統合型校務支援システム〈evanix〉、鹿児島県の小中学校に2026年度より順次導入

スズキ教育ソフト株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：鈴木広則、以下 スズキ教育ソフト）の統合型校務支援システム〈evanix（読み：エヴァニクス）〉が、2026年4月より鹿児島県の小・中学校等において順次導入されることが決定いたしました。

今回の導入は、学習eポータル分野において県内トップの実績を持つNTTドコモビジネス株式会社（以下 NTTドコモビジネス）、鹿児島県内のICT環境に精通した地元販売店「パステムソリューションズ株式会社」「株式会社エム・エム・シー」との協働体制のもと進められます。各社が持つ知見と経験を生かして、鹿児島県における校務ＤＸを着実に支援してまいります。

※「evanix」はスズキ教育ソフトの登録商標です。

※「まなびポケット」はNTTドコモビジネスの登録商標です。

■導入によって期待される効果

文部科学省が掲げる「次世代の校務DX」の方向性に沿ったクラウド環境での運用が可能となり、教育現場のさらなる業務効率化とデータ利活用が促進されます。

県内で共通の校務支援システムが導入されることにより、児童生徒の進学・転出入時や教職員の異動時の負担、情報共有の際にかかる負担を軽減することができます。

また、データ連携を前提とした設計により、保護者連絡システムを通して受け取った情報を出席簿に反映できるほか、今後多様なシステムとの連携を拡大することで、校務全体のさらなる効率化につながります。

さらに、NTTドコモビジネスの学習eポータル「まなびポケット」と校務データを連携することで、「まなびポケット」のダッシュボード上で校務・学習データを統合的に可視化できます。円滑な情報共有や迅速な意思決定を後押しし、教育の高度化に寄与します。

■現行システムからのスムーズな移行

鹿児島県内の多くの自治体では〈evanix〉の先行製品である〈スズキ校務〉の長年の利用実績があります。従来の操作性を継承したシステムであることで、教職員が新たな操作を覚える必要がありません。また、これまで蓄積した校務データも短期間で移行でき、新システム導入に伴う業務の中断を最小限に抑え、スムーズな移行を実現します。

■今後の展開

今回の導入では、鹿児島県内で高い信頼を得てきた企業との協働により、盤石な体制を構築しています。鹿児島県内全域に対応した支援体制のもと、自治体間格差がなく、学校現場負担もかからない次世代校務DXの実現を推進してまいります。また、技術的な連携を強みに、先生方の働き方改革や教育の高度化に貢献いたします。

■本件に関する問い合わせ

スズキ教育ソフト 問合せフォーム :https://www.giga.suzukisoft.co.jp/?page_id=1603

■製品情報

「evanix」サービスサイト

https://www.suzukisoft.co.jp/products/evanix/

「まなびポケット」サービスサイト

https://manabipocket.ed-cl.com/

■企業情報

スズキ教育ソフト株式会社 会社概要

代表取締役社長：鈴木 広則

本社所在地：〒430-0803 静岡県浜松市中央区植松町61-1

事業内容：小・中学校向け学習者用、指導者用、校務支援用パソコンソフトの企画・開発・販売・サポート業務

URL：https://www.suzukisoft.co.jp/

パステムソリューションズ株式会社 会社概要

代表取締役社長：吉留 久隆

本社所在地：〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町9番25号

事業内容：システムインテグレーション・ソリューションプロバイダ・ネットワーク構築・ソフトウェア開発

URL：https://www.necps.jp/

株式会社エム・エム・シー 会社概要

代表取締役社長：塘 正光

本社所在地：〒892-0825 鹿児島県鹿児島市大黒町1番1号

事業内容：システムインテグレーション・ソリューションプロバイダ・ネットワーク構築・ソフトウェア開発

URL：https://www.mmc-net.co.jp/

NTTドコモビジネス株式会社 会社概要

代表取締役社長：小島 克重

本社所在地：〒100-8019 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー

事業内容：ICTサービス・ソリューション事業、国際通信事業、及びそれに関する事業等

URL：https://www.ntt.com/index.html