ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤È¥ª¥é¥¯¥ë¡¢¥½¥Ö¥ê¥ó¥¯¥é¥¦¥É¡¦AI¤Ç¶¨¶È ¡ÁOracle Alloy¤òºÎÍÑ¤·¡¢Åìµþ¡¦¶å½£¤Ç¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥±¡¼¥é¡¼¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤òÄó¶¡¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹absonne¤òºþ¿·¡Á
ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ ¡ÖNSSOL¡×¡Ë¤È¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¹ñÆâ¤Ç±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¥½¥Ö¥ê¥ó¥¯¥é¥¦¥É¤ª¤è¤ÓAI¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£NSSOL¤ÏÅìµþ¤ª¤è¤Ó¶å½£¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡ÖOracle Alloy¡Ê¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥¢¥í¥¤¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öabsonne¡Ê¥¢¥Ö¥½¥ó¥Ì¡Ë¡×¤òºþ¿·¤·¡¢¼¡´ü¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ2026Ç¯ÅÙ²¼´ü¤ËÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¶å½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥±¡¼¥é¡¼¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤ÏIT¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¡¢DX¿ä¿Ê¤Î²ÃÂ®¡¢¹âÅÙ²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐºö¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¥·¥¹¥Æ¥àÃ¦µÑ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏIT´Ä¶¤Î¥µ¥¤¥í²½¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥í¤´¤È¤ËIT±¿ÍÑ¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤¬IT¿ÍºàÉÔÂ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢AI¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¼ÂÁõ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Í×µá¤¬¹â¤Þ¤ë´Ä¶²¼¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢Í×·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥é¥¯¥ë¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOracle Alloy¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æºþ¿·¤µ¤ì¤ë¡Öabsonne¡×¤Î¼¡´ü¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖOracle Cloud Infrastructure¡ÊOCI¡Ë¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖOracle AI Database¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë200°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ª¤è¤ÓAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¡¢±¿ÍÑ¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¥½¥Ö¥ê¥ó¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NSSOL¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ë±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öemerald¡Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¡Ë¡×¡Ê¢¨2¡Ë¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÂÐºö¡ÖNSSIRIUS¡Ê¥¨¥Ì¥¨¥¹¥·¥ê¥¦¥¹¡Ë¡×¡Ê¢¨3¡Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖxSource¡Ê¥¯¥í¥¹¥½¡¼¥¹¡Ë¡×¡Ê¢¨4¡Ë¤Ê¤É¤ò¡ÖOracle Alloy¡×¤ËºÇÅ¬²½¤·¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
NSSOL¤Ï¡ÖMake IT Sustainable¡×¡Ê¢¨5¡Ë¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥é¥¯¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ä¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡¢OCI¤Ê¤É¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¢°Ü¹Ô¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¡Ê¢¨6¡Ë¤È¡¢NSSOL¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëIT±¿ÍÑ¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦DX¿ä¿Ê¡¦AI³èÍÑ¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊ£»¨²½¤·¤¿IT¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡´üabsonne¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÆÃÄ¹
¡¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¤Î°µÅÝÅª¤Ê½ÓÉÒÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤ò¼«¼Ò¡Ê¹ñÆâ¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¡ÖOracle Alloy¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢OCI¤ÏÂ¾¼Ò¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê²Á³ÊÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤âÊ»¤»¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê±¿ÍÑ¡¦¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©
18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿absonne¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ëOCI¤Îµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º´ð½à¤Î±¿ÍÑ¤òNSSOL¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑÉ¸½à²½¡¦¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Öemerald¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£emerald¤Ø¤Î±¿ÍÑ¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT¿Íºà¤òDX¿ä¿Ê¤Ê¤ÉÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
£¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤ÎÅý¹çAI´ðÈ×¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê´Ä¶
