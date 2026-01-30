【ジャパンドローンプログラミングチャレンジ全国大会を初開催】

写真拡大

ジャパンドローンプログラミングチャレンジ実行委員会では、2026年2月1日（土）13時30分より「ジャパンドローンプログラミングチャレンジ 全国大会」を初開催します。

会場は金沢市教育プラザ富樫。見学は自由です。

小学生が“自作コントローラ×プログラミング”でドローン操縦に挑戦。

2月1日（土）13時30分より金沢市教育プラザ富樫で

ジャパンドローンプログラミングチャレンジ実行委員会では、2026年2月1日（土）13時30分より「ジャパンドローンプログラミングチャレンジ 全国大会」を初開催します。

会場は金沢市教育プラザ富樫。見学は自由です。

本大会は、児童（小学3年生から6年生まで）自身が設計・実装したmicro:bitベースのドローン・コントローラで機体を操縦し、設定コースの攻略を競うプログラミング競技会です。当日は北陸3県をまたぐ新・大規模コースを全国大会用に準備。全国1位を目指してミッションをクリアしていきます。

【開催概要】

大会名：システムサポートpresents

「ジャパンドローンプログラミングチャレンジ 全国大会」

開催日：2026年2月1日（土）13:30-17:30

（同会場で前日1月31日に石川県大会を実施）

会場：金沢市教育プラザ富樫121・122研修室

（石川県金沢市富樫3丁目10-1）

観覧：自由（事前申込不要）

主催：ジャパンドローンプログラミングチャレンジ実行委員会

（金沢工業大学河並研究室／株式会社FAP factory／北陸大学ものづくりラボ）

協力」株式会社三菱UFJ銀行、一般社団法人情報処理学会 北陸支部、

アンサー株式会社、ラクナはくい

後援：石川県、金沢市、金沢市教育委員会、一般社団法人石川県情報システム工業会、北國新聞社、MRO北陸放送

【本大会の見どころ】

本チャレンジは4年目を迎え、昨年度から北陸3県で実施してきたプログラムの集大成として、今年度は初の「全国大会」を金沢で開催します。

11月3日に福井県大会、12月21日に富山県大会を実施し、それぞれ上位2チームが全国への出場権を獲得。さらに1月31日（土）の石川県大会で上位3チームを選出し、翌日の全国大会に招待します。

競技では、参加者が自作したmicro:bitプログラムでドローン・コントローラを制御し、指定コースをクリアして得点を競います。

県大会と同様のルールをベースに、全国大会ではスケールアップした新コースを採用。プログラミング的思考・創造性・チームワークを総合的に育む実践型STEM教育の場として、小学生が挑戦します。

【ジャパンドローンプログラミングチャレンジ石川県大会／全国大会開催概要】

https://fap-club.org/drone/ishikawadroneprg/#link10

【参考】

2025年1月12日(日) にITビジネスプラザ武蔵で開催された第3回金沢大会の模様を動画でご覧になれます。

https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2025/0115_drone-prg.html

▼本件に関する問い合わせ先

学校法人金沢工業大学企画部広報課

担当:企画部　志鷹英男

住所：石川県野々市市扇が丘7-1

TEL：076-246-4784

FAX：076-248-7318

メール：koho@kanazawa-it.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/