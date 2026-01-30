ナイセンクラウド、スマホ内線化技術に関する米国特許取得
アイティオール株式会社（本社：東京都港区）は、当社が開発したクラウド上でスマートフォンを内線化する技術について、2025年12月30日付で米国特許商標庁（United States Patent and Trademark Office：USPTO）において米国特許を取得しましたのでお知らせいたします。
当社はクラウド電話サービス「ナイセンクラウド」を提供しており、本特許は2021年3月に出願、
当社独自の発想に基づく新規性および有用性が認められ、米国特許法に基づき正式に登録されたものです。
これにより、当社技術の独自性および国際的な競争力が公的に認められたことになります。
ナイセンクラウドは東京03/大阪06をはじめ、北海道011～沖縄098の地域局番、フリーダイヤル0120/0800、IP電話番号050、携帯電話番号090/080/070をクラウド上で内線化します。
当社はこれまで、本技術の研究・開発を継続的に進めてまいりましたが、今回の特許取得を契機として、さらなる技術高度化および国内外での事業展開を加速してまいります。
なお、日本国内においては関連する特許を8件取得しております。
今後も、革新的な技術の創出を通じて、社会および産業の発展に貢献していく所存です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340432/images/bodyimage1】
【米国特許概要】
Patent No. : US 12,513,247
Date of Patent : Dec. 30, 2025
PCT Filed : Mar. 2, 2021
Applicant : ITALL INC., Tokyo (JP)
【日本国内特許 取得済み8件】
特許第6765702号
特許第6796349号
特許第6812047号
特許第6812048号
特許第7134535号
特許第7205958号
特許第7315270号
特許第7506427号
■ナイセンクラウド・サービス概要
上場企業から個人事業主様まで、導入企業7000社
"高価なビジネスフォン、コードレス電話はもういらない！"
ナイセンクラウドは「内線」を「クラウド化」して、どこでもオフィスにすることを実現。
会社の固定電話番号をどこでも、発信・着信・内線化することができます。
【ナイセンクラウドの特徴・機能】
・使える電話番号は050の他、お手持ちの全国局番011～099、0120/0800（フリーダイヤル）等に幅広く対応
・拠点間内線通話無料のクラウドPBX
・PC・スマホ・IP電話機等で発着信
・電話着信時に複数端末の一斉呼び出し
・複数電話番号の所有（着信時は発信者番号と着信者番号が両方表示）
・外線通話料：3分8円～。分課金、秒課金にも対応
・豊富な標準機能（電話番号・時間別の着信ルール設定、留守番電話、鳴りわけ、自動応答、転送、着信拒否、ウェブ電話帳、着信時ポップアップ通知等）
・豊富なオプション（全通話録音、IVR、通話モニタリング・ウィスパリング、電話会議 等）
・初期費用10,000円～、月額2,000円～
・ISMS/ISO27001、プライバシーマーク両取得
・浜松町・大門交差点のド真ん中に常設ショールームあり
サービス詳細はこちら⇒ https://naisen.jp
■会社概要
◆アイティオール株式会社
【東京本社】 〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-7 幸伸ビル3階（1階ショールーム）
TEL: 03-4455-7448 FAX: 03-5777-2022
【代 表 者】 代表取締役 鹿島 雄介
【設立年月】 2007年4月11日
【資 本 金】 2700万円
【Ｕ Ｒ Ｌ】 https://www.itall.co.jp
＜本プレスリリースに関するお問い合わせは下記までお願いします。
アイティオール株式会社 広報担当：井上真樹
電話番号: 03-4455-7448 FAX番号:03-5777-2022 e-mail:publicity@itall.co.jp
