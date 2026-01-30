高市総理が賭けに出た　月刊「正論」3月号、1月30日発売

株式会社産業経済新聞社

日本の針路を問う論壇誌、月刊「正論」3月号（産経新聞社発行）を1月30日に発売しました。最大の注目は、2月8日投開票の衆院選後の保守政治の展望です。自民党の有村治子氏が高市早苗首相による長期政権への期待を語るほか、日本維新の会の藤田文武共同代表や参政党の神谷宗幣代表が登場し、保守勢力の在り方を提示しています。経済政策「サナエノミクス」の行方を歴史的視点から分析する対談も必見です。外交・安全保障では、飯山陽氏による国際秩序の崩壊への警鐘や、小泉悠氏によるロシアの継戦能力分析など、日本の命運を左右する論考が並びます。

自民党総務会長・有村治子インタビュー ／ 高市早苗内閣を長期政権にする！ 聞き手・平井文夫

維新共同代表・藤田文武×岩田温 ／ 保守するための解散総選挙

参政党代表・神谷宗幣インタビュー ／ 高市首相が進む道は参政党が目指す道？ 聞き手・石原伸晃

阿比留瑠比 ／ 「中道」とは野合のことと見つけたり

片岡剛士×大場一央 ／ どうなる!? サナエノミクス 未来のヒントは松平定信にあり

門田隆将×結城豊弘 ／ 中国の反日教育…メディアはなぜ報じない

宮崎正弘 ／ ベネズエラ奇襲に震え上がった…国の習近平はいつまでもつか

李宇衍 ／ 韓国が“封印”する佐渡鉱山の証言…やはり「強制連行」はウソだった

飯山陽 ／ 国際秩序の理念は崩壊したのに…マスコミも外務省も現実を見よ

古森義久 ／ アメリカの日本核武装“容認”論

小泉悠 ／ 私を入国禁止にしたロシアの継戦能力

八木秀次 ／ 昭和天皇は単なる象徴ではなかった…その政治権力の実態

編集人・菅原慎太郎／発行人・堀洋／印刷所・大日本印刷株式会社／発行所・産経新聞社

【月刊正論公式HP】 https://www.sankei.com/monthly-seiron/magazine/

定価950円（本体864円＋税）。書店などで購入できます。定期購読（税込み10,080円、年間・送料無料）は、富士山マガジンサービス（フリーダイヤル：0120-223-223）まで。