【2/18開催】NAVICUSが、SNS担当者の交流イベント「NAVICUS SNS Talk Lab vol.1」を都内で開催

SNS戦略設計を軸に企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援サービスを提供する株式会社NAVICUS（本社：東京都千代田区、代表取締役：武内 一矢、以下：NAVICUS）は、公式SNS運用に課題や悩みを抱えるマーケティング担当者を対象にしたリアルイベント「NAVICUS SNS Talk Lab vol.1」を、2026年2月18日（水）に都内会場にて開催します。

本イベントは、Instagramの戦略設計やKPI設定、最新トレンドへの向き合い方など、日々の運用現場で生まれるリアルな悩みを“その場で解消する”ことを目的とした、参加型の勉強会・交流イベントです。

一方的な講義形式ではなく、参加者から事前に寄せられた悩みに対し、その場で回答する「公開壁打ち」や、担当者同士のディスカッションを通じて、明日からの運用に活かせる実践的なヒントをお持ち帰りいただけます。

【イベント概要】

名称：NAVICUS SNS Talk Lab vol.1 SNS戦略策定

日時：2026年2月18日（水）16:00～20:00（受付開始 15:45）

会場：渋谷ヒカリエ カンファレンス（渋谷駅直結）※詳細は参加確定後にご案内します

参加費：無料（事前登録制）

お申込み：以下のフォームより、2月6日までにお申込みください。当日の壁打ちで取り上げてほしいお悩みも、事前アンケートにて募集しています。

【プログラム】

【第1部】勉強会＆グループディスカッション（16:00～17:30）

- Spring Strategy：4月以降の新生活シーズンに向けたInstagram最新トレンドと戦略をメディアマスターが解説- Live Consulting（公開壁打ち）：匿名で寄せられたSNS運用全般の悩みに、メディアマスターを中心としたNAVICUS社員がその場で回答

【第2部】SNS担当者 交流会（17:30～20:00）

- 軽食・ドリンクあり- 他社担当者との情報交換、NAVICUSへの個別相談

※途中退席可

【NAVICUSの「メディアマスター」が登壇】

当日は、NAVICUS社内の厳格なスキルチェックによって認定された「メディアマスター」が参加します。

メディアマスターは、各SNSプラットフォームのアルゴリズムや仕様への深い理解に加え、投稿設計、キャンペーン企画、分析、リスク管理、マーケティング戦略までを多角的に捉えられるプロフェッショナル人材です。

イベントでは、実務に即した具体例や「ここだけの話」も交えながら、参加者の疑問や課題に向き合います。

【株式会社NAVICUSについて】

NAVICUSは、SNS戦略設計を軸に企業様や地方自治体様のコミュニケーション支援を行う「ファンづくり」の会社です。

メーカー・小売・ゲームなどのコンシューマービジネス領域、そして大企業特有の承認プロセス・社内調整・運用体制にも対応し、目的やフェーズに合わせた最適な設計と運用を実現します。ご支援先の累計フォロワー数は1億620万人を超えております（2025年5月時点）。

2023年12月より株式会社PR TIMESのグループに参画し、日々ご支援の幅を拡大中です。

＜事業内容＞

コミュニケーション戦略設計

キャンペーン企画・運営

SNS（X・Facebook・Instagram・LINE・TikTok・YouTube・Discordほか）運用代行・運用支援

Web広告運用

ファンイベント（オフラインイベント・生放送番組ほか）企画・運営

マーケティングセミナー実施

コミュニケーション施策の効果分析

ゲーム・エンタメ業界に特化したコミュニティ支援

ふるさと納税マーケティング業務支援

地方自治体SNSプロモーション

Instagram採用支援

ITWebサービスのコンサルティング全般

コーポレートサイト https://www.navicus.jp/

公式X https://x.com/navicus_jp

公式Facebook https://www.facebook.com/navicus.inc/

公式note https://note.com/navicus