レムコのように走ろう、Red Bull - BORA - hansgroheアパレルを数量限定で販売

スペシャライズド・ジャパン合同会社真横の写真に入れ替える

スペシャライズドは、Red Bull - BORA - hansgrohe LTDアパレルを発売。S-Works が追い続ける理性を超える性能への執念から生まれたこのキットは、前例のない速さを引き出すために、スペシャライズドができることをすべて注ぎ込んだ結晶です。自社風洞実験施設 WinTunnel と実走テストで、レムコ、そして Red Bull - BORA - hansgrohe とともに設計を磨き込み、空力・フィット・快適性の革新をさらに推し進めました。これほどの速さは、スペシャライズドが形にするまで、達成困難な領域とされてきました。

Aero is Everything - エアロこそすべて -

WinTunnelで生まれ、実走で証明されたこのキットは、エアロの革新を極限まで凝縮した存在。レース当日に勝つため、あらゆるディテールは風を欺くために最適化しています。

生地と構造

- シームレスなパネル構造が気流を整え、乱れを抑えることで、高速域でも気流を乱さず、淀みなく空気を流す滑らかさを生みます。- SlipLayer エアロ生地は、SL ジャージと比べたとき、時速40kmで最大25ワットの抗力を削減します。- 切りっぱなしのエッジとフラットなシームテープは風の中で存在感を消し、いかなるワットも無駄にしません。- 「速い」では終わらない「最速」にしか満足しないアスリートのための設計です。

既製には満足せず、スペシャライズド自ら開発しました。

一本の糸、一枚のパネル、一針の縫い目まで。フィット、快適性、そしてスピードのために設計した専用生地を採用し、丁寧に仕立てています。真のパフォーマンスは偶然に出会うものではなく、磨き上げるものなのです。

快適さは武器

パワーポジションが本当に快適であれば、より長くそれを維持でき、より力強く踏めて、苦しみも和らぐでしょう。快適性は贅沢ではなく、勝つための切り札。ワットの戦いでは、これはあなたの鎧です。

Made in Racing

勝利は偶然では生まれません。世界最速のライダーたちと協働して設計するからこそ生まれるのです。Made In Racing とは、世界王者たちと同じ熱量で、これまでにない先進的なアパレルを形にすること。１ワット、一針の縫い目、一本の繊維まで、彼らのフィードバックとスペシャライズドの速さへの執念で磨き上げていくのです。結果は明確。数値で実証可能な、勝利のアドバンテージです。

レプリカジャージを同時発売

選手仕様のレースキットに加え、全てのファンに向けて公式チームレプリカキットも同時に発売します。プロアスリートの気分でライドをするときも、チームを応援するときも、圧迫感のない着心地のレプリカジャージはすべてのライダーにお勧めです。

Red Bull - BORA - hansgrohe Short Sleeve Race Jersey

S-Works 独自仕様で織り上げたパフォーマンス生地が、空力に最適化された精緻な仕立てで身体を包み込みます。動きに追従するパターンは“セカンドスキン”のように機能し、しわやたるみによるわずかな抵抗すら取り除きます。

- メイン：ポリエステル