【保育園DX導入】緊急時の対応を明確に。WriteVideoで安全マニュアル動画を作成
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、AIナレーション付き動画自動生成サービス「WriteVideo」の導入分野を拡大し、保育園・幼稚園での緊急時マニュアルや安全教育の可視化を目的とした活用提案を開始しました。園児の安全を守るための共通ルールを「見てわかる」形で整備できるツールとして、各自治体・保育関連法人からも注目を集めています。
??保育現場で求められる「マニュアル整備」と「共有の効率化」
保育施設では以下のような課題が現場から多く報告されています。
・緊急時対応（地震・火災・不審者対応など）の職員間共有が不十分
・新人・パート職員へのOJTに時間がかかる
・園によって対応が属人化しやすく、園児の安全確保に不安がある
・保護者への説明が口頭や紙資料だけに限られている
こうした背景から、「何度でも視聴でき、誰でも同じ内容を理解できる動画マニュアル」の整備が急務となっています。
■「WriteVideo」について
「WriteVideo」は、文章や既存の資料をアップロードするだけで、AIが自動でナレーション付きの説明動画を生成するクラウドサービスです。WordやPDFのマニュアルをもとに、数分で動画化が可能。URLで職員間に簡単共有できるため、園内研修の効率化にも貢献します。
■保育園での活用シーン
・避難訓練や防災マニュアルの動画化
・不審者侵入時の対応フロー
・保護者向け「園での安全対策」動画配信
・食物アレルギー対応・衛生管理のルール説明
・新人・臨時職員への業務研修
・外国籍職員への多言語対応教育（英語、中国語、ベトナム語など）
実際の利用者からは
「マニュアルを動画化したことで研修準備の手間が減った」
「育成コストが抑えられ、安全対策の周知も均一化できた」
といった声が寄せられています。
■導入実績と成果
2024年10月のサービス提供開始以来、医療・飲食・教育業界を中心に導入が進み、2025年2月時点で成長率150%超を記録。特に教育分野では、「わかりやすく、再生しやすい」動画ツールとして活用が拡大しています。
＜保育分野での主な効果＞
・職員間の安全意識の統一
・マニュアル整備にかかる時間の削減
・保護者への説明負担の軽減
・外国人スタッフへの理解促進
▼資料ダウンロードはこちら
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
これにより、研修資料や業務マニュアル、説明用スライドなどを、
動画用に一から作り直す必要がありません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340435/images/bodyimage1】
(2) 構成案と台本を生成し、内容を修正
アップロードされた資料をもとに、動画全体の流れを示す構成案と、ナレーション用の台本が自動生成されます。
