春の新生活をもっとお得に！ リユース家電「Happy」が今年も恒例の 〈新生活応援キャンペーン〉を開催！！
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島 隆）が運営する、家電専門の「リユース家電Happy（ハッピー）」 では、新生活に必要な家電がお得に揃う“新生活応援キャンペーン”を、店舗およびオンラインストアにて、2月1日（日）より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340308/images/bodyimage1】
本キャンペーンでは、新生活を始める方や買い替えを検討している方に向けて、割引クーポンの配布や配送割引など、嬉しい特典をご用意しました。
■ キャンペーン内容
(1) オンラインストア購入特典
自社ECサイトにて、購入金額に応じた割引クーポンを配布します。
・50,000円以上のお買い上げで 1,000円OFF
・10,000円以上のお買い上げで 500円OFF
(2) 店舗来店特典（LINEショップカード）
店舗にてLINEショップカードを利用し、店内掲示のQRコードを読み取ることで、
以下の特典をご利用いただけます。
・50,000円以上のお買い上げで 1,000円OFF
・10,000円以上のお買い上げで 500円OFF
店舗近隣地域への配送基本料金 50％OFF（基本配送料1,100円／葛西エリア限定）
(3) 店舗購入特典
冷蔵庫・洗濯機・テレビをご購入のお客様に、店舗で使える優待券をプレゼント。
・買取金額 20％UP ・リサイクル処分費用 500円OFF
■ 安心して使えるリユース家電
販売する商品は、当社独自の基準による徹底したクリーニングと、専門スタッフによる厳しい検査・動作確認を実施。テレビ朝日「スーパーJチャンネル」や日本テレビ「news every.」「DayDay.」などで紹介された洗浄のプロが、一台一台丁寧に洗浄・消毒を行っています。
清潔で安心して使えるリユース家電をお届けします。
“春の新生活応援キャンペーン”は、2月1日（日）より、Happy西葛西店およびオンラインストにて開催いたします。毎日の生活に欠かせない必要なアイテムをHappyでお得に揃え、充実した新生活をスタートしましょう。
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： “新生活応援キャンペーン”
・ 期間： 2月1日（日）～ 3月31日（火）
・ 対象店舗：リユース家電 Happy 西葛西店
公式オンラインストア（https://www.119happy.net）
・ キャンペーンURL： https://www.119happy.net/f/newlife-campaign2026
※商品には、別途配送費用が掛かります。また、洗濯機の取付をご希望の場合は、別途料金が掛かります。
※詳しくはオンラインストアまたはHappy西葛西店（0120-693-119）にお問合せください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340308/images/bodyimage3】
■ 「リユース家電Happy 」について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入る家電専門のリユースショップ。冷蔵庫や洗濯機、テレビ、エアコンなどの生活家電を中心とした、質の良いリユースアイテムの販売はもとより、レンタルサービスも展開、時代に応じて変化するライフスタイルに合わせた“豊かな生活”をご提供しています。
＜展開店舗＞
国内店： 西葛西店（東京都江戸川区西葛西7-5-3 / tel:0120-693-119）
オンラインストア： 公式オンラインストア（https://www.119happy.net）
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
---------------------
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340308/images/bodyimage1】
本キャンペーンでは、新生活を始める方や買い替えを検討している方に向けて、割引クーポンの配布や配送割引など、嬉しい特典をご用意しました。
■ キャンペーン内容
(1) オンラインストア購入特典
自社ECサイトにて、購入金額に応じた割引クーポンを配布します。
・50,000円以上のお買い上げで 1,000円OFF
・10,000円以上のお買い上げで 500円OFF
(2) 店舗来店特典（LINEショップカード）
店舗にてLINEショップカードを利用し、店内掲示のQRコードを読み取ることで、
以下の特典をご利用いただけます。
・50,000円以上のお買い上げで 1,000円OFF
・10,000円以上のお買い上げで 500円OFF
店舗近隣地域への配送基本料金 50％OFF（基本配送料1,100円／葛西エリア限定）
(3) 店舗購入特典
冷蔵庫・洗濯機・テレビをご購入のお客様に、店舗で使える優待券をプレゼント。
・買取金額 20％UP ・リサイクル処分費用 500円OFF
■ 安心して使えるリユース家電
販売する商品は、当社独自の基準による徹底したクリーニングと、専門スタッフによる厳しい検査・動作確認を実施。テレビ朝日「スーパーJチャンネル」や日本テレビ「news every.」「DayDay.」などで紹介された洗浄のプロが、一台一台丁寧に洗浄・消毒を行っています。
清潔で安心して使えるリユース家電をお届けします。
“春の新生活応援キャンペーン”は、2月1日（日）より、Happy西葛西店およびオンラインストにて開催いたします。毎日の生活に欠かせない必要なアイテムをHappyでお得に揃え、充実した新生活をスタートしましょう。
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： “新生活応援キャンペーン”
・ 期間： 2月1日（日）～ 3月31日（火）
・ 対象店舗：リユース家電 Happy 西葛西店
公式オンラインストア（https://www.119happy.net）
・ キャンペーンURL： https://www.119happy.net/f/newlife-campaign2026
※商品には、別途配送費用が掛かります。また、洗濯機の取付をご希望の場合は、別途料金が掛かります。
※詳しくはオンラインストアまたはHappy西葛西店（0120-693-119）にお問合せください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340308/images/bodyimage3】
■ 「リユース家電Happy 」について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入る家電専門のリユースショップ。冷蔵庫や洗濯機、テレビ、エアコンなどの生活家電を中心とした、質の良いリユースアイテムの販売はもとより、レンタルサービスも展開、時代に応じて変化するライフスタイルに合わせた“豊かな生活”をご提供しています。
＜展開店舗＞
国内店： 西葛西店（東京都江戸川区西葛西7-5-3 / tel:0120-693-119）
オンラインストア： 公式オンラインストア（https://www.119happy.net）
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
---------------------
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
プレスリリース詳細へ