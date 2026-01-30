【保険の効率化AIツール】コンプライアンス研修を手間なく実施。WriteVideoで統一された研修動画を作成
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、AIナレーション付き動画自動生成サービス「WriteVideo」の新たな導入領域として、保険業界におけるコンプライアンス研修の効率化を目的とした活用提案を開始しました。法令遵守や顧客対応のルールを「見て理解できる」動画として整備できるツールとして、多くの保険代理店・金融機関から注目を集めています。
??保険業界で求められる「研修の標準化」と「説明の属人化防止」
保険会社・保険代理店では、以下のような課題が日々報告されています。
・コンプライアンス研修が支社・担当者によって説明内容が異なる
・新人や業務委託スタッフへの教育に時間と手間がかかる
・マニュアルが紙やPDFに限られ、理解度に差が出る
管理者側が説明履歴を一元的に把握しづらい
こうした背景から、「いつでも視聴でき、誰でも同じ内容を受け取れる動画研修ツール」の導入が急務とされています。
■「WriteVideo」について
「WriteVideo」は、テキストや既存の資料をアップロードするだけで、AIがナレーション付きの説明動画を自動生成するクラウド型サービスです。保険会社で使用しているWordやPDFの研修資料をアップロードするだけで、数分で研修動画が完成。動画はURLで簡単に共有可能で、オンライン研修・eラーニング・店舗スタッフ研修などに幅広く活用されています。
■保険業界での活用シーン
・コンプライアンス研修の標準化・動画化
・新人・代理店スタッフ向けの業務研修
・顧客対応マニュアルの周知徹底
・募集人向けの定期教育コンテンツ
・ハラスメント研修や個人情報保護などの法令対策
実際の導入企業からは、
「研修準備にかかる時間が大幅に減った」
「動画化により伝達ミスがなくなり、社員の理解度も向上」
「全国の支店で同じクオリティの教育ができる」
といった声が寄せられています。
■導入実績と成果
2024年10月のサービス開始以降、金融・医療・教育分野を中心に急速に導入が進み、2025年2月時点で前年比150%超の成長を記録。特に保険・金融業界では、従来の集合研修に代わる「柔軟かつ統一性のある教育手段」として導入が拡大しています。
＜保険業界での効果＞
・支社・代理店ごとの教育内容のバラつきを是正
・教育工数の削減・再研修の簡素化
・法令違反・コンプライアンス違反のリスク軽減
・従業員満足度・エンゲージメントの向上
▼資料ダウンロードはこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340429/images/bodyimage1】
