【タイパ革命】Makuake累計1,800万円超の窓掃除ロボットシリーズから最新改良版モデル「WinMan10 LUX」新発売。進化したAI＆センサー｜5000Paの超吸着｜独自のエッジブラシ搭載。
WinManシリーズ最新改良DX版【WinMan10 LUX】
窓掃除ロボット「WinMan」シリーズの日本展開を行うコージー合同会社（本社：東京都、代表：沖田光二朗）は、2026年1月31日（土）AM11:00より、進化版モデル《WinMan10 LUX》の先行販売をMakuakeにて開始いたします。
前作WinMan10は、クラウドファンディング「Makuake」にて累計1,800万円超の応援購入を達成。
その実績とユーザーの声をもとに、AI＆センサー制御や5000Paの超吸着などを強化した改良版モデルとして開発されたのが「WinMan10 LUX」です。
前作WinMan10はMakuake累計1,800万円超を達成
前作を超えた新商品【LUX】5つのアップグレード
1. AI&センサーが進化！汚れも境界も見逃さない。
進化したAIとセンサーが、汚れの濃い部分や窓の端・境界を正確に認識。
フレームレスガラスにも対応し、拭き残しが出やすい箇所を自動で重点的に清掃します。
2. 四方の「スマートエッジブラシ」で隅ゼロの仕上がり。
本体四辺に配置したスマートエッジブラシが、角や縁に沿ってしっかり密着。
従来の窓掃除ロボットでは残りやすかった隅の汚れまで、丁寧に清掃します。
3. 6ノズル超音波ミストでムラゼロのプロ級仕上げ。
6つのノズルから均一に噴霧される超音波ミストが、ガラス全面をムラなく潤します。
拭き跡や水ジミを抑え、クリアな仕上がりを実現します。
4. 吸着力が4000Pa → 5000PaにUP！安定性と安全性が向上。
吸着力を従来モデルから大幅に強化。走行時のブレを抑え、外窓や高所でも安定した清掃が可能に。
安全性と仕上がりの両立を実現しました。
5. 本体がよりコンパクト＆軽量に！女性や高齢者でも安全に使用可能。
吸着力を高めながら、本体サイズと重量を最適化。
持ち運びや設置がしやすく、女性や高齢の方でも安心してお使いいただけます。
■ Makuak期間限定の特別割引プラン
クラウドファンディング期間中、Makuake限定で最大35％OFFの特別価格をご用意。数量限定のため、早期購入がおすすめです。さらに、早期配送やお得なセット割引も用意しております。
■ プロジェクト概要
プロジェクト名：WinMan10 LUX 全自動窓掃除ロボット
プラットフォーム：Makuake
開始日時：2026年1月31日（土）11:00
プロジェクトページ：
https://www.makuake.com/project/winman10lux/
■ お問い合わせ先
会社名：コージー合同会社
担当者：沖田光二朗
Email：info@kj-imp.com
電話番号：+81-80-6553-2445
公式サイト：https://kj-imp.com/