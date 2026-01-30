【神戸コロッケ】味わい・見た目でバレンタインを楽しんで。コロッケ2種を期間限定販売！

ピンク色のコロッケは、甘酸っぱさがクセになる。ハート形は、お酒にも合う大人テイスト。

株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、2月5日（木）より、バレンタイン向け商品2種を期間限定で販売します。







もうすぐバレンタイン。神戸コロッケでは、味わいも見た目も楽しめるコロッケを2種類ご用意します。

ベリーとクリームチーズのコロッケは、ピンク色が目に飛び込んでくる新商品。甘酸っぱいクランベリーに、生クリームやクリームチーズを合わせたスイーツコロッケです。

明太ポテトのハートコロッケは、明太子の旨みをしっかり効かせた大人テイスト。ハートの形が目を引く、この時季限定の人気商品です。

どちらの商品も、色・形の楽しさはもちろん、味わいにも自信あり！今年のバレンタインは、お世話になったあの人へ、大切な仲間やご家族へ、そして自分へのご褒美に、コロッケをプレゼントしてみませんか？

■商品概要　※価格は税込／画像は全てイメージです　※ご購入当日中にお召し上がりください　







ベリーとクリームチーズのコロッケ　￥260（1個）

クランベリーとクリームチーズの味わいに、トッピングのパルメザンチーズの香りがアクセント。ピンク色の断面が可愛い、甘酸っぱさがクセになるスイーツコロッケです。







明太ポテトのハートコロッケ　￥220（1個）

日ごろの感謝の気持ちを伝えられる、見た目も心温まるハート形のコロッケ。甘みのある男爵いもに、牛乳とバターのコク、明太子の風味を効かせました。おかずにも、お酒にも合う味わいです。

■販売期間　

2026年2月5日（木）〜2月14日（土）







「神戸コロッケ」について

素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2025年12月末現在）。

ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談室　フリーダイヤル　0120-878732

本件に関するお問合わせ先

【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室　（神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199

