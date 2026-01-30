結婚式会場の写真は撮り直さなくていいチャペル・バンケット・外観まで“イメチェン”できる画像変換ツール「イメチェン（image-change）」をリリース

株式会社ドキドキ

株式会社ドキドキ（本社：千葉県市川市、代表取締役：萩原 均）は、結婚式会場向けに特化した画像変換ツール「イメチェン（image-change）」をリリースしました。

イメチェンは、既存の結婚式会場写真を撮り直すことなく、チャペル・バンケット（披露宴会場）・会場外観まで、空間の世界観だけを変えられる画像変換ツールです。

季節感や装花、テイストの異なるビジュアルを簡単に作成でき、撮影にかかる時間やコストを大幅に削減します。

■ 結婚式会場が抱える「写真」の課題

結婚式会場では、WebサイトやSNS、ポータルサイトでの写真表現が集客に大きな影響を与えます。一方で、現場では次のような課題が多く存在します。

- 季節ごとの写真を十分に用意できない- 装花やコーディネート違いの写真が揃わない- 外観やチャペルの雰囲気を複数パターン見せられない- 写真撮影にはコストと時間がかかり、頻繁な更新が難しい

こうした課題により、会場本来の魅力を十分に伝えきれないケースも少なくありません。

■ 「イメチェン」でできること

イメチェンは、これらの課題を解決するために開発されました。

- 既存の会場写真をアップロードするだけ- 季節感・装花・空間テイストを変更- 撮影なしで複数の世界観パターンを生成

写真はそのまま、印象だけを変えることで、会場の魅力を多角的に表現することが可能になります。

■ チャペル・バンケット・外観まで対応

イメチェンは、結婚式会場の利用シーンを想定し、

- チャペル- バンケット（披露宴会場）- 会場外観 etc

それぞれの特性を活かしながら、世界観のみを変換できる点が特長です。

フェア告知や提案資料、広告・SNS投稿など、さまざまな用途で活用できます。

■ 未経験でも使える、現場向け設計

専門的なデザイン知識や画像編集スキルは不要で、結婚式場のスタッフでも直感的に操作できる設計となっています。

現場での使いやすさを重視し、日々の業務の中で無理なく活用できるツールを目指しました。

■ ブライダル業界に特化したツールとして

イメチェンは、汎用的な画像変換ツールではなく、結婚式会場という専門領域に特化して開発されています。

今後もブライダル業界の現場ニーズを取り入れながら、機能拡充とサービス改善を進めてまいります。

■ サービスサイト

https://image-change.com/lp

■ 会社概要

会社名：株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）

事業内容：AI・Webサービス／デジタルコンテンツ事業

代表者：萩原 均

URL：https://doki-doki.biz