【しゃぶしゃぶ温野菜】肉の日記念！“黒毛和牛” 食べ放題が1,000円引き・3,980円となる9日間限定キャンペーンを実施〜12種のお肉や国産野菜、逸品料理など60種類以上が食べ放題〜











〜温野菜がこの冬に贈る、お得な9日間〜2月9日の「肉の日」を記念した本キャンペーンは、昨年実施した際にも多くのお客様からご好評をいただ いた企画です。「肉の日」をきっかけに、温野菜こだわりの黒毛和牛を通して、いつもより少し特別な食体験を楽しんでいただきたい――そんな想いから、本企画は誕生しました。キャンペーン期間中は、通常価格4,980円（税込5,478円）の『黒 毛和牛コース』を、お一人様1,000円引きの特別価格3,980円（税込 4,378円）でご提供。さらに、小学生は通常価格が「半額」の2,490 円（税込2,739円）のところ490円引きの2,000円（税込2,200円）、小学生未満は「無料」となるため、ご家族でも気軽にお楽しみいただけます。※温野菜公式アプリ会員限定上質な肉質と豊かな旨みをあわせ持つ黒毛和牛はもちろん、新鮮な国産野菜やこだわりの逸品料理、鍋肴などを楽しみながら、寒い季節にぴったりの贅沢なひとときをお過ごしください。「肉の日キャンペーン」概要