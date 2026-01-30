ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」、ららぽーとTOKYO-BAY、ららぽーと立川立飛、アルカキット錦糸町に同時設置

株式会社ReCute

株式会社ReCute（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山下 萌々夏、以下、ReCute）は、三井不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修）が運営する「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」「三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛」「アルカキット錦糸町」に、2026年2月1日、ヘアアイロンのレンタルスポット『ReCute』を新たに設置いたします。

本導入は、全国に展開する「ららぽーと」ブランドとして初めての取り組みであり、「ららぽーとTOKYO-BAY」「ららぽーと立川立飛」という首都圏を代表する大規模商業施設2カ所への同時展開となります。

さらに、駅隣接型商業施設であるアルカキット錦糸町への導入も同時に実施することで、日常利用から特別なお出かけまで、多様な来館シーンにおける利便性向上を目指します。

本取り組みを通じて、来館者の利便性向上に加え、新たな来館動機の創出および施設体験価値のさらなる強化を図ります。

「ReCute」は2024年8月のリリース以来、主要都市を中心に100カ所以上に設置され、多くのユーザーに支持されています。

導入背景

ReCuteは「美をインフラ化する」をミッションに掲げ、駅や商業施設に設置されたヘアアイロンのレンタルスポットを通じて、外出先でも気軽に髪を整えられる環境を提供するサービスです。

ららぽーとTOKYO-BAYは、国内最大級のショッピングセンターの一つとして、幅広い世代に支持され、休日の買い物や食事の拠点として多くの方に利用されています。

また、ららぽーと立川立飛は、緑豊かな環境に囲まれ、ショッピングやレストラン、シネマなどを備えた商業施設として、日常使いから休日のお出かけまで幅広いシーンで親しまれています。

アルカキット錦糸町は、駅隣接の利便性と生活に寄り添う店舗構成により、日常使いから特別なお出かけまで、多様なシーンで利用される商業施設です。

上記施設は一日を通して買い物や映画、食事を楽しめる場であり、特別な日のお出かけや大切な人と過ごす拠点としても選ばれています。

「髪の乱れを気にせずに予定を楽しみたい」「合間に髪を整えて、より自分らしく快適に過ごしたい」こうしたユーザーの声に応える形で、今回の設置に至りました。

利用者の約8割が「ReCuteを目的に来館」

さらにそのうち半数以上が「施設内での買い物・飲食を実施」

実際に導入済みの施設では、利用者の約8割が「ReCuteを目的に来館した」と回答しており、さらにその内の半数以上が施設内での買い物や飲食を併せて行っています。

つまり、

・新たな来館動機の創出

「外出先で髪を整えたい」というニーズに応えることで、ReCuteを目的とした新規来館層の取り込みにつながります。

・体験価値の向上

外出先でも安心して髪を整えられる環境を提供することで、買い物や食事、イベント・観光といった施設での体験をより快適で特別なものにします。

・施設価値・ブランド力の強化

美容インフラという新しい付加価値を備えることで、他商業施設との差別化を実現し、幅広い来館者層に選ばれる施設づくりに寄与します。

サービス概要

サービス名：ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute（リキュート）」

設置場所：

・三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY

南館3階コジマ×ビックカメラ横女性トイレ内 パウダールーム（2台設置）

・三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛

2階中央女性用お化粧室

・アルカキット錦糸町

2F女性用お化粧室

3F女性用お化粧室

運用開始日：2026年2月1日（日）

利用料金：1回10分 385円、以降1分ごとに33円（税込）

※月額プラン（税込1650円）会員は15分まで無料、その後1分あたり55円（税込）

導入機種：

・三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY

１.：リファビューテックストレートアイロン

２.：リファビューテックカールアイロン 32mm

・三井ショッピングパークららぽーと 立川立飛

絹女～KINUJO～ 2WAY Iron 26mm

・アルカキット錦糸町

2F：リファビューテックカールアイロン 32mm

3F：リファビューテックストレートアイロン

利用方法：

・STEP1 アプリで近くのスポットを検索

アプリを開き、地図上から利用可能なReCuteスポットを探します。

・STEP2 QRコードを読み取りレンタル開始

利用したいスポットのQRコードを読み取ると、ロックが解除されヘアアイロンのレンタルが開始されます。

・STEP3 写真を撮って返却・決済完了

返却時にアプリから写真を撮影・送信するとレンタルが完了し、自動で決済されます。

今後の展望

当社は「美をインフラ化する」をミッションに掲げ、外出先でも安心して髪を整え直せる環境をより多くの地域・多くの方々に届けるべく、全国規模での展開を進めています。

全国3,500カ所への設置拡大を目指すとともに、ヘアアイロンのレンタルスポットにとどまらず、ユーザーインサイトを活かした新たな領域へ拡張してまいります。

具体的には、パウダールームという日常導線のビューティープラットフォーム化や、コスメ・セルフケア領域でのブランド開発、施設連携によるマーケティング支援など、多角的な取り組みを通じて「美をインフラ化する」というミッションの実現を加速していきます。

また、施設様との連携を強化し、美容インフラとして新たな価値を社会に提案することで、商業施設における体験価値の向上に貢献してまいります。

各社コメント

・三井不動産商業マネジメント株式会社 ご担当者様コメント

ららぽーと・アルカキット錦糸町では、買い物や食事だけでなく、お客様一人ひとりに心地よい時間を過ごしていただけるよう、常に新しい体験価値の提供に取り組んでいます。

今回の「ReCute」導入により、外出先でも身だしなみを整えられるという安心感を加えることで、より快適に、より自分らしく過ごしていただける環境を整備できると考えております。

これからも多様なお客様のニーズに応える取り組みを進めてまいります。

・株式会社ReCute 代表取締役CEO 山下萌々夏 コメント

「美をインフラ化する」というミッションのもと、外出先でも安心して髪を整えられる環境を提供し、誰もが自信を持って外の世界に飛び出せる社会の実現を目指しています。

この度ららぽーと様やアルカキット錦糸町様といった三井ショッピングパークの商業施設に初めて導入させていただいたことは、ReCuteにとって新しい挑戦でもあります。首都圏を代表する商業施設での展開を通じて、より多くのお客様が“自分らしく過ごせる体験”を届けてまいります。今後も施設様との連携を深めながら、新しい価値を施設様および社会に提案してまいります。

会社概要

株式会社ReCute

代表者 取締役CEO 山下 萌々夏

所在地 東京都港区南青山2-5-17 POLA青山ビルディング5階

資本金 3百万円

設立年月日 2024年4月2日

主な事業内容 ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」の企画運営

サービスサイト https://inc.recute.jp/

※表記について：会社名は「株式会社ReCute」、サービス名は「ReCute」と表記しています。

三井不動産商業マネジメント株式会社

代表者 代表取締役社長 大林 修

所在地 本社 東京都中央区日本橋浜町2-31-1（浜町センタービル）

資本金 450百万円

設立年月日 1970年1月13日

主な事業内容 商業施設の運営・管理

サービスサイト https://www.mf-shogyo.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ReCute 広報担当

お問い合わせフォーム：https://inc.recute.jp/inquiry-business