OPPOとGoogle Cloudが協業深化：「記憶の共生」と「プライバシー保護」を通じて次世代AIOSの実現へ

【2026年1月15日中国・北京】- 人工知能(AI)によって、スマートフォンが単なるツールから日常生活を支える有能なアシスタントへと変化している中、OPPOは次世代AIオペレーティングシステム(AIOS)のビジョンを発表しました。北京で開催された「Google Cloud Export Summit」で、OPPOはGoogle Cloudとの協力によって実現する戦略ロードマップを明らかにし、「メモリーシンビオシス（Memory Symbiosis＜記憶の共生＞）」と「プライバシー保護」を軸に、AIが自然に生活に溶け込み、より便利で進化した未来の実現に向けた業界の方向性を示しました。

「AIの本質はユーザーを理解することにあります。Google Cloudとの協業を通じて、私たちはOPPO AIを真にパーソナライズされた有能なパートナーへと発展させていきます。これはユーザーを理解し、行動を予測し、強力かつ直感的な方法でユーザーを支える存在になるということです」と、ハオナン・ルー氏（OPPO大規模モデルアルゴリズム責任者）は述べました。さらに、同氏は、AIOSは、単なる機能の集合ではなく、一人ひとりのニーズをしっかりと捉え、信頼できるパートナーになってこそ意味があると強調しました。

システムレベルでユーザーの課題を解決へ、統合されたAI体験を実現

モバイルデバイスに搭載されるAI機能が増える一方で、ユーザーは今も、「情報を記憶すること」「必要な情報を見つけること」「次に必要な情報を先回りして得ること」という3つの根本的な課題に直面しています。OPPOは、記憶を基盤として統合した次世代AIOSでこれらの課題に対応していきます。

情報を的確に記憶するため、OPPOはグローバルでAIマインドスペースを導入しました。これは、テキスト、画像、音声入力から情報を整理し蓄積する、システムの「第二の脳」として機能しています。

Google Geminiとともに搭載されたAIマインドスペースは、OPPOデバイスに保存された記録をもとに、ユーザーにパーソナライズされた回答を提供することを目指しています。情報をより的確に検索するため、OPPOはGoogle Cloudと連携し、自然な言語理解能力を強化したAIサーチに進化させました。ユーザーは、日常的に使用する言葉を使って、複数のアプリを横断しながらシームレスに情報を探すことができます。

ユーザーのニーズを予測するために、AIサジェストは端末上のリアルタイムな利用状況と記憶データを組み合わせてユーザープロファイルを更新し、適切なタイミングで先回りした提案を行います。

これら3つの機能は、包括的なプライバシー保護の仕組みとAIマインドスペースの記憶の管理を通じて相互に結びついています。AIサーチは保存データを活用してパーソナライズされた検索を行い、AI Suggestはユーザーの行動やメモリー特性に基づいて高精度な提案を行いながら、ユーザーデータのセキュリティとプライバシーを確保します。

AIOSにおけるプライバシー強化とオープンなエコシステムの推進

AIが日常生活に欠かせない存在となる中で、データのプライバシーはユーザーからの信頼を得るために極めて重要です。OPPOは、プライバシーを確保しながらクラウドコンピューティング機能を提供するため、プライベートコンピューティングクラウド(PCC)アーキテクチャを導入しました。PCCは、AIOSを拡張するための安全な基盤であり、Google CloudのConfidential Computing（機密コンピューティング）を高度に活用した、グローバル分散型のエンドツーエンド協調システムです。これによって、データを暗号化したまま活用することが可能となります。

テクノロジーは、広く普及してこそ真の価値を発揮します。OPPOのAI戦略は、 New Computing、New Perception、New Ecosystem という3つのコンセプトを軸に構築されており、オンデバイスコンピューティング、PersonaXメモリー共生エンジン、Agent Matrixフレームワークという3つの技術的な柱によって支えられています。オープンな協業を通じて、OPPOはエコシステムを越えたAgent-to-Agent の相互運用を進めています。Google Cloudとの取り組みは、その姿勢を象徴するものであり、世界中の開発者と連携しながら、アプリの垣根を取り払い、さまざまなシーンに対応するシームレスなインテリジェントサービスネットワークの構築を目指します。

OPPOとGoogle Cloudは、ユーザーからの信頼を基盤としたプライバシー重視のインフラ構築とオープンなエコシステムの推進にともに取り組んでおり、高度にパーソナライズされたAIOSの実現を目指しています。

※ 国や地域によって利用できるAI機能は異なります。

