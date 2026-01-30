【タイパ革命】Makuake累計1,800万円超の窓掃除ロボットシリーズから最新改良版モデル「WinMan10 LUX」新発売。進化したAI＆センサー｜5000Paの超吸着｜独自のエッジブラシ搭載。

WinManシリーズ最新改良DX版【WinMan10 LUX】

コージー合同会社

窓掃除ロボット「WinMan」シリーズの日本展開を行うコージー合同会社（本社：東京都、代表：沖田光二朗）は、2026年1月31日（土）AM11:00より、進化版モデル《WinMan10 LUX》の先行販売をMakuakeにて開始いたします。

前作WinMan10は、クラウドファンディング「Makuake」にて累計1,800万円超の応援購入を達成。

その実績とユーザーの声をもとに、AI＆センサー制御や5000Paの超吸着などを強化した改良版モデルとして開発されたのが「WinMan10 LUX」です。

前作WinMan10はMakuake累計1,800万円超を達成

前作を超えた新商品【LUX】5つのアップグレード

1. AI&センサーが進化！汚れも境界も見逃さない。

進化したAIとセンサーが、汚れの濃い部分や窓の端・境界を正確に認識。

フレームレスガラスにも対応し、拭き残しが出やすい箇所を自動で重点的に清掃します。

2. 四方の「スマートエッジブラシ」で隅ゼロの仕上がり。

本体四辺に配置したスマートエッジブラシが、角や縁に沿ってしっかり密着。

従来の窓掃除ロボットでは残りやすかった隅の汚れまで、丁寧に清掃します。

3. 6ノズル超音波ミストでムラゼロのプロ級仕上げ。

6つのノズルから均一に噴霧される超音波ミストが、ガラス全面をムラなく潤します。

拭き跡や水ジミを抑え、クリアな仕上がりを実現します。

4. 吸着力が4000Pa → 5000PaにUP！安定性と安全性が向上。

吸着力を従来モデルから大幅に強化。走行時のブレを抑え、外窓や高所でも安定した清掃が可能に。

安全性と仕上がりの両立を実現しました。

5. 本体がよりコンパクト＆軽量に！女性や高齢者でも安全に使用可能。

吸着力を高めながら、本体サイズと重量を最適化。

持ち運びや設置がしやすく、女性や高齢の方でも安心してお使いいただけます。

■ Makuak期間限定の特別割引プラン

クラウドファンディング期間中、Makuake限定で最大35％OFFの特別価格をご用意。数量限定のため、早期購入がおすすめです。さらに、早期配送やお得なセット割引も用意しております。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：WinMan10 LUX 全自動窓掃除ロボット

プラットフォーム：Makuake

開始日時：2026年1月31日（土）11:00

プロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/winman10lux/

■ お問い合わせ先

会社名：コージー合同会社

担当者：沖田光二朗

Email：info@kj-imp.com

電話番号：+81-80-6553-2445

公式サイト：https://kj-imp.com/