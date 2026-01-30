「安心を着よう。安心を食べよう。」をコンセプトに



くら寿司×BREEZE コラボキャンペーンを開催



―2月6日(金)からBREEZE店舗・BREEZE ECサイトにて販売開始―















くら寿司コラボ シリコンビブ



Color： グレー



Price：1,320円



Size：70-90cm















くら寿司コラボ シリコンマット



Color： グレー



Price：1,760円















くら寿司コラボ 熟成まぐろチャーム



Color： レッド



Price：990円













●その他、BREEZE各店、ECサイトにて手に入るグッズ







防汚加工 くら寿司コラボ 4柄4色Tシャツ



Color：ブラック/ネイビーブルー/オフホワイト/ライム



Price：2,970円



Size：80cm/90cm/100cm/110cm/



120cm/130cm/140cm



















防汚加工 くら寿司コラボ 総柄SUSHIパンツ



Color： ベージュ/ブラック/ブルー



Price：3,630円



Size：80cm/90cm/100cm/110cm/



120cm/130cm/140cm









防汚加工 くら寿司コラボ カバーオール



Color： ネイビーブルー/オフホワイト



Price：3,630円



Size：70cm/80cm



















くら寿司コラボ SUSHIソックス



Color： ブラック/チェック柄/オフホワイト



Price：880円



Size：13-15cm/16-18cm/19-21cm















くら寿司コラボ 刺繍キャップ



Color： ブラック/ブルー



Price：2,970円



Size：48-50cm/52-54cm/56-58cm















くら寿司コラボ お皿クッションマット



Color： ブルー



Price：1,650円





















回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、株式会社F・O・インターナショナル（代表取締役社長：秦英貴、所在地：兵庫県神戸市）が展開するキッズブランド「BREEZE（ブリーズ）」とのコラボレーションとして、くら寿司のお寿司やオリジナルキャラクターなどがデザインされたアパレル商品・グッズが、2月6日（金）より全国のBREEZE店舗・BREEZE ECサイトにて販売されます。本コラボのコンセプトは、「安心を着よう。安心を食べよう。」。くら寿司は「四大添加物 無添加」（※1）や「鮮度」へのこだわり、BREEZEは「商品クオリティ」や「機能性」を通じて、それぞれ“安心”を提供しています。また、「ビッくらポン！」をはじめとしたワクワクする食体験と、BREEZEのスローガン「WEAR A HAPPY SMILE」に込められた“楽しさ”への想いも一致しており、両ブランドが大切にしている共通の価値観である“安心”と“楽しさ”を軸に、今回のコラボの実施につながりました。本コラボでは、親子で楽しめるアパレルグッズが多数販売されます。長袖Tシャツ、パンツ、カバーオール、ソックス、帽子、ベビー雑貨、クッションなどで、くら寿司のロゴやお寿司、商品を空気中のウイルスやホコリから守る抗菌寿司カバー「鮮度くん」、くら寿司のキャラクター「回転むてん丸」など、くら寿司を象徴するデザインが施されています。これらのグッズは、2月6日（金）より、全国のBREEZE全店（135店舗）と、BREEZE ECサイトにて販売されます。また、同日より、「くら寿司 グローバル旗艦店 浅草」でも、シリコンビブとシリコンマット、熟成まぐろチャームの3点を販売します。（※2）くら寿司では、「安心・美味しい・安い」というコンセプトに加え、「記憶に残る楽しさ（エンターテイメント）」を大切にしています。今後も、メニューの拡充やお得なキャンペーンだけでなく、様々な取り組みを通じて、記憶に残る楽しい体験を、ひとりでも多くのお客様に提供してまいります。（※1）化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料の四大添加物無添加 （※）2数量・期間限定、無くなり次第終了です■くら寿司×BREEZE コラボ詳細＜販売日 / 販売場所＞・2月6日（金）〜全国のBREEZE全店（135店舗）、BREEZE ECサイト・2月6日（金）〜3月5日（木）※ くら寿司 グローバル旗艦店 浅草（シリコンビブ、シリコンマット、熟成まぐろチャームの3点のみ販売）※予定数量に達し次第、販売終了となります＜ラインナップ＞●「くら寿司 グローバル旗艦店 浅草」でも手に入るグッズ特設ページURL：■BREEZEとは『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』全国に約140店舗を展開している子供服ブランド。”こだわりと遊び心のつまったオシャレな子供服”というコンセプトをもとに、お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。・WEBページhttps://fo-online.jp/brand/breeze・BREEZE公式Instagramhttps://www.instagram.com/breeze__official/・BREEZE公式Xhttps://x.com/BREEZE_FO