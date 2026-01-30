¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Âç³ØÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃßÀÑ¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Âç³Ø¶µ°é²þ³×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ ¸ø³«FD¸¦½¤²ñ¡×¤ò»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¡¡Á³Ø½¤À®²Ì¤Î²Ä»ë²½¤È¶µ°é²þÁ±¤ò¼Â¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡Á
»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡ÖËÜ³Ø¡×¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¼«Í³¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¡Ö2025Ç¯ÅÙ¸ø³«FD¸¦½¤²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ç¤Ï2016Ç¯¤è¤êËÜ¸¦½¤²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç11²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëIR¡ÊInstitutional Research¡§¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂç³Ø·Ð±Ä¤ä¶µ°é²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Âç³ØÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃßÀÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤È¡¢¤½¤ì¤é¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²þÁ±ºö¤Î¸¡Æ¤¤È¼Â¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¸ø³«FD¸¦½¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø¶µ°é²þ³×¤Ë¤ª¤±¤ëIR¤Î³èÍÑ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÎ¤ÎÁíÏÂ¡×Åú¿½¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿º£¸å¤ÎÇ§¾ÚÉ¾²Á¤ÎÊý¸þÀ¤ä¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¤À®²Ì¤Î²Ä»ë²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹¾¼À¸³ØÄ¹¤Ë¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø ¶µ°é³«È¯¸¦µæ½êÄ¹¤Î¾¾Èø¾°¶µ¼ø¤ª¤è¤ÓÆ±¸¦µæ½ê½ê°÷¤Î¾®ÌîÅÄÅ¯Ìï¶µ¼ø¤è¤êËÜ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¤Ä´ºº¤äIR¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÈFD¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø ¶µ°é³«È¯¸¦µæ½ê¤È¤Ï
¡¡¶µ°é³«È¯¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëFD³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤È»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë2008Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ËÜ³Ø¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¶µ°é¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¶µ¿¦°÷´Ö¤Ç¶¦Í²½¤·¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°è¤ÏÆþ³ØÁ°¶µ°é¤«¤éÂ´Ç¯¼¡¶µ°é¤ËµÚ¤Ó¡¢ËÜ³Ø¤Ë¸²Ãø¤Ê¶µ°é¸¦µæ¤Î¶¨Æ¯À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö·×²è¤òºöÄê¤·¡¢FD¸¦½¤²ñ¤Î³«ºÅ¡¢¤ª¤è¤Ó½ê°÷¤Î³èÆ°À®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ç¯Êó¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§https://www.sanno.ac.jp/undergraduate/educationallab/index.html
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£Æü¡¡»þ¡§ 2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¡Á17:00¡Ê¼õÉÕ14:30¡Á¡Ë
¢£¾ì¡¡½ê¡§ »º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø ¼«Í³¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÅù¡¹ÎÏ6-39-15¡Ë
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¡§ https://www.sanno.ac.jp/undergraduate/access/jiyugaoka.html
¢£³«ºÅÊýË¡¡§
¡¡ÂÐÌÌ¡Ê²ñ¾ì¡§»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¼«Í³¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ IVY¥Û¡¼¥ë¡Ë¡ÜZoom¤Ë¤è¤ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
¢¨¤¿¤À¤·¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐÌÌ¤òÃæ»ß¡¦Zoom³«ºÅ¤Î¤ß¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¿½¹þ»þ¤Ë²óÅú¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äê°÷¡§ ÂÐÌÌ120Ì¾¡¢Zoom150Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ ¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡Ê¶µ°÷¡¦¿¦°÷Åù¡Ë¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢ËÜ³Ø¤Î³Ø¤Ó¡¦¼ø¶È²þÁ±¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¢£»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¢£¿½¹þÊýË¡¡§
¡¡°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¡¡¡ÊURL¡Ë https://forms.office.com/r/qms8FMNjq7
¢£¿½¹þÄùÀÚ¡§ 2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø ¶µ°é³«È¯¸¦µæ½ê¡¡»öÌ³¶É¡ÊÂç³Ø»öÌ³Éô¶µÌ³²Ý¡¿¾ÅÆî»öÌ³Éô¾ÅÆî¶µÌ³²Ý¡Ë¡¡
¡¡TEL¡§ 03-3704-9955/0463-92-2213
¡¡E-mail¡§ jkyomu@hj.sanno.ac.jp
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡¼çºÅ¼Ô°§»¢ ¡¦¸ø³«FD¸¦½¤²ñ¤Î¼ñ»Ý
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡¡¶µ°é³«È¯¸¦µæ½êÄ¹¡¦·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡¡¾¾Èø ¾°
¢´ðÄ´¹Ö±é ¡Ö³Ø½¤¼ÔËÜ°Ì¤Î¶µ³Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ ¡Á¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¤À®²Ì²Ä»ë²½¤Î¼èÁÈ¤ò»öÎã¤Ë¡Á¡×
¡¡¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡Âç¿¹ ¾¼À¸»á
£Êó¹ð¡ÊËÜ³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ë
¡¦¡ÖËÜ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¤Ä´ººÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡¡
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¶µ°é»ö¶È¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡¡Éû°Ñ°÷Ä¹¡¦¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¶µ¼ø¡¡¾®ÌîÅÄ Å¯Ìï
¡¦¡ÖIR¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÈFD¥×¥í¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡¡
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¶µ°é³«È¯¸¦µæ½êÄ¹¡¦·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡¡¾¾Èø ¾°
¤¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¼Áµ¿±þÅú
¡ã¥Ñ¥Í¥é¡¼¡ä
¡¡¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡Âç¿¹ ¾¼À¸»á
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡¡³ØÄ¹Êäº´¡¦·Ð±Ä³ØÉôÄ¹¡¡´ä°æ Á±¹°
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡¡¶µ°é³«È¯¸¦µæ½êÄ¹¡¦·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡¡¾¾Èø ¾°
¥ÊÄ²ñ¤Î°§»¢
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡µ´ÌÚ ÏÂ»Ò
¡ãÁí¹ç»Ê²ñ¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¿Ê¹Ô¡ä
¡¡¶µ°é³«È¯¸¦µæ½ê½ê°÷¡¦¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¶µ¼ø¡¡ÄÇÌî ËÓ
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¹Êó»öÌ³¶É
âº
TEL¡§090-1113-4727
¥á¡¼¥ë¡§sanno-u-pr@kyodo-pr.co.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëIR¡ÊInstitutional Research¡§¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂç³Ø·Ð±Ä¤ä¶µ°é²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Âç³ØÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃßÀÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤È¡¢¤½¤ì¤é¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²þÁ±ºö¤Î¸¡Æ¤¤È¼Â¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø ¶µ°é³«È¯¸¦µæ½ê¤È¤Ï
¡¡¶µ°é³«È¯¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëFD³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤È»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë2008Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ËÜ³Ø¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¶µ°é¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò¶µ¿¦°÷´Ö¤Ç¶¦Í²½¤·¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°è¤ÏÆþ³ØÁ°¶µ°é¤«¤éÂ´Ç¯¼¡¶µ°é¤ËµÚ¤Ó¡¢ËÜ³Ø¤Ë¸²Ãø¤Ê¶µ°é¸¦µæ¤Î¶¨Æ¯À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö·×²è¤òºöÄê¤·¡¢FD¸¦½¤²ñ¤Î³«ºÅ¡¢¤ª¤è¤Ó½ê°÷¤Î³èÆ°À®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ç¯Êó¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§https://www.sanno.ac.jp/undergraduate/educationallab/index.html
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£Æü¡¡»þ¡§ 2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¡Á17:00¡Ê¼õÉÕ14:30¡Á¡Ë
¢£¾ì¡¡½ê¡§ »º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø ¼«Í³¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÅù¡¹ÎÏ6-39-15¡Ë
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¡§ https://www.sanno.ac.jp/undergraduate/access/jiyugaoka.html
¢£³«ºÅÊýË¡¡§
¡¡ÂÐÌÌ¡Ê²ñ¾ì¡§»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¼«Í³¤¬µÖ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ IVY¥Û¡¼¥ë¡Ë¡ÜZoom¤Ë¤è¤ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
¢¨¤¿¤À¤·¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐÌÌ¤òÃæ»ß¡¦Zoom³«ºÅ¤Î¤ß¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¿½¹þ»þ¤Ë²óÅú¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äê°÷¡§ ÂÐÌÌ120Ì¾¡¢Zoom150Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ ¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡Ê¶µ°÷¡¦¿¦°÷Åù¡Ë¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢ËÜ³Ø¤Î³Ø¤Ó¡¦¼ø¶È²þÁ±¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¢£»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¢£¿½¹þÊýË¡¡§
¡¡°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¡¡¡ÊURL¡Ë https://forms.office.com/r/qms8FMNjq7
¢£¿½¹þÄùÀÚ¡§ 2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø ¶µ°é³«È¯¸¦µæ½ê¡¡»öÌ³¶É¡ÊÂç³Ø»öÌ³Éô¶µÌ³²Ý¡¿¾ÅÆî»öÌ³Éô¾ÅÆî¶µÌ³²Ý¡Ë¡¡
¡¡TEL¡§ 03-3704-9955/0463-92-2213
¡¡E-mail¡§ jkyomu@hj.sanno.ac.jp
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡¼çºÅ¼Ô°§»¢ ¡¦¸ø³«FD¸¦½¤²ñ¤Î¼ñ»Ý
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡¡¶µ°é³«È¯¸¦µæ½êÄ¹¡¦·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡¡¾¾Èø ¾°
¢´ðÄ´¹Ö±é ¡Ö³Ø½¤¼ÔËÜ°Ì¤Î¶µ³Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ ¡Á¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¤À®²Ì²Ä»ë²½¤Î¼èÁÈ¤ò»öÎã¤Ë¡Á¡×
¡¡¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡Âç¿¹ ¾¼À¸»á
£Êó¹ð¡ÊËÜ³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ë
¡¦¡ÖËÜ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¤Ä´ººÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡¡
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¶µ°é»ö¶È¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡¡Éû°Ñ°÷Ä¹¡¦¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¶µ¼ø¡¡¾®ÌîÅÄ Å¯Ìï
¡¦¡ÖIR¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÈFD¥×¥í¥»¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡¡
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¶µ°é³«È¯¸¦µæ½êÄ¹¡¦·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡¡¾¾Èø ¾°
¤¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¼Áµ¿±þÅú
¡ã¥Ñ¥Í¥é¡¼¡ä
¡¡¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡Âç¿¹ ¾¼À¸»á
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡¡³ØÄ¹Êäº´¡¦·Ð±Ä³ØÉôÄ¹¡¡´ä°æ Á±¹°
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡¡¶µ°é³«È¯¸¦µæ½êÄ¹¡¦·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡¡¾¾Èø ¾°
¥ÊÄ²ñ¤Î°§»¢
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡¡³ØÄ¹¡¡µ´ÌÚ ÏÂ»Ò
¡ãÁí¹ç»Ê²ñ¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¿Ê¹Ô¡ä
¡¡¶µ°é³«È¯¸¦µæ½ê½ê°÷¡¦¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¶µ¼ø¡¡ÄÇÌî ËÓ
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¹Êó»öÌ³¶É
âº
TEL¡§090-1113-4727
¥á¡¼¥ë¡§sanno-u-pr@kyodo-pr.co.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/