通信費の“常識”を覆す。エックスモバイル、5分かけ放題付きグリーンプランで半年間「実質0円」キャンペーンを開始

エックスモバイル株式会社

エックスモバイル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：木野将徳）は、春の新生活シーズンにあわせ、条件達成により通信費が最大半年間実質0円となる『春のスタート応援キャンペーン』を、「グリーンプラン」にて開始いたしました。

■ キャンペーン概要：ライトユーザーからヘビーユーザーまで対応

本キャンペーンは、進学・就職・家計の見直しなど、新生活で通信コストを最適化したい方を対象に、利用状況に応じた大幅な負担軽減を提供します。





特典1：【1GB＋5分かけ放題】が半年間無料高速データ容量1GBと5分かけ放題（オプション）をセットでご契約いただくと、月額基本料金が、最大半年間無料となります。特典2：【3GB以上のプラン】も毎月500円割引月間データ通信量が3GB以上の場合、最大半年間、毎月500円（税込）を割引いたします。※5分かけ放題のご契約が必要です。対象者：新規申込者（MNP含む）受付期間：2026年1月30日～2026年3月31日

■ 実施背景：通信費を「固定費」から「変動費」へ

物価上昇が続く昨今、毎月必ず発生する通信費は、家計に重くのしかかる「固定費」となっています。

一方で、「あまり使っていない月でも一定額を支払う」「小容量の利用でも割高に感じる」といったユーザーの声も少なくありません。

エックスモバイルは、通信を生活インフラとして維持しながら、利用状況に応じて負担が変わる料金設計を実現したいと考えています。

今回のキャンペーンは、その考え方を形にしていくための第一歩として、通信費をより柔軟に、賢く管理する選択肢を提案するものです。

■ 5分かけ放題がセットだからこそ実現する「実質0円」

本キャンペーンでは、5分かけ放題がセットとなることで、短時間通話による追加料金の発生を抑えられます。

他社の一部施策とは異なり、通話を含めた日常利用においても、通信費を抑えやすい点が特長です。追加料金の発生を抑え、新生活における「本当の固定費削減」を強力にバックアップします。

■ 今後について

エックスモバイルは今後も、分かりやすく、利用実態に即した通信サービスの提供を通じて、利用者一人ひとりの生活に寄り添った料金設計を追求してまいります。

■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。

日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。 とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる“ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。

【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】76億6,498万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/