ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就、以下、当社）が提供する光回線サービス「@nifty光」は、インターネットユーザーの投票により利用者満足度の高いインターネット通信サービスを選出して表彰する「RBB TODAY ブロードバンドアワード2025」の「キャリア部門 10ギガサービスの部」にて最優秀賞を受賞しました。

また、今回、当社サービス「＠nifty」が「プロバイダ部門 セキュリティサービスの部」にて最優秀賞を受賞しました。同部門での最優秀賞受賞は2年連続となります。

「RBB TODAY ブロードバンドアワード2025」の概要は以下のとおりです。

■「RBB TODAY ブロードバンドアワード2025」概要

○調査方法：株式会社イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査

○有効回答数：固定回線利用者 ：11,038票

有料動画配信サービス利用者：8,956票

○調査期間：2026年1月5日（月）～1月16日（金）

RBB TODAY「ブロードバンドアワード2025」の結果についてはこちら(https://www.iid.co.jp/news/press/2026/012801html)を確認してください。

今後も当社では、「ニフティとなら、きっとかなう。With Us, You Can.」というコーポレートメッセージのもと、安心・安全に利用できるネットワーク環境とお客様の生活に役立つサービスの提供に努めていきます。

■「＠nifty光 10ギガ」について

「＠nifty光 10ギガ」(https://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/10g/sign_up/hinmoku/)は、上り/下り最大通信速度10Gbps（注1）の高速通信を利用できる光回線サービスです。高画質4K動画など高品質の映像サービスやオンラインゲームなど大容量データ通信を必要とするあらゆるシーンで快適にインターネットを利用できます。

回線が開通するまでの期間はデータ通信機器の無料貸し出しサービスがあるため、工事完了までインターネットが使えない方でも安心して申し込むことができます。

■「@nifty」のセキュリティに対する取り組み

お客様に安全にインターネットを利用いただくために、セキュリティ・ウイルス総合情報サイト「@niftyセキュリティ(https://security.nifty.com/)」や「IT小ネタ帳(https://koneta.nifty.com/)」では、なりすましや個人情報流出をはじめとするインターネット上での被害を防ぐための対策について解説する記事を公開しています。

1契約で7台まで利用できる総合セキュリティソフト「常時安全セキュリティ24(https://security.nifty.com/sec24/)」や、個人情報の流出を検知して素早くお知らせする「@nifty セキュア・プライバシー(https://security.nifty.com/pwm/)」、わずらわしい広告をブロックできるアプリ「@nifty ADクリーナー(https://security.nifty.com/adcleaner/)」などのさまざまなセキュリティサービスを提供しており、お客様のニーズに合ったセキュリティ対策が可能です。

注1）最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。お客様の利用環境（端末機器の仕様など）や回線の混雑状況などにより低下することがあります。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。