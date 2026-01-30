賃貸管理システム市場占有率で1位を獲得（2024年度）｜いえらぶCLOUD
不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）が提供する不動産業界向けバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」は、株式会社富士キメラ総研（本社：東京都中央区、代表取締役：稲葉視朗、以下「富士キメラ総研」）が調査・発刊した市場調査資料「業種別IT投資動向/DX市場の将来展望 2026年版 IT投資編」（※1）において、賃貸管理システム市場占有率で1位（※2）を獲得しました。
■概要・背景
「いえらぶCLOUD」は、賃貸・売買・管理すべてに対応したオールインワンの不動産業務支援システムです。毎週行われるアップデートの速さや、幅広い業務を一気通貫でオンライン化できる点が支持されており、全国の不動産会社17,000社以上で導入されています。
このたび、富士キメラ総研が調査・発刊した市場調査資料「業種別IT投資動向/DX市場の将来展望 2026年版 IT投資編」において、賃貸管理システム市場占有率推移で1位を獲得しました。
いえらぶGROUPでは、引き続き不動産業界のDXを進め、快適な住まい探しを促進してまいります。
■「いえらぶCLOUD」とは
サービスサイト：https://ielove-cloud.jp/
■富士キメラ総研について
会社名：株式会社富士キメラ総研
代表者：代表取締役 稲葉視朗
設立 ：1992年9月
資本金：2,000万円
所在地：東京都中央区日本橋三丁目9番1号日本橋三丁目スクエア
コーポレートサイト：https://www.fcr.co.jp/
■いえらぶGROUPについて
いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。
不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。
今後も業界への利益相反の観点を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。
会社名：株式会社いえらぶGROUP
代表者：代表取締役 岩名泰介
設立 ：2008年1月
資本金：3,825万円
所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階
コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/
不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/
不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/
＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中
