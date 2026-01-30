こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
優れた体圧分散・フィット感で先生のような姿勢に！？『ヒツジのいらない枕®』から姿勢サポートチェア『おしり先生 Produced by ヒツジのいらない枕®』を新発売
1月30日（金）〜Makuakeで先行販売開始
株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区）は、シリーズ累計販売数100万個を突破した『ヒツジのいらない枕®』シリーズの新展開として、“座る時間の質”に向き合った新製品『おしり先生 Produced by ヒツジのいらない枕®』を、2026年1月30日（金）より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売いたします。
『おしり先生 Produced by ヒツジのいらない枕®』は、「正しい姿勢を意識する」のではなく、座った瞬間に自然と正しい姿勢へ導くことを目的に開発した姿勢サポートチェアです。お尻を置いた瞬間に流線型のデザインが体にぴったりフィットする独自構造で、背中と腰のサポート、太もも・お尻の圧力分散を同時に実現します。オフィスや自宅の椅子に置いて使えるので、長時間のデスクワークや在宅勤務、スマートフォン使用時など、無意識のうちに崩れがちな現代人の姿勢を整えることができます。
『ヒツジのいらない枕®』シリーズで培われた、体圧分散・フィット感・反発力のバランス設計を最適化させており、高品質素材のTPE（熱可塑性エラストマー）と体圧分散を発揮する三角格子構造を融合させ着座時間をサポート。100kgの耐荷重テストをクリアする耐久性を保ちながら、背中・おしりの面にそれぞれ空気の通り道を多数設置することで、背骨や腰への負担を軽減しながらムレによる集中力の低下や座り直しによる姿勢の崩れを低減させます。
私たち「ヒツジのいらない枕」は、これまで枕やマットレスを通じて、人生の1/3＝眠っている時間を快適にすることを目指してきました。今回の『おしり先生 Produced by ヒツジのいらない枕®』は、残りの2/3＝起きている時間をより心地よく、豊かに過ごしていただくための新たな提案です。人生の1/3と言われる睡眠のように、座っている時間も長く、「ヒツジのいらない枕®」シリーズとして残り2/3の人生も本製品でしっかりサポートしてまいります。
製品特長
● ムレ知らずの圧倒的な通気性
気づかないうちに熱がこもりやすい背中や腰だけでなく、体重がかかって空気が動きにくい太もも・お尻のエリアにそれぞれフォーカス、独自のデザインで通気性を高め、長時間の着座でもサラッと快適な座り心地を実現しました。
カバーはムレにくいメッシュ構造を採用し空気の通り道を確保するだけでなく、丸洗い可能なので毎日清潔にお使いいただけます。
● TPE×三角格子構造で、高い体圧分散性を実現
高い伸縮性と弾力性を持つ高品質素材TPE（熱可塑性エラストマー）を、三角格子構造で配置。点で支える独自のフィット感と長時間の着座をサポートする圧力分散性を実現しました。
●活性炭配合のTPE素材で、ニオイ対策にも配慮
本体のTPE素材には、ニオイを吸着する活性炭を独自配合。活性炭の持つ吸着性により、汗や湿気によるニオイが気になる方にも配慮した設計となっています。
製品画像
製品概要
【製品名】おしり先生 Produced by ヒツジのいらない枕®
【カラー】ブラック
【素材】 本体：ポリプロピレン・TPE（熱可塑性エラストマー）
カバー：ポリエステル 100%
【サイズ】約43×32×36cm（幅×奥行き×高さ）
【重量】約1.7kg
【一般販売価格】22,000円（税込）
【Makuake販売価格】14,300円（税込）※35%OFF／数量限定
（その他お買い得チケットを多数ご用意）
【Makuake販売期間】2026年1月30日（金）18:00〜2026年3月30日（月）22:00まで
【製品のお届け予定】2026年4月下旬
【Makuakeページ】https://www.makuake.com/project/taiyo60/
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、柔軟性と弾力性に優れた高品質素材TPE（熱可塑性エラストマー）を採用し、三角格子構造による体圧分散を実現。頭部へのフィット感、通気性に優れ、蒸れにくく快適な睡眠をサポートします。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売*しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。 *2025年9月時点
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞、「Makuake Of The Year 2024」受賞、「Makuake Of The Year 2025」Repeat Growth賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」カテゴリー賞（2年連続）／タイムセール賞
公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社太陽 会社概要
社名：株式会社太陽
代表：川嶋 伶
設立：2019年5月
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容：商品の企画・販売
URL：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計18億円、総計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
MOON-X株式会社 会社概要 （※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川 晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報担当 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕
https://hitsuji-zzz.com/
Makuakeページ
https://www.makuake.com/member/index/607751/#project
