船舶用CO2消火システム業界の競争激化：大手企業の戦略と新興企業の生き残り方
船舶用CO2消火システム世界総市場規模
船舶用CO2消火システムとは、船内の機関室や貨物倉、ポンプルームなどの密閉区画において火災を迅速かつ確実に抑制するために設計された固定式消火設備です。高圧または低圧で貯蔵された二酸化炭素（CO2）を火災発生時に一斉放出し、酸素濃度を低下させることで燃焼を停止させます。船舶用CO2消火システムは電気設備や機械類への二次被害が少なく、国際条約や船級規則に適合した高い信頼性と安全性が求められ、商船・海洋構造物における重要な防火対策として広く採用されています。
図. 船舶用CO2消火システムの製品画像
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル船舶用CO2消火システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の937百万米ドルから2032年には1330百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル船舶用CO2消火システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、商船・海洋プラットフォームの増加
世界的な海上輸送量の増加やオフショア油・ガス、洋上風力など海洋プラットフォームの拡大に伴い、商用船舶や特殊船舶の新造・更新需要が高まっています。この動きが船舶用CO2消火システムの導入機会を増やし、市場成長を加速させています。
2、機器保護と残留物のない消火効果
CO2は酸素置換によって火災を抑制し、消火後に機器や電子装置に残留物を残さない特長があります。この特性はエンジンルームや電装区画に最適であるため、船舶オペレーターから高く評価され、船舶用CO2消火システムへの投資を促進しています。
3、船隊の安全性向上と保険要件
船舶火災は重大な損害リスクであり、保険会社も先進的な消火システムの搭載を契約条件にするケースが増えています。船舶用CO2消火システムは高い消火能力と信頼性が評価されており、保険・リスク管理の観点からも採用が促進されています。
今後の発展チャンス
1、規制強化とコンプライアンス需要
船舶用CO2消火システムは、SOLASや各国船級協会の安全基準強化に伴い、規制遵守のために採用が求められる機会が増えています。特に貨物船や特殊船向けの追加的な火災対策議論が進んでおり、法令改定やガイドライン整備が導入の追い風となる見込みです。これにより新造・改造時の標準装備化が進む余地があります。
2、新造船・洋上インフラの拡大市場
国際海運量の増加や洋上風力・オフショア資源開発の拡大は、船舶用CO2消火システムの新規需要を生みます。特に機関室や発電区画といった密閉区画を持つ大型艦船・海洋構造物での採用が期待され、地域別に成長ポテンシャルが大きいです。市場予測でも関連セグメントの拡大が示唆されています。
3、既存艦のレトロフィット需要
多くの既存船が新基準や安全性向上のための改修（レトロフィット）対象となっており、船舶用CO2消火システムの後付け需要が拡大しています。老朽化船の更新サイクルや保守・点検の機会を捉え、改修ビジネスとしての市場機会が増大しています。特に自動検知システムとの統合が進むことでレトロフィットの付加価値も高まります。
市場の成長ドライバー
1、商船・海洋プラットフォームの増加
世界的な海上輸送量の増加やオフショア油・ガス、洋上風力など海洋プラットフォームの拡大に伴い、商用船舶や特殊船舶の新造・更新需要が高まっています。この動きが船舶用CO2消火システムの導入機会を増やし、市場成長を加速させています。
2、機器保護と残留物のない消火効果
CO2は酸素置換によって火災を抑制し、消火後に機器や電子装置に残留物を残さない特長があります。この特性はエンジンルームや電装区画に最適であるため、船舶オペレーターから高く評価され、船舶用CO2消火システムへの投資を促進しています。
3、船隊の安全性向上と保険要件
船舶火災は重大な損害リスクであり、保険会社も先進的な消火システムの搭載を契約条件にするケースが増えています。船舶用CO2消火システムは高い消火能力と信頼性が評価されており、保険・リスク管理の観点からも採用が促進されています。
今後の発展チャンス
1、規制強化とコンプライアンス需要
船舶用CO2消火システムは、SOLASや各国船級協会の安全基準強化に伴い、規制遵守のために採用が求められる機会が増えています。特に貨物船や特殊船向けの追加的な火災対策議論が進んでおり、法令改定やガイドライン整備が導入の追い風となる見込みです。これにより新造・改造時の標準装備化が進む余地があります。
2、新造船・洋上インフラの拡大市場
国際海運量の増加や洋上風力・オフショア資源開発の拡大は、船舶用CO2消火システムの新規需要を生みます。特に機関室や発電区画といった密閉区画を持つ大型艦船・海洋構造物での採用が期待され、地域別に成長ポテンシャルが大きいです。市場予測でも関連セグメントの拡大が示唆されています。
3、既存艦のレトロフィット需要
多くの既存船が新基準や安全性向上のための改修（レトロフィット）対象となっており、船舶用CO2消火システムの後付け需要が拡大しています。老朽化船の更新サイクルや保守・点検の機会を捉え、改修ビジネスとしての市場機会が増大しています。特に自動検知システムとの統合が進むことでレトロフィットの付加価値も高まります。