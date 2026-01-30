こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【オリックス／ソメック】船舶仲介会社のソメック、海運・造船3社と船主JVを設立 日本初の業界横断スキームで新造船3隻を共同発注
海事産業の国際競争力強化を目指す
オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：郄橋 英丈）は、このたび、連結子会社のソメック株式会社（本社：東京都港区、社長：紱間 隆二郎）が、今治造船グループの正栄汽船株式会社（本社：愛媛県今治市、社長：檜垣 幸人）、常石グループの神原汽船株式会社（本社：広島県福山市、社長：神原 宏達）、尾道造船株式会社（本社：兵庫県神戸市、社長：中部 隆）との間で、共同出資会社（以下、JV）の設立を目的とした資本業務提携に関する契約を締結しましたのでお知らせします。
今後、関係当局の承認等を経て、船主業を行う新会社「さくらオーシャン」を設立し、事業を開始する予定です。さくらオーシャンへの出資比率は、正栄汽船30%、神原汽船30%、尾道造船30%、ソメック10%となります。
さくらオーシャンは、今治造船、常石造船、尾道造船に対し、各1隻ずつ、計3隻の新造船を発注します。引き渡しは2030年までを予定しており、国内海運会社への定期用船を見込んでいます。
本取り組みにおいて、正栄汽船、神原汽船、尾道造船は、長年培ってきた船舶業界における知見やノウハウ、ネットワークを生かし、さくらオーシャンの円滑な事業運営と持続的成長を支援します。
ソメックは、船舶仲介会社としての専門性を生かし、さくらオーシャンにおける新造船発注および用船契約等の仲介業務、ならびに経営管理を担います。また、オリックスの100%子会社である三徳船舶株式会社が建造監督および船舶管理業務を請け負い、オリックスは本スキームの企画立案および株主間の調整を行います。
日本の海事産業において、船主、造船所、船舶仲介会社といった業界内バリューチェーンを構成する企業群が横断的にJVを設立し、事業運営を行うのは初めて※1の取り組みとなります。船主、造船所、船舶仲介会社、用船者、船舶管理会社がすべて国内企業で構成されるオールジャパン体制の取り組みとして、日本の海事産業の国際競争力強化を目指します。
オリックスは、1960年代後半の国内中古船リースの取り扱い開始以降、船舶の保有・運航事業や売買・仲介、国際的な船舶ファイナンス事業を展開しています。2024年には船主業および船舶管理業を行う三徳船舶の株式を取得※2しました。2025年には双日株式会社の船舶トレーディング事業の会社分割に伴い設立されたソメックの株式を取得し※3、ソメックには現在、正栄汽船、神原汽船、尾道造船が資本参加※4しています。オリックスは本件を通じて、既存の船舶関連事業に加え、船舶アセットマネジメント事業を推進し、アセットマネジメント領域のさらなる拡大を図ります。
オリックス、ソメックは今後も、ソメックを軸とした業界横断的な連携を通じて、社会インフラである海事産業の発展に貢献してまいります。
※1 当社調べ
※2 2024年2月15日付リリース：三徳船舶の事業承継に伴う株式譲渡契約を締結（https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/240215_ORIXJ.html）
※3 2025年3月19日付リリース：双日の船舶トレーディング事業へ出資（https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/250319_ORIXJ.html）
※4 2025年7月18日付リリース：船舶仲介会社ソメックに海運・造船会社が資本参画（https://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/250718_ORIXJ.html）
■設立会社概要
■ソメック概要
■正栄汽船概要
■神原汽船概要
■尾道造船概要
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