µ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤AI¥Ç¡¼¥¿¥ì¥¤¥¯¥Ï¥¦¥¹¡¢¡ÖOracle Autonomous AI Database¡×¤ä¡ÖOCI AI Agent Platform¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¶ÈÌ³´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÆ©²áÅª¤ÊÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤ÎAI³èÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Îµ¡³£³Ø½¬¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¢À¸À®AI/RAG³èÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¹âÅÙ¡¦Ê£»¨²½¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤ëÅý¹çAI´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤Î¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÐ±þ
¤ªµÒÍÍ´ë¶ÈÀìÇ¤¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¡ÊSAM¡§ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Ê¿»þ¤«¤éÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÈï³²¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¡ÖNSSIRIUS¡×¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢absonne¤Ë¸Â¤é¤º¤ªµÒÍÍ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶Á´ÂÎ¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶ÌÃÖ ÏÂÉ§ ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¤È30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¤¿absonne¼¡´ü¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶å½£¤ÎÆóµòÅÀ¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅª¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¿ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÂÐºö¡¢AI³èÍÑ¤òÅý¹ç¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ª¥é¥¯¥ë¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¤Î³ÎÊÝ¡¢IT¿ÍºàÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¡¢AI³èÍÑ¤äDX¿ä¿Ê¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óOracle Cloud Infrastructure products, industries, and partnershipsÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥È¥ï¥É¥ë»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡ØOracle Alloy¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¥ª¥é¥¯¥ë¤ÎºÇ¿·¤ÎAI¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥Ö¥ê¥óÂÐ±þµ¡Ç½¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹·²¤ò¹½ÃÛ¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥é¥¯¥ë¤Ï¡¢ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÆüËÜ¥ª¥é¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò ¼ÒÄ¹ »°ß· ÃÒ¸÷»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö2026Ç¯¤Ï¡¢¥½¥Ö¥ê¥ó¥¯¥é¥¦¥É¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¸µÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤È¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬µá¤á¤ë¹ñÆâ¤Ç±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¥½¥Ö¥ê¥ó¥¯¥é¥¦¥É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡ØOracle Alloy¡Ù¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆOCI¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¡¦AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ç¸¢¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥é¥¯¥ëÆÈ¼«¤Î¹âÌ©ÅÙ¤«¤Ä¹â¸úÎ¨¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖÌÌÀÑ¤äÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾·÷¤Ë¸Â¤é¤ºÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ÈAI¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ê¢¨1¡ËOracle Alloy¡§¥ª¥é¥¯¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ëemerald¡§https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/it-sourcing/solution/emerald/
¡Ê¢¨3¡ËNSSIRIUS¡§https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/dwp/solution/nssirius/
¡Ê¢¨4¡ËxSource¡§https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/it-sourcing/solution/xsource/
¡Ê¢¨5¡ËMake IT Sustainable¡§NSSOL¤ÎITÃÎ¸«¤ä¶¯¤ß¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢IT¥µ¡¼¥Ó¥¹¡õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨6¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§Oracle Kudos for Support Quality¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ
https://www.nssol.nipponsteel.com/press/2025/20250903_110000.html
¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§Oracle Partner Awards¡ÖJapan Technology/Cloud Service Partner Customer Success Award¡×¤ò¼õ¾Þ
https://www.nssol.nipponsteel.com/press/2025/20251031_110000.html
¡¦NS Solutions¡¢NSSOL¡¢NS¡Ê¥í¥´¡Ë¡¢absonne¡¢absonne¡Ê¥í¥´¡Ë¡¢EMERALD¡Ê¥í¥´¡Ë¡¢NSSIRIUS¡¢NSSIRIUS¡Ê¥í¥´¡Ë¡¢xSource¡À¥¯¥í¥¹¥½¡¼¥¹¡¢xSource¡Ê¥í¥´¡Ë¤Ï¡¢ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦Oracle¡¢Java¡¢MySQLµÚ¤ÓNetSuite¤Ï¡¢Oracle Corporation¡¢¤½¤Î»Ò²ñ¼ÒµÚ¤Ó´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£NetSuite¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜÊ¸Ãæ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
IT¥µ¡¼¥Ó¥¹¡õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô
E-mail¡§iii-market@jp.nssol.nipponsteel.com
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆüÅ´¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
´ÉÍýËÜÉô¡¡ÁíÌ³Éô¡¡¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
E-mail¡§press@jp.nssol.nipponsteel.com
