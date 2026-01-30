千葉市花見川区に2店舗目となる【家族葬のファミーユさつきが丘ホール】が2/8(日)にオープン～「1日1組貸切」の温かい空間で大切な方を偲ぶ～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年2月8日（日）に「家族葬のファミーユ さつきが丘ホール（所在地：千葉県千葉市花見川区さつきが丘）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340245/images/bodyimage1】
（外観イメージ）「1日1組」で家族ゆっくりと過ごせるファミーユホール
このたび、千葉市花見川区で2店舗目となる新ホール「家族葬のファミーユ さつきが丘ホール」がオープンします。
花見川区は、千葉市内や都内へのベッドタウンとして開発され、中でも北部のさつきが丘エリアは交通の要所でもある宮野木JCTへも近い、賑わいのあるロケーションです。千葉市内では、2023年6月にオープンした「ファミーユ花見川畑町ホール」に続き、本ホールで2店舗目の展開となり、今後もますます高まる家族葬ニーズに柔軟に対応してまいります。
ホール外観は、明るめのベージュで統一した外壁に木調ルーバーを配し、大きなガラス面を活かした開放的な印象です。足を運びにくいイメージのある葬儀会場ですが、事前のご相談にも気軽にお越しいただけるよう、優しい印象を与える意匠としました。
館内は、式場と会食空間を一体化することで、会葬者数に合わせた座席配置や、大切な方を偲ぶ演出にも柔軟に対応することが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340245/images/bodyimage2】
（地図）千葉市花見川区内では２店舗目の展開となる
■「家族葬のファミーユ さつきが丘ホール」概要
所在地：千葉県千葉市花見川区さつきが丘1-1
建物構造：鉄骨造
敷地面積：1,084.84m2
建築面積：167.58m2
駐車場：24台
施設内容：式場30席、会食室18席、遺族控室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ JR総武線「新検見川駅」から車（タクシー）で約12分
＜ 車 ＞ （東京方面より）東関東自動車道「千葉北IC」から約15分
（千葉方面より）京葉道路「穴川IC」から約15分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/hanamigawaku/post-1713.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340245/images/bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
