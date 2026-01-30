WAKU、竹中工務店・不二造園土木と共同で路面緑化工法における植物活性向上の実証研究を実施

株式会社WAKU

株式会社WAKU（本社：岡山県岡山市、代表取締役 CEO：姫野亮佑、以下「WAKU」）は、株式会社竹中工務店（以下「竹中工務店」）、不二造園土木株式会社（以下「不二造園土木」）と共同で、路面緑化工法における植物の生育向上を目的とした実証研究を実施しました。

本研究では、WAKUが開発するグルタチオン技術を芝生ユニットに適用し、生育初期の立ち上がりや、灌水量を制限した条件下での植物の活力度への影響を検証しました。その結果、初期生育の促進傾向や、乾燥ストレス下における活力度維持の可能性が確認されました

研究の背景

芝生のイメージ

近年、都市部ではヒートアイランド対策や景観向上、環境配慮の観点から、屋上・歩道・駐車場などへの「路面緑化」の導入が進んでいます。一方で、限られた土壌量や灌水制約のある環境下では、植生の初期定着不良や、主に夏季の酷暑下での枯損が課題となっています。

竹中工務店らは、独自の路面緑化工法「ハニカムグリーン」を展開しており、より安定した緑化性能の実現に向けた技術検討を進めてきました。WAKUは、農業分野で培ってきたグルタチオンを活用した植物活性制御技術を、建築・都市緑化分野へ応用できる可能性に着目し、本共同研究が開始されました。

研究の目的

本研究は、路面緑化工法「ハニカムグリーン」における植生の生育安定性および環境耐性の向上を目的として実施されました。都市部の路面緑化は、限られた土壌量や灌水制約、夏季の高温・乾燥といった厳しい条件下で維持されるケースが多く、特に施工後の初期定着や、灌水頻度を抑えた際の枯損リスクが課題となっています。そこで本研究では、WAKUが農業分野で培ってきたグルタチオン技術を芝生ユニットに応用し、１.初期生育の立ち上がりへの影響、２.灌水量を制限した条件下における植物の活力度およびストレス耐性への影響を、定量的な指標（NDVI 等）を用いて検証しました。本検証を通じて、路面緑化用途におけるグルタチオン活用の有効性と、都市緑化分野への実装可能性を検証することを目的としています。

研究概要

都市路面緑化のイメージ- 対象：ハニカムグリーン芝生ユニット（500mm × 500mm）- 試験条件：・無施用（対照区）・グルタチオン粒剤・グルタチオン液剤・粒剤＋液剤- 評価方法：・生育期間および灌水制限期間における※NDVI（正規化植生指数）測定・写真による生育状況の定点観察- 試験設計：複数条件×繰り返しによる比較検証

※NDVIは、植物の活力度を示す指標であり、芝生では0.7前後が良好な目安とされています。

研究結果

本共同研究における中間的な検証結果として、グルタチオンを施用した芝生ユニットにおいて、生育初期および灌水制限条件下での生育挙動にいくつかの特徴的な傾向が確認されました。

生育初期においては、グルタチオン液剤、ならびに粒剤と液剤を併用した条件において、無施用区と比較して芝生の生育立ち上がりが早い傾向が見られました。NDVIの推移からも、生育開始後およそ2週間の段階で活力度の上昇が確認されており、初期生育を促進する可能性が示唆されました。

次に、初期生育後に灌水頻度を週1回まで制限した条件下では、粒剤と液剤を併用した区において、NDVIの低下が相対的に緩やかであり、急激な灌水条件の変化によるダメージからの回復が早い傾向が確認されました。これは、乾燥ストレス環境下において、植物の活力度を一定程度維持する可能性を示す結果と考えられます。

一方で、灌水量が十分に確保された条件（1回／2日）においては、各施用区間でのNDVI差は小さく、植物に水ストレスがほとんどかからない環境では、施用効果が顕在化しにくい傾向も確認されました。この結果は、グルタチオンの効果が、特に環境ストレスが生じる条件下で表れやすい可能性を示唆するものです。

以上の結果から、本中間結果では、グルタチオンの施用が、路面緑化における芝生の初期定着や、灌水制約下における生育安定性の向上に寄与する可能性が示されました。

今後の展望

本研究では中間結果として、生育初期の促進傾向や、乾燥ストレス条件下における活力度維持の可能性が確認されました。追加の検証として芝生ユニットにおける根量（乾燥重量）の分析を進めており、今後は地上部だけでなく地下部の生育特性も含めた総合的な効果の評価を行う予定です。

引き続き本検証で得られた知見をもとに、１.路面緑化における初期定着率の向上、２.灌水・維持管理負荷の低減、３.夏季の安定した緑化の実現といった実装価値の検証を進め、建築・都市空間における実用化を見据えた検討を行っていきます。

WAKUは、農業分野で培った植物生理・ストレス制御に関する技術を、建築・都市・インフラ分野へと展開することで、持続可能な都市環境づくりに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社WAKU

所在地：岡山県岡山市北区芳賀5303 ORIC101号室

代表者：代表取締役 姫野亮佑

設立：2022年7月

事業内容：グルタチオンを活用したバイオスティミュラント・肥料の研究開発および販売

URL：https://wakuwakudriven.com

お問い合わせ先

WAKU株式会社 広報担当

Email：info@wakuwakudriven.com