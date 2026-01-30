【ウェビナー】RDP は危険？VPN 依存から脱却するゼロトラスト時代の安全なオンプレ管理～Microsoft 365 活用で攻撃対象を減らすセキュリティ強化～【2月6日（金）、2月19日（木）共催】

株式会社ランドコンピュータ主催 株式会社ネットワールド（注１） 協賛 株式会社ランドコンピュータ（注２）

2026年2月6日（金）と2月19日（木）の２回、株式会社ランドコンピュータ（本社：東京都港区）は、Webセミナー「RDP は危険？VPN 依存から脱却するゼロトラスト時代の安全なオンプレ管理～クラウド未経験でもできる！Microsoft 365 活用で攻撃対象を減らすセキュリティ強化～」を共催いたします。

近年、VPN（仮想専用線）機器やRDP（リモートデスクトップ）を狙ったサイバー攻撃が相次いでおり、従来の「社内ネットワークに入れてしまえば安全」という境界型セキュリティモデルの見直しが求められています。

本セミナーでは、Azure Arc（注３）やMicrosoft Entra ID（注４）を活用し、「攻撃されにくい構成」を実現するための考え方や機能をわかりやすく解説します。

こんな悩みのあるIT管理者様におすすめ

開催概要

注釈

- Microsoft 365（注5） を導入しているが、ID管理やアクセス制御を十分に活用できていない- VPNやRDPに依存した運用に、セキュリティ面の不安を感じている- オンプレとクラウドが混在し、管理や可視化が煩雑になっている- Azure（注６）を利用しているが、利用者・端末のアクセス制御設計に悩んでいる- クラウドやゼロトラストの導入にハードルを感じている

注１

株式会社ネットワールド

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-11-15 住友商事神保町ビル

https://www.networld.co.jp/

注２

株式会社ランドコンピュータ

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目13番23号 MS芝浦ビル

https://www.rand.co.jp/

注３、注４、注５、注６、注７

Azure、Azure Arc、Microsoft Entra ID、Microsoft 365、Microsoft Teamsはマイクロソフトグループの企業の商標です。

お問い合わせ先

株式会社ランドコンピュータ

ビジネス基盤事業本部 東日本インフラ事業部 クラウドビジネス室

お問合せフォーム(https://www.rand.co.jp/inquiry/)