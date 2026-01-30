ÅìÍÛEMC¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢ÅÅÇÈË¡¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¿½ÀÁÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹âÌî ½ÓÌé(¤³¤¦¤Î ¤È¤·¤ä)¡¢°Ê²¼ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«)¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛEMC¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¿¹â Ì³¡¢°Ê²¼ÅìÍÛEMC¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°)¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ËÁíÌ³¾Ê¤è¤ê¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÅÁÃ£¡Ö³Æ¼ï¥¤¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»î¸³ÀßÈ÷¤ÎÅÅÇÈË¡¤Ë¤ª¤±¤ë°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë½¾¤¤¡¢ÅÅÇÈË¡¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤¿¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖµö²Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½ÀÁÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥¤¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»î¸³ÀßÈ÷¤ÎÀßÃÖ¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅ¼§´Ä¶Â¬Äê¤«¤é¡¢¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢ÅÅÇÈË¡¤ÎË¡Îá½å¼é¤ò»Ù±ç¡¦Â¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê»î¸³´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅÇÈÈ¾Ìµ¶Á¼¼¡ÊÅìÍÛEMC¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÊÝÍ»ÜÀß¡Ë
ÅÅ¼§´Ä¶Â¬Äê¸þ¤±·×Â¬´ï¡ÊÎã¡Ë
¡Ú ÇØ·Ê¡¿³µÍ× ¡Û
EMC¡ÊÅÅ¼§´Ä¶Î¾Î©À¡Ë»î¸³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»î¸³¢¨£±¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëºÝ¡¢10kHz°Ê¾å¤Î¹â¼þÇÈ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÅÅÇÈË¡Âè100¾ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î¤ËÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¤Î°ìÁØ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö³Æ¼ï¥¤¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»î¸³ÀßÈ÷¤ÎÅÅÇÈË¡¤Ë¤ª¤±¤ë°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÁÃ£¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥¤¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»î¸³ÀßÈ÷¤Î¤¦¤Á¡¢¹â¼þÇÈ½ÐÎÏ¤¬50W¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤ò´É³í¤¹¤ëÁí¹çÄÌ¿®¶É¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁí¹çÄÌ¿®»öÌ³½ê¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÍÛEMC¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÅÅÇÈÈ¾Ìµ¶Á¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿·×Â¬¥»¥ó¥¿ー¤ò¹ñÆâ3¤«½ê¤ËÊÝÍ¤·¡¢¾ðÊóÄÌ¿®µ¡´ï¡¢¼ÖºÜµ¡´ï¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À½ÉÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢EMC»î¸³¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤ªµÒÍÍÀè¤ÇÅÅ¼§¥Î¥¤¥ºÂ¬Äê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÂ¬Äê¡¢Â¬Äê´ï¤Î¹»Àµ¡¢³¤³°Ç§¾Ú¼èÆÀ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÂ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»î¸³ÀßÈ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¤ÎÂ¬Äê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯6·î¤ÎÁíÌ³¾Ê¤«¤é¤ÎÅÁÃ£°Ê¹ß¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¿½ÀÁ¤Î³ÎÇ§¡¢Ë¡ÎáÅ¬¹ç¤Î¾Úº¸¤È¤Ê¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¬Äê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀßÃÖ¿½ÀÁºî¶È¤ò¤µ¤é¤Ë¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÀßÃÖµö²Ä¤Î¿½ÀÁÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂ¬Äê¤«¤é¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¤¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»î¸³¤ò¼Â»Ü²ÄÇ½¤ÊÅÅÇÈÈ¾Ìµ¶Á¼¼¤ä¥·ー¥ë¥É¥ëー¥à¤òÊÝÍ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¡¦ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¬Äê¥µー¥Ó¥¹¤È¿½ÀÁÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¤¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»î¸³ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»î¸³µ¡´ï¤ÎÄó°Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¾Íè¤Ï¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¤Î¿½ÀÁÂ¬Äê¤ò´Þ¤á¤¿¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÂ¬Äê¤Ç¤Î¥·¥§¥¢No.1¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÅÇÈË¡¤ÎË¡Îá½å¼é¤ò»Ù±ç¡¦Â¥¿Ê¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê»î¸³´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¤¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»î¸³¡§ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î³°Éô¤«¤é¤ÎÅÅµ¤Åª¥Î¥¤¥º¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»î¸³
¡Ú ¥µー¥Ó¥¹³µÍ× ¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ëÀßÃÖµö²Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÂ¬Äê¤È¿½ÀÁÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹
¡¦Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü
¡¦ÈñÍÑ¡§¤´°ÍÍêÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¸«ÀÑ¤ê
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛEMC¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÅìÍÛEMC¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÅÅÇÈÈ¾Ìµ¶Á¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿·×Â¬¥»¥ó¥¿ー¤ò¹ñÆâ3¤«½ê(¤Ä¤¯¤Ð¡¢Àîºê¡¢Ê¼¸Ë»°ÅÄ)¤ËÊÝÍ¤·¡¢¾ðÊóÄÌ¿®µ¡´ï¤«¤é¼ÖºÜµ¡´ï¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëEMC»î¸³¤Ê¤É¤ÎÂ¬Äê¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢EMCÂÐºö»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÂ¬Äê¡¢Â¬Äê´ï¹»Àµ¡¢³¤³°Ç§¾Ú¼èÆÀ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹»Àµ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏA2LA¤è¤êÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛEMC¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° Web¥µ¥¤¥È¡§https://tee.toyo.co.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¡È¤Ï¤«¤ë¡Éµ»½Ñ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢Àè¿Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¢EMC¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢ËÉ±Ò¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢ÎÌ»Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Î³«È¯¤Ê¤É¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬Ìî¤Ø¤ÎºÇ¿··×Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢ÆÈ¼«¤Î·×Â¬µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼«¼ÒÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶ÈÅê»ñ¤ä M&A ¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¤â¤È¹ñÆâ³°»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤È»º¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥« Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.toyo.co.jp/