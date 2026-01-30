第12回 女性社長が選ぶ、女性社長のための「J300アワード」受賞者発表――― 全国300名超からスパイシーな女性社長7名を選出
国内最大級の女性経営者データベースサイトを運営する女性社長. net（（株）コラボラボ企画・運営 本社：東京都千代田区 代表取締役：横田響子）は、全国の個性あふれる女性起業家・経営者を表彰する「J300アワード」の受賞者7名を、2026年1月29日に発表しました。
■第12回 J300アワードの概要
J300アワードは、全国各地で個性的な事業を展開し活躍する“スパイシー”な女性社長を発掘、応援するための取り組みです。2014年度から開始し、今回で12回目を迎えました。
審査には、全国各地の女性社長「J300地域アンバサダー」が参加。
創業年数や規模などの実績だけでなく、発想のユニークさ、周囲をwin-winで巻き込む力、今後の広がりや可能性を含めて評価しています。
今回のJ300アワードは、全国各地の女性経営者・個人事業主300名以上に参加いただき、その中から24名のノミネート者を選出。書類審査、面談審査、一般投票、そして最終審査会を経て、7名の受賞者を決定しました。
■受賞者一覧
大賞、準大賞、特別賞ほか、事業承継された女性経営者が対象となる後継ぎウーマン賞の受賞者を決定しました。
大賞（１名）
「子供の夢中が生まれる宿 『50軒FC計画』。おかん本気すぎるで賞」
株式会社スマイル・ラボ 赤沼 留美子さん（長野県）
準大賞（2名）
「島根山中から下着革命!? 2年で3億、女性の毎日ととのえるで賞」
株式会社マザーテラス 須藤 伊世さん（島根県）
「キッズ社長、始めてはんで（ハンデ）。起業の選択肢もあるで賞」
株式会社TANEBI（みいちゃんのお菓子工房） 杉之原 千里さん（滋賀県）
事業承継部門：後継ぎウーマン賞（1名）※
「佃煮を新価値で若返らせた！４代目の商品開発止まらんで賞」
株式会社寺岡硑吉商店 寺岡 舞さん（静岡県）
特別賞（３名）
「あんこ外交。Kawaii練りきりが日本文化の懸け橋で賞」
ANd muni 株式会社 田中 知聡さん（静岡県）
「専門家×企業！Birth集団が妊娠･育児の困った企業ごと救うで賞」
株式会社バースリンク 古市 菜緒さん（福岡県）
「ガッツと覚悟で硬派なコンクリ業界にいい風ふかせたで賞」
株式会社ナンキュウ 嶽本 育子さん（佐賀県）
受賞者の詳細は下記よりご確認ください。
https://j300award.wixsite.com/2025/winner
今回の受賞者7名は、現在の実績にとどまらず、これからの展開が期待される取り組みを進めている女性社長たちです。
J300アワードは、静かに、でも確かに光る挑戦にこれからも光を当て、その取り組みが企業や社会とつながり広がる機会を創出していきます。
※「事業承継部門：後継ぎウーマン賞」（エヌエヌ生命保険株式会社協賛）
2020年度に新設された、エヌエヌ生命保険株式会社（代表取締役社長： マリウス・ポペスク、本社：東京都渋谷区）協賛による「事業承継部門：後継ぎウーマン賞」を今年度も継続して実施しました。事業を承継し新しい試みを始めた女性を表彰します。2021年度から、事業を承継した女性に加え「事業承継予定」の女性も対象に含まれます。
■女性社長. netについて https://joseishacho.net/about/
株式会社コラボラボが2007年より企画運営。国内最大級の女性起業家・個人事業主データベースサイトです。20 代～50 代を中心とした現役女性経営者に特化し、会員数は約3,400名（※2026年1月現在）、さまざまな業種の方に登録いただいています。女性社長. net 会員の皆様の情報をデータベース化した「女性社長一覧」の他、編集記事やイベント・セミナー開催を通じ、女性経営者の最新情報を発信しています。
取材対象者を探すメディアの方・コラボ相手を探す企業様にお役立ていただくとともに、事業主が多く集まることで悩み相談・サポートをしあえる仕組みや、お仕事につながるきっかけを提供することで、女性経営者・個人事業主の皆様の事業継続サポートを行っています。
また、「企業×女性社長」のマッチングやコーディネートのほか、女性の社外取締役を求める企業へ「女性の社外取締役人材紹介サービス」も展開しています。
