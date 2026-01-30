【世界限定300本、国内正規流通は17本】幻のライカレンズを忠実に復刻した限定モデルを発売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの交換レンズ「LIGHT LENS LAB LTM 50mm f/2 シルバー」を2026年1月30日(金)より販売開始いたします。



メーカー希望小売価格：オープンプライス

焦点工房オンラインストア価格：\ 188,000（税込）

本製品は、かつて軍用ライカ向けに少数生産された非常に希少なレンズ「50mm F2」を、現代の技術で忠実に再現したライカL39マウント（LTM）対応レンズです。LIGHT LENS LABの日本総代理店である株式会社焦点工房を通じた国内正規流通分は17本のみの希少モデルとなっており、所有すること自体が特別な体験となる一本です。レンズに付属しているL-M変換リングを取り外すことで、L39マウントカメラへ直接装着することが可能です。

ステンレス素材を採用した特別仕様。所有感を高める外観デザイン

LIGHT LENS LAB M 50mm f/2（通称「周エルカン」）は、同社の復刻レンズプロジェクト第2弾として開発されました。今回のLTMバージョンは世界限定300本のみの特別モデルです。中でもごく一部の個体には、初代 Summilux 35mm f/1.4「スチールリム」へのオマージュとして設計されており、鏡筒前部にステンレス素材を使用しています。鏡筒全体との素材感の違いが外観のアクセントとなり、完成度と所有感を高めます。なお、焦点工房の販売分は、すべてこの特別仕様の個体となります。

80年以上前の設計思想が生む、描写の奥行き

光学設計には、張り合わせのない4群4枚（4枚玉）構成を採用。オリジナルレンズの設計思想を忠実に踏襲しています。絞り開放では、わずかな滲みを伴った柔らかなボケ味を、絞り込むことで、輪郭の立ったシャープな描写を楽しむことができ、絞り操作による描写変化そのものを味わえるレンズとなっています。また外観面でも、無骨で存在感のある鏡筒デザインや、オリジナルの特徴の一つである絞りリングの操作レバー形状まで丁寧に再現されています。

写真文化への敬意から生まれた復刻プロジェクト

本レンズは、中国の投資家でありコレクターでもある周氏による復刻レンズプロジェクトの第2弾です。前作「M 35mm f/2」と同様、その精巧な作りと再現性の高さから、愛好家の間では「周エルカン」の愛称で親しまれています。写真の歴史や文化を現代に伝える一本として、ライカユーザーはもちろん、これからカメラを楽しみたい方にも注目いただきたい製品です。

レンズ構成：4群4枚仕様- 対応マウント：ライカL39、ライカM- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離：50mm- 最短撮影距離：0.7m- フォーカス：MF (マニュアルフォーカス) ※距離計連動型- レンズ構成 : 4群4枚- 絞り：F2-F16- 絞り羽根：10枚- サイズ：Φ51×30mm（突起部・マウント部除く）- 質量：約238g（Ｌ-Ｍ変換リング約12gを含む）- フィルター径：39mm（E39規格）- 付属品：レンズフード、UVフィルター、前後キャップ、筒型レザーケース

サンプルフォト

About LIGHT LENS LAB

LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）は、中国の投資家が発起人となり設立されたメーカー。趣味から始まった初代ズミクロン35mmF2復刻プロジェクトでは、レンズ構成や使用する素材だけではなく描写性能までオリジナルに限りなく近い製品（周八枚）を生み出し話題になりました。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

