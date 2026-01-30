六次産業化と販路開拓支援をテーマに、組織の課題を解決するリーダーを育成する。MMPリーダー研修2026年4月18日（土）開催
一般社団法人 日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）と連携する一般社団法人 日本販路コーディネータ協会では、MMPリーダー研修を2026年4月18日（土）に実施します。会場は都立産業貿易センター台東館（２階会議室A）です。今回のテーマは「 山形県『幸生牛（さちうぎゅう）』をモデルケースとしたワンシート企画書活用による販路開拓支援」です。当日は講師と受講者によるグループワークを通して、戦略・企画会議における新たな解決策のアクションプラン作成スキームを伝授します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340441/images/bodyimage1】
【MMPリーダーとは】
「商品、販売、販促、技術」の基礎知識の上に立ち体系化した経営戦略、ビジネスプラン、研究開発、販路開拓、商品開発等の事業における実践としての場がマネジメントマーケティングの「MM会議(MMC）」です。MMCを研修プログラム化したものが「MMP」であり、従来あるケースメソッドとは異なり、今現在、問題解決を図らなければならない課題を解決することが、MMPの本質です。
MMPリーダーは個別チームの進行役のことで「MMPリーダー研修」のカリキュラムで養成されます。最大の役割は、コーディネーターとしての役割をよく理解し、グループ討論を実りある討論にし、参加者それぞれが何かを得られる場を提供することです。チームリーダー研修の経験を積み、ある程度のレベルになると更にワンランク上の統括リーダーの活動が要求されます。
また、MMPリーダーになると、MMPワンシート企画書やMMP戦略シートA・Bなど、自分の持つMMPグループ各資格のMMPツールを活用してMMP研修を実施できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340441/images/bodyimage2】
【MMPリーダー研修とは】
事前講義をもとに「MMPワンシート企画書」の作成と事業計画の立案を行い、それに対して講師が評価・アドバイスを行うプログラム研修です。戦略・企画会議を想定したグループワークによって、自分がプロジェクトのリーダーとしてMMP戦略会議を開催・実施する際のイメージをつかむことができます。研修に2回参加の上、1回論文を提出すると 「MMPリーダー」として認定され、認定証が発行されます。
日時：2026年4月18日（土）13:30～16:30
会場：都立産業貿易センター台東館（２階会議室A）
テーマ： 山形県「幸生牛」をモデルケースとしたワンシート企画書活用による販路開拓支援
「幸生牛（さちうぎゅう）」は自然豊かな環境で育ち、地域の文化や歴史を受け継ぐ山形・寒河江市のブランド牛で、生産から販売まで一貫した6次産業モデルです。外的要因である食肉産業、内的要因として肥育・生産を行う地元企業について予習してもらい、6次産業や顧客ニーズとターゲティングについて事前に学習してください。当日はグループワークやワンシート企画書作成を通して、どのように販路開拓支援を行うかを検討していきます。
講師：笠谷 圭児（セールスレップ・販路コーディネータ協同組合 副理事長）
製造の現場に立って、課題・問題と向き合うというスタンスで、主として商品開発や生産管理の支援を行ってきた。 「人に地域に企業に夢を！」を社是に活動している。食品製造会社の基幹業務を歴任し、退職後は、マネジメントマーケティング理論を学び、コンサルタント株式会社 クライムエイド 代表取締役として独立。
