親子で楽しく“酪農”を学ぼう！ 酪農テーマの「MILK PARK」を期間限定で「ちきゅうのにわ橿原店」で開園

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、一般社団法人 中央酪農会議が運営する「MILK JAPAN」とコラボレーションし、親子で酪農や牛乳について楽しく学べるイベント「MILK PARK」を、当社が運営する屋内プレイグラウンド「ちきゅうのにわ 橿原店」にて、2026年2月３日（火）～3月2日（月）まで、期間限定で開催いたします。

「MILK PARK」では、当社のプレイグラウンドでお子さまに大人気の「なりきりごっこ」コーナーのお店を全面的にコラボレーションラッピングし、期間限定の「MILK SHOP」として展開します。ミルクショップの店員さんになりきれるごっこ遊びや、牛乳パックを使ったワークショップ、AR（拡張現実）ゲームなど、遊びを通じて酪農や牛乳への興味・関心を深めることができる多様なコンテンツをご用意しています。

「MILK PARK」公式サイト：https://www.milkjapan.net/pc/milkpark/

■開催概要

イベント名: MILK JAPAN × ちきゅうのにわ コラボイベント 「MILK PARK」

開催期間: 2026年2月3日(火)～3月2日(月) ／ちきゅうのにわ 橿原店

■親子で楽しめるコンテンツ

1.【初の全面ラッピング】 なりきり屋台ごっこ「MILK SHOP」

常設の人気コンテンツ“なりきりごっこ”コーナーのお店が、イベント期間中は壁面からカウンター、おもちゃに至るまで「MILK JAPAN」仕様の「MILK SHOP」に大変身します。

いちごミルクやバナナミルクなどの種類がたくさん！ホイップクリームやフルーツのかわいいおもちゃでかわいくデコレーションして、ミルク屋さんごっこをお楽しみください。

2. ミルクイズスタンプラリー

PARK内に設置された3つのクイズを探して答えスタンプを集めたお子さまに、「ミルクジャパンオリジナルシール」をプレゼントします。 親子で一緒に考えながら、酪農に関する知識を深めることができます。

3.牛乳パックを使ったワークショップ

牛乳パックをリサイクルした工作ワークショップを開催します。

【ミルクふきゴマをつくろう！】 各回15名

2月8日（日）、15日（日）、22日（日）

開催時間：13:30-14:00

【ミルクぱっちんをつくろう！】 各回15名

2月8日（日）、15日（日）、22日（日）、3月1日（日）

開催時間：１.11:30-12:00 / ２.15:30-16:00

4.ARゲーム「おそうじチャレンジ」

モニターに映し出された牛のフンを、体を動かしてお掃除するARゲームです。 楽しみながら高スコアを目指せます。

5.その他

酪農について学べる「学びパネル」や、ミルクジャパンのキャラクターが登場する4種類の「ぬりえ」もご用意しています。

■コラボ記念特別キャンペーン「牛乳レシートで100円オフ！」

MILK PARK開催期間中に牛乳を購入したレシートをご提示いただくと、入場料が100円割引になるキャンペーンを実施します。

※購入店舗の指定はありません。

※レシートに「牛乳」と記載があるものが対象です。（「ミルク」記載は対象外）

※1家族につき最大100円の割引となります。（牛乳複数本購入でも最大100円割引）

■各社概要

・MILK JAPAN（一般社団法人 中央酪農会議）

日本の酪農家を代表する団体として、安全・安心で美味しい牛乳・乳製品の安定的な供給や、酪農への理解を深めてもらうための活動などを行っています。

https://www.milkjapan.net/pc/

・ちきゅうのにわ（株式会社イオンファンタジー）

「ちきゅうのにわ」は0歳のベビーから12歳までを対象に、子どもとファミリーが夢中であそびながら地球の面白さや自然の大切さが学べるプレイグラウンドです。地球や自然をモチーフにしたデザインの店内に、屋内にありながら自然とふれあうように子どもたちの「こころ・からだ・あたま」の成長を促す楽しい遊びが詰まっています。

ちきゅうのにわ公式Webサイト：https://www.fantasy.co.jp/chikyunoniwa/

※画像はイメージです。 実際のコンテンツとは異なる場合がございます。

※予告なく実施日、実施店舗、実施内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。