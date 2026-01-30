深剃りとポイントケアで、理想の清潔感へ

株式会社アピックスインターナショナル

デザイン家電・生活雑貨メーカーの株式会社アピックスインターナショナル（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：田中 智浩）は、メンズ美容ブランド『BEAUM(ビューム)』より、満足感のある深剃りを実現する「6枚刃シェーバー(ASV-B06)」と、細部まで整えられる「顔剃りペンシェーバー(ASV-B03)」の2製品を、2026年2月上旬より発売いたします。

＜メンズ美容のBEAUM＞

近年、美容や身だしなみに対する意識の高さは、性別を問わず当たり前のものとなりました。「BEAUM」は、日常のどんな瞬間でも自信を持てるよう、毎日のセルフケアをスムーズにサポートするプロダクトを展開し、清潔感を保ちたい現代男性のニーズに応えていきます。

6枚刃シェーバー(ASV-B06)顔剃りペンシェーバー(ASV-B03)

＜2製品共通の特徴＞

○チタンコーティング刃を採用

・肌への摩擦を軽減したやさしい剃り心地

肌に触れる刃にチタンコーティングを施すことで、シェービング時の摩擦を軽減。やさしい剃り心地を実現しました。

また、チタン素材を採用しているため、肌への負担に配慮した設計となっています。

・切れ味が持続

耐久性に優れたコーティングにより、切れ味が落ちにくい点が特徴です。これにより、刃の交換頻度を抑えられ、メンテナンスの負担軽減やランニングコストの削減につながります。

○USB-C充電式

スマートフォンなどと同じUSB-Cケーブルに対応しており、出張や旅行先でも手軽に充電が可能です。

○デジタル表示でバッテリー残量が一目でわかる

使用中もバッテリー残量が表示されるため、充電のタイミングが一目でわかり、シェービング中のバッテリー切れを防ぎます。

■6枚刃シェーバー (ASV-B06)

○コンパクトながら高性能

往復式6枚刃を採用し、硬いヒゲもスムーズにカット。深剃りと肌への配慮を両立しています。手のひらに収まるポケットサイズで、日常使いはもちろん、出張や旅行など持ち運びにも便利です。

○TURBOモードでパワフル&なめらかカット

刃の駆動スピードを高めるTURBOモードで、濃いヒゲもしっかりカット。パワフルさと快適な剃り心地を両立し、しっかりとした深剃りを実現します。

モーターの高速回転でしっかり深剃りなめらかな剃り心地を実現

○防水仕様でお風呂でも使用可能

本体はIPX7※1の防水設計で、入浴時にも使用できます。刃は水洗いが可能で、使用後は流水で洗い流すだけと、お手入れも簡単で衛生的です。

○キャップ・シェービングヘッドはマグネットで簡単脱着

マグネット式を採用し、使用時やお手入れ時の脱着が簡単です。忙しい朝でもストレスなく快適にご使用いただけます。

○トラベルロックで移動時も安心

ポケットやカバンの中での誤作動を防ぐことで、安心して持ち運びができ、無駄なバッテリーの消耗も抑えます。

○ケース付属で持ち運びも安心

専用セミハードケースが付属。外出時の持ち運びにも便利で、本体を衝撃から守ります。

使用場所を選ばない防水設計マグネット式で簡単脱着ロック時はマークをデジタル表示ケース付きで持ち運びも安心

■顔剃りペンシェーバー (ASV-B03)

○極小ヘッドで細部も狙ってキメる

ピンポイントケアに特化した形状で、凹凸のある肌にもやさしくフィット。

ペン型の持ちやすい本体デザインで、耳や頬のうぶ毛、眉、指毛など、剃りにくい細部もスムーズにケアできます。

眉の整えに使用指の形に沿って刃を当てやすい

○独自設計の回転刃

直径12mm・高さ3mmの凸型形状を採用。剃りたい箇所を

把握しやすく、狙い通りにシェービングできます。

○刃を清潔に保つ

刃は水洗いに対応しており、使用後はサッと洗うだけで毛クズや汚れを落とせます。日常的なお手入れも簡単で、清潔な状態を保てます。

○コンパクトで持ち運びしやすい

全長139mmのコンパクトサイズ。化粧ポーチや小さなバッグにもスッキリ収まり、出張や旅行、外出先でも手軽に持ち運べます。

水洗い可能で衛生的コンパクトサイズで持ち運びに便利

※1 IPX7：水深1mに30分間浸水させる試験条件における保護等級です。使用状況や経年により防水性能は変化する場合があります。

製品仕様

＜6枚刃シェーバー / ASV-B06 概要＞

□ 品名：6枚刃シェーバー

□ 本体サイズ：(約)W69×D47×H70mm

□ 本体質量：(約)150g

□ 内蔵電池：リチウムイオン電池 DC3.7V 450mAh

□ フル充電時間：(約)90分

□ 連続使用時間：(約)60分

□ 材質：本体： ABS樹脂・ポリカーボネート

シェービングヘッド：ABS樹脂・ステンレス・

ポリアセタール

□ 付属品：USBケーブル(USB-C/A)・お手入れブラシ・

収納ケース

□ 価格：オープン価格（参考価格 \9,900-税込）

□ 発売日：2月上旬

□ 商品ページ URL：https://www.apix-intl.co.jp/products/asvb06/

＜顔剃りペンシェーバー / ASV-B03 概要＞

□ 品名：顔剃りペンシェーバー

□ 本体サイズ：(約)W20×D20×H139mm

□ 本体質量：(約)36g

□ 内蔵電池：リチウムイオン電池 DC3.7V 150mAh

□ フル充電時間：(約)60分

□ 連続使用時間：(約)60分

□ 材質：本体： ABS樹脂

刃：ステンレス

□ 付属品：USBケーブル(USB-C/A)・お手入れブラシ

□ 価格：オープン価格（参考価格 \2,420-税込）

□ 発売日：2月上旬

□ 商品ページ URL：https://www.apix-intl.co.jp/products/asvb03/

■株式会社アピックスインターナショナルについて

アピックスインターナショナルは、日本にデザイン性の高い家電を浸透させたいという想いから2004年に設立されたメーカーです。使う人の暮らしに寄り添う開発姿勢と、時代の変化を見据えたスマートなデザインを追求しています。確かな品質と使いやすさを大切にし、製品を通じて日々の生活をより豊かにすることを目指しています。

■会社概要

株式会社アピックスインターナショナル

大阪市浪速区日本橋 4-7-7 デンキョー日本橋ビル 5F

代表取締役社長 田中 智浩

オフィシャルサイト：https://www.apix-intl.co.jp

直営オンラインショップ：https://www.apix-direct.jp/

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/apix_intl/

オフィシャルX：https://x.com/apix_intl

《株式会社アピックスインターナショナルは、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

「デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。」

[留意事項]

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。