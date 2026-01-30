「コミュニケーションAIエージェント」を目指す、カイタク株式会社へシードラウンドにおいてリード出資

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（代表取締役：田島 聡一、本社：東京都渋谷区）は、同社が運用するGenesia Venture Fund 4号（以下、GV-4）より、マルチエージェント型Speech-to-Speech AI電話SaaS「スパ電」を展開するカイタク株式会社（代表取締役：松木友範、本社：東京都新宿区、以下：カイタク）のシードラウンドにおいてリード出資したことをお知らせいたします。

出資の背景

日本社会では深刻な人手不足が続く中、特にホワイトカラー業務における電話対応は、即時性や確実性が求められながらも、慢性的な人材不足や対応品質の属人化という構造的課題を抱えています。 特に電力・ガス・通信などの社会インフラ業界や大企業においては、厳しいセキュリティ要件やレガシーな基幹システムの存在が障壁となり、一般的なクラウド型AI電話ツールの導入が困難な状況が続いています。 カイタク株式会社は、こうした課題に対して高精度な音声認識と独自の軽量RAG技術を駆使した「スパ電」を開発。単なる対話・自動応答の枠を超え、人口減少社会における「AI労働力」として、実用的かつ高度な電話業務自動化ソリューションを提供しています。 当社は、カイタクの技術力と実用性の高さに着目し、同社の成長をサポートするため、今回の出資を決定いたしました。

事業内容

カイタク株式会社の「スパ電」は、AIによる自然な音声対話を通じて、電話対応からその前後の業務までを一貫して自動化する電話エージェントです。通話内容を理解・記録し、業務システムと連携することで、人手に依存してきた電話業務を業務プロセスごと代替します。

「スパ電」の主な技術的特徴：

1：国内屈指のマルチエージェント型 Speech-to-Speech AI

音声をテキスト化することなく直接理解し、人間同等の反応速度で自然な対話を実現。相手の発言に被せて話す「割り込み会話」も可能

2：非構造化音声からの「高度なデータ抽出」とシステム連携

通話から重要情報を98.7%の精度で抽出・構造化し、顧客システムへ自動連携。APIが未整備な環境でもCSV連携やRPA技術で柔軟に対応

3：インフラ業界も認める「確実性」と「ミニRAG」

企業固有の情報を正確に参照する「ミニRAG（軽量検索拡張生成）」機能により、ミッションクリティカルな業務にも対応

4：オペレーター教育が不要

AIが企業知識を一貫して保持し、常にトップオペレーター以上の品質で安定した応対を実現

調達した資金の用途と今後の展望

今回の調達資金は、以下の用途に使用される予定です：

- 技術開発 ：マルチエージェントAIの高度化、ガードレール機能の強化、高度な意思決定を伴うユースケースへの対応- R&D・基盤：次世代コミュニケーションAIエージェントに向けた新規機能開発、プラットフォーム基盤の整備- 人材採用 ：事業成長を加速させるエンジニア、CS、FDE/FDSの採用強化

中期的には、電話対応にとどまらず、メール・SNS・チャットなど、企業のあらゆる対外コミュニケーションを一元的に担う「コミュニケーションAIエージェント」へと進化させる計画です。

また、カイタクが考える「コミュニケーションAIエージェントの未来」について、そして「スパ電」についてより理解を深めていただくため、2月25日（水）にオンラインセミナーを開催予定です。弊社黒崎も登壇し、今回の出資の背景についてもお話しさせていただきます。

ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ下記ページよりお申し込みください。

https://kaitakgenesia.peatix.com/

採用情報

カイタクでは、エンジニア、CS、FDE/FDSなど、複数のポジションで仲間を募集しています。詳しくは以下をご覧ください。

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_8152223/post_articles/1036923

出資について

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Investment Manager 黒崎 直樹

この度ジェネシア・ベンチャーズからリード投資をさせて頂きました。「AIAgentのtoB領域での社会実装」という大きな挑戦に伴走する機会を頂き、身の引き締まる想いです。日本国内の労働者人口減に対するAIソリューションの必要性は説明不要なレベルで急加速していくことが想定され、先端テクノロジーと企業情報ステムに精通したチームカイタクはその流れをリードする存在になると信じています。CEOの松木さんはDBJを卒業し10年近い経営経験を経た上で、満を持して音声AI市場への挑戦を開始します。戦略性と領域の深い知見を持つ松木さんなら今後10年の同領域の新たなスタンダートを提示してくれると確信しております。松木さん、カイタクの皆様、共に頑張っていきましょう！

会社概要

カイタク

会社名 ：カイタク株式会社

WEB ：https://kaitak-sales.com/company （スパ電：https://super-denwa.com/）

設立 ：2015年7月

所在地 ：東京都新宿区中町19-6

代表者 ：代表取締役社長 松木友範

事業概要：マルチエージェント型Speech-to-Speech AI電話SaaS「スパ電」の開発・提供、営業支援事業、WEBシステム開発業、マーケティング支援事業など

ジェネシア・ベンチャーズ

会社名 ：株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

WEB ：https://genesiaventures.com/

設立 ：2016年8月

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

事務所 ：ジャカルタ）WeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia

：ホーチミン）Genesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City

：ベンガルール）Block L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103

代表者 ：代表取締役／General Partner 田島 聡一