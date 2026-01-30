エッジAIの社会実装をリードするTAI、横浜市「TECH HUB YOKOHAMA」スタートアップ成長支援プログラムに採択

Tokyo Artisan Intelligence株式会社

Tokyo Artisan Intelligence株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役CEO,CTO 中原啓貴、代表取締役COO 岡安一将、以下：TAI）は、横浜市が運営する「TECH HUB YOKOHAMA」のスタートアップ成長支援プログラムの支援対象企業に採択されましたのでお知らせいたします。

本プログラムへの参画を通じ、当社は横浜市が保有する産業ネットワークとの連携を深め、製造・建設・インフラなど、人手不足に悩む現場におけるAIの実装を強力に推進いたします。

■「TECH HUB YOKOHAMA」について

「TECH HUB YOKOHAMA」は、横浜市が運営するテック系スタートアップの成長支援拠点です。将来的な成長が期待される企業を対象に、事業フェーズに応じた「成長加速化伴走支援プログラム」を提供しています。

詳細：https://techhub-yokohama.com/news/thyacceleratorprogram02

今回の採択は東北大学発ベンチャーTAIの技術力と、現場課題を解決する実装力の両面が評価されたと受け止めています。

■代表取締役CEO,CTO 中原 啓貴 のコメント

「TECH HUB YOKOHAMA」の支援対象企業に採択いただいたことを大変光栄に思います。今回の採択を大きな転換点とし、TAIの強みであるAI半導体技術をさらに磨き上げます。横浜発スタートアップとして日本の喫緊の課題である労働力不足をAI技術で解決し、社会に不可欠なインフラとなるべく、事業成長を一層加速させてまいります。

■会社概要

・社名：Tokyo Artisan Intelligence株式会社 （トウキョウ アーチザン インテリジェンス）

・代表取締役：中原啓貴（CEO,CTO）、岡安一将（COO）

・設立：2020年3月3日

・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3－12 新横浜スクエアビル14階

・事業内容：深層学習アルゴリズムの研究開発、エッジAIプロダクトの開発および販売、AIエキスパート

・エンジニアの育成

・会社HP：https://tokyo-ai.tech/