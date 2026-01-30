【かねたや家具店】「暮らしにかなう、私がかなう」ワークチェアの機能性に、インテリアとしての美しさを融合。オリジナルワークチェア「AEGIS Sienna」シリーズを2月6日（金）より先行予約販売開始

株式会社かねたや家具店AEGIS Sienna Chair（イージス シエナ チェア）

千葉県を中心に家具の店舗販売や、家具展示販売イベント「家具メッセバザール」を運営する株式会社かねたや家具店（千葉県千葉市/代表取締役：四谷正明）は、オリジナルワークチェア「AEGIS Sienna Chair」（イージス シエナ チェア）シリーズを、２月６日（金）より「家具メッセバザール in 幕張メッセ」（２月６日-８日開催）、かねたや各店および公式オンラインストア「かねたやオンライン」にて先行予約販売を開始いたします。

先行予約販売※1では、早期購入特典としてお得にご購入いただけるキャンペーンをご用意させていただきました。この機会をお見逃しなく（3月3１日（火）まで）

特典（1）特別価格

AEGIS Sienna Chair メーカー希望小売価格 49,800円（税込）

⇒ 5,000円OFF の44,800円（税込）

特典（2）お好きなお色のシート替えカバープレゼント

早期購入特典としてお好きな色のシート替えカバー 4,950円（税込）を1点プレゼント※2

※1 商品のお届けは、４月中旬以降を予定しております。

※2 シート替えカバープレゼントは数に限りがございます。規定数に達し次第終了する場合がございます。

●「AEGIS Sienna Chair」概要

AEGIS Sienna 先行予約キャンペーン

暮らしにかなう、私がかなう

ワークチェアの機能性に、インテリアとしての美しさを融合したワークチェア

「AEGIS Sienna Chair」

●製品特徴

特徴1）インテリアデザインとしてもこだわりのあるお客様の声にお応えしたワークチェア

本体カラーは、左からミストホワイト、テラコッタオレンジ、チャコールグレー の3色展開

オリジナルワークチェア第一弾である「AEGIS Chair」を販売する中、好印象のお声を多数いただく中にも、様々なご意見をいただくことがありました。

「機能はいいけどメカニカルなチェアはちょっと・・・」

「オフィスチェアはどれも似たようなフォルム」

「黒とグレーでは自分の部屋には合わないかな」 など

機能ばかりに目がいきがちなワークチェアですが、チェアもインテリアのひとつ。

画一的なデザインではなく、どのような空間にも自然と調和するワークチェアの必要性に気づくことができました。

ワークチェアに求められる機能を妥協することなく、金属的な印象を抑え、インテリアとしての美しさにもこだわったチェアというコンセプトの元「AEGIS Sienna Chair」は開発されました。

特徴2）シートカバーを替えて、気分も変える「デタッチャブルシート＆カバーリング」

ミストホワイトは、朝霧のような優雅な透明感を持つ色です。純粋な白に奥行きを加え、洗練された上質さと静かな安らぎをもたらします。テラコッタオレンジは、大地が育んだ温もりと安心感、そして太陽のような活発なエネルギーを兼ね備えた色です。チャコールグレーは、知性と落ち着きを感じさせる、洗練されたカラーです。

座面カバーは取り外して、洗うことができるカバーリングシートを採用しました。

カラーそのものを変えることができ、いつでも清潔で心地よい空間を保つことが可能となっています。

※ヘッドレストおよびランバーサポートはカラー変更することができません。

特徴3）「AEGIS」の名を受け継ぐ優れた機能

工具不要で取り外し可能な座面部。カバー交換が簡単に行えます。シートカバーはファスナーで簡単に取り付け/取り外しが可能です。

第一弾「AEGIS Chair」でご好評をいただいた機能を継承しながら、ワークチェアとして必要な機能と、美しいデザインを高い次元で融合しました。

最新の デタッチャブルシート＆カバーリング に加えて、複雑になりすぎることなく長時間座るワークチェアに必要とされている機能を数多く搭載。AEGISの代名詞「アームレストの可動域の広さ」など、多くの機能を惜しみなく搭載しました。

・長時間座ってもつかれにくく耐久性のある「高密度モールドウレタンフォーム」

・水平/上下/前後に自由に可働「220°回転3Dアームレスト」

・体重に合わせ自動でロッキング強度を調整「感圧式アダプティブシート」

・休息時はゆったりリラックス「135°リクライニング」

・体格に合わせた最適なシートポジションの調整が可能「座面高調整/座面前後奥行調整」

・正しい姿勢をキープして腰の負担を軽減「ランバーサポート」

・自在な動きで首周りをサポート「2Dヘッドレスト」

・移動音が静かで床にもやさしい「PUキャスター」

高密度モールドウレタンフォーム220°回転3Dアームレスト

感圧式アダプティブシート135°リクライニング

特徴4）生活スタイルや空間に合わせて選べる本体カラー＆選べるシートカバー

座面高調整/座面前後奥行調整ランバーサポート

視覚的なインパクトで個性を表現でき、デザインに立体感や楽しさが生まれるアッシュ系のツートンカラーを採用。テラコッタオレンジ、チャコールグレー、ミストホワイトからお選びいただけます。

オフィスはもちろん、在宅ワーク・ホビーなどの環境に加えて、様々な生活スタイルにもフィットするワークチェアとなっています。

6色の専用シート替えカバー

付け替え可能なシートカバーは、基本カラー3色に加えて、「アイスブルー」「チェリーピンク」「リーフグリーン」もお選びいただけます。

チェアを着せ替えて、その時の気分や模様替えのスタイルに合わせてお楽しみいただくこともできます。

標準カラーに加え、替えカバー専用色をご用意

●製品概要

ミストホワイト+アイスブルーミストホワイト+チェリーピンクミストホワイト+リーフグリーン

AEGIS Sienna Chair メーカー希望小売価格 49,800円（税込）

・テラコッタオレンジ

・チャコールグレー

・ミストホワイト



AEGIS Sienna シートカバー メーカー希望小売価格 4,950円（税込）

テラコッタオレンジチャコールグレーミストホワイトアイスブルーチェリーピンクリーフグリーン

●AEGIS Sienna Chair 特設ページ：

https://www.kanetaya.com/product/aegis_sienna_chair/

※2026年1月30日（金）午前10時より公開

●AEGIS Sienna Chair先行体験会を実施する「家具メッセバザール in 幕張メッセ」の概要

主催：株式会社かねたや家具店

家具メッセバザール in 幕張メッセ事務局

E-mail：event_messe@roomdeco.co.jp

会場：幕張メッセ 国際展示場10番ホール 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

日時：2026年2月6日(金)、7日(土)、8日(日) 10:00～19:00（金曜日のみ18:00まで）

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

E-mail：kanetaya@roomdeco.co.jp

担当：赤羽