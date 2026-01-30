こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ジャパンドローンプログラミングチャレンジ全国大会を初開催】
ジャパンドローンプログラミングチャレンジ実行委員会では、2026年2月1日（土）13時30分より「ジャパンドローンプログラミングチャレンジ 全国大会」を初開催します。
小学生が“自作コントローラ×プログラミング”でドローン操縦に挑戦。
本大会は、児童（小学3年生から6年生まで）自身が設計・実装したmicro:bitベースのドローン・コントローラで機体を操縦し、設定コースの攻略を競うプログラミング競技会です。当日は北陸3県をまたぐ新・大規模コースを全国大会用に準備。全国1位を目指してミッションをクリアしていきます。
【開催概要】
大会名：システムサポートpresents
「ジャパンドローンプログラミングチャレンジ 全国大会」
開催日：2026年2月1日（土）13:30-17:30
（同会場で前日1月31日に石川県大会を実施）
会場：金沢市教育プラザ富樫121・122研修室
（石川県金沢市富樫3丁目10-1）
観覧：自由（事前申込不要）
主催：ジャパンドローンプログラミングチャレンジ実行委員会
（金沢工業大学河並研究室／株式会社FAP factory／北陸大学ものづくりラボ）
協力」株式会社三菱UFJ銀行、一般社団法人情報処理学会 北陸支部、
アンサー株式会社、ラクナはくい
後援：石川県、金沢市、金沢市教育委員会、一般社団法人石川県情報システム工業会、北國新聞社、MRO北陸放送
【本大会の見どころ】
本チャレンジは4年目を迎え、昨年度から北陸3県で実施してきたプログラムの集大成として、今年度は初の「全国大会」を金沢で開催します。
11月3日に福井県大会、12月21日に富山県大会を実施し、それぞれ上位2チームが全国への出場権を獲得。さらに1月31日（土）の石川県大会で上位3チームを選出し、翌日の全国大会に招待します。
競技では、参加者が自作したmicro:bitプログラムでドローン・コントローラを制御し、指定コースをクリアして得点を競います。
県大会と同様のルールをベースに、全国大会ではスケールアップした新コースを採用。プログラミング的思考・創造性・チームワークを総合的に育む実践型STEM教育の場として、小学生が挑戦します。
【ジャパンドローンプログラミングチャレンジ石川県大会／全国大会開催概要】
https://fap-club.org/drone/ishikawadroneprg/#link10
【参考】
2025年1月12日(日) にITビジネスプラザ武蔵で開催された第3回金沢大会の模様を動画でご覧になれます。
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2025/0115_drone-prg.html
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人金沢工業大学企画部広報課
担当:企画部 志鷹英男
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
