



ソフトウェアを開発する前に学ぶこと！

～あらためて開発とは？や、品質向上を考えてみよう～

放送大学オンライン講演会 ２/７（土）

放送大学では、中谷 多哉子（放送大学教授）を講師として、オンライン講演会を開催いたします。

本講演会はオンライン配信（YouTube）のほか、会場参加（東京都渋谷区）も承ります。

参加費は無料です。 多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

また、講演会終了後に大学説明会も行います。是非、ご来場、および、最後までご視聴ください。

『 近年、ソフトウェア、アプリケーションの開発技術は、飛躍的に向上している。本講演では、ソフトウェア開発者に留まらず、開発を依頼したり、日頃、ソフトウェア、アプリケーションを利用されている方も対象とし、そもそもソフトウェア開発とは？や、この30年で大きな進展があった要求工学のプロセスや様々な関連事項をご紹介。また、ソフトウェアの品質の向上についても考察する。』（中谷教授談）

■ 日時 2026年２月７日(土）14:00～（YouTube接続開始13:30から）

■ 講師 中谷 多哉子（放送大学 教授） ソフトウェア工学／要求工学

■ 定員 会場参加：50名・オンライン参加：500名

※申し込み受付は、２/６(金)12:30まで

但し、定員に達した場合はその時点で締め切らせていただきます。

■ 会場 AP渋谷道玄坂 13階（渋谷駅より、3分）

■ 申し込み・オンライン参加／会場参加の詳細

https://www.ouj.ac.jp/special/open_seminar/20260207.html



