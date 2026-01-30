【牧場バレンタイン】200頭の羊たちが描く「愛の羊文字」1月31日スタート！羊文字に入れる1日1組限定のスペシャル体験にもご注目！

株式会社 マザー牧場マザー牧場『ひつじの大行進～愛の羊文字編～』

マザー牧場（千葉県富津市）では、2月14日の「バレンタイン」に合わせて16日間限定の特別イベントを開催します。

約200頭の羊たちが“愛”あふれるバレンタインにぴったりの「(ハート)（ハート）」の文字を“人文字”ならぬ“羊文字”で描く、バレンタイン限定イベント「ひつじの大行進～愛の羊文字編～」を2026年1月31日(土)～15日(日)に開催いたします。

羊たちがチカラを合わせて描く「（ハート）」にぜひご注目ください！

さらに！今年も、抽選で選ばれた1日1組2名様限定で、ハートの中に入れちゃうスペシャル体験をご用意しました(ハート)

選ばれるかどうかは運次第ですが、もし選ばれたら・・・忘れられない思い出になる事間違いなしです！！

羊たちに囲まれながら愛を誓い合うもよし。羊たちの活躍を間近で見学するもよし。とっておきの体験をお楽しみください♪

【公式HP】 https://www.motherfarm.co.jp/information/news/detail.php?CN=419098

「ひつじの大行進～愛の羊文字編～」概要

イベント概要

◇開催日：2026年１月31(土)～2月15日(日)

◇時 間：12:30～（約15分）

◇場 所：ひつじの牧場

◇料 金：無 料

※雨天中止

※ワンちゃん連れの方は会場外側のドッグフレンドリーエリアをご利用ください。

他にも！バレンタインにぴったりなフォトスポットがたくさん！！

マザー牧場のイルミネーション「マザーイルミ」も３月1日(日)までの土日祝日限定で開催中！ 夕景や夜景も楽しめ、昼の牧場とは違ったロマンチックなひとときもオススメです☆

今年はマザー牧場でロマンチックなバレンタインをぜひお過ごしください♪

マザーイルミマザーイルミ

