【牧場バレンタイン】200頭の羊たちが描く「愛の羊文字」1月31日スタート！羊文字に入れる1日1組限定のスペシャル体験にもご注目！
マザー牧場『ひつじの大行進～愛の羊文字編～』
マザー牧場（千葉県富津市）では、2月14日の「バレンタイン」に合わせて16日間限定の特別イベントを開催します。
約200頭の羊たちが“愛”あふれるバレンタインにぴったりの「(ハート)（ハート）」の文字を“人文字”ならぬ“羊文字”で描く、バレンタイン限定イベント「ひつじの大行進～愛の羊文字編～」を2026年1月31日(土)～15日(日)に開催いたします。
羊たちがチカラを合わせて描く「（ハート）」にぜひご注目ください！
さらに！今年も、抽選で選ばれた1日1組2名様限定で、ハートの中に入れちゃうスペシャル体験をご用意しました(ハート)
選ばれるかどうかは運次第ですが、もし選ばれたら・・・忘れられない思い出になる事間違いなしです！！
羊たちに囲まれながら愛を誓い合うもよし。羊たちの活躍を間近で見学するもよし。とっておきの体験をお楽しみください♪
【公式HP】 https://www.motherfarm.co.jp/information/news/detail.php?CN=419098
「ひつじの大行進～愛の羊文字編～」概要
イベント概要
◇開催日：2026年１月31(土)～2月15日(日)
◇時 間：12:30～（約15分）
◇場 所：ひつじの牧場
◇料 金：無 料
※雨天中止
※ワンちゃん連れの方は会場外側のドッグフレンドリーエリアをご利用ください。
他にも！バレンタインにぴったりなフォトスポットがたくさん！！
マザー牧場のイルミネーション「マザーイルミ」も３月1日(日)までの土日祝日限定で開催中！ 夕景や夜景も楽しめ、昼の牧場とは違ったロマンチックなひとときもオススメです☆
今年はマザー牧場でロマンチックなバレンタインをぜひお過ごしください♪
マザーイルミ
マザーイルミ
株式会社 マザー牧場 について
千葉県富津市の鹿野山に位置し、250ヘクタールの広大な敷地の中で牛や羊、馬、アルパカなどの動物たちとのふれあい体験や、菜の花や桃色吐息などの季節の花畑、バンジージャンプやジップラインなどのアトラクション、ソフトクリームやジンギスカンなどの牧場グルメ、牧場内に宿泊できるグランピング施設まで揃う、花と動物たちのエンターテイメントファームです。
マザー牧場
【会社概要】
●社 名：株式会社マザー牧場
●所在地：千葉県富津市田倉940-3
● T E L ：0439-37-3211
●H P：https://www.motherfarm.co.jp/