購入前に多画面環境を検証、Wisee Cockpit Monitor 15.6inchがレンティオのレンタルサービスに対応

ワイズイノベーション株式会社

ワイズイノベーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：吉川真人）が展開するガジェットブランド「WiseeLAB」は、家電のサブスク・レンタルサービス『レンティオ』にて、「Wisee Cockpit Monitor 15.6inch（ワイズコックピットモニター15.6インチ）」のレンタル提供を2月上旬より開始します。個人での購入検討や法人での本格導入前の検証（設置性・運用性・活用シーンの見極め）を目的に、まずはレンタルで体験できる選択肢を提供します。

本製品は、マグネットでモニター同士を接続できるGPU搭載のマルチモニターで、複数画面での作業効率化という有効性がイメージしやすい一方、実際の机上スペースや移動頻度、業務アプリの使い方、チーム内での共有・持ち回り運用など、利用環境によって最適な使い方や評価軸が変わります。

そこで、購入前に一定期間使い込み、「自分（自社）の環境で本当にフィットするか」を検証できる導線としてレンティオでの提供を開始しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NVcgO3b_Iws ]

Wisee Cockpit Monitor｜思考を止めない作業環境

レンタルで想定する利用（例）

・購入前の実機検証：机の奥行き、配線・電源の取り回し、出張や社内移動を含めた運用確認

・法人の小規模トライアル：一部部署・少人数から試し、業務への適合度と運用ルール（設置・保管・持ち出し）を整理してから本格導入を検討

・短期プロジェクトでの利用：繁忙期や期間限定の制作・開発・検証など、必要な期間だけ多画面環境を確保

レンティオでの提供内容

・月額制プラン：月額17,500円（税込・送料込）から（点検済みリユース品の場合）

・レンタル料金には、レンタル費用、往復送料、消費税、返却後のメンテナンス費用、レンティオ独自の保証あり

・月額制プランは、3ヶ月以上の利用で解約料が0円となる条件が設定

※プランや在庫状況、商品状態（リユース品／新品）により料金が異なります。詳細はレンティオの商品ページをご確認ください。

レンティオ商品ページ：https://www.rentio.jp/products/wisee-cockpit-monitor

レンタル開始日と数量について

2月上旬よりレンタルを開始します。初期の取り扱い数量は限定的ですが、随時増加予定で、今後の需要に応じて調整されます。今後の入荷についてもご期待ください。

レンティオについて

レンティオは、7,400種類以上のカメラ・家電を買わずにためせる、家電のサブスク・レンタルサービス。全国往復送料無料で、試してみて気に入ればそのまま購入も可能。月間15万人以上が利用し、ユーザー評価は★4.7。短期間だけ使ってみたいカメラや、晴れ着・季節家電、購入前にお試ししたい最新キッチン家電や掃除家電など幅広くお試しが可能。

会社名：レンティオ株式会社

代表者：代表取締役社長 三輪 謙二朗

設立：2015年4月6日

事業内容：カメラ、家電製品を中心にサブスク・レンタル及び販売するイーコマース事業、情報サイトの運営など

ウェブサイト：https://www.rentio.co.jp/

今後について

WiseeLABは、購入前の不安を減らし、体験を通じて納得して選べるプロセスを重視します。個人利用での検討はもちろん、法人における部署単位での検証や、複数名でのトライアル運用の入口として、レンタルという選択肢を整備していきます。

【会社概要】

会社名：ワイズイノベーション株式会社（ブランド：WiseeLAB）

代表者：代表取締役 吉川 真人

所在地：東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7F

設立：2024年12月

ECページ：https://www.wiseelab.shop/

お問い合わせ：contact@wiseelab.com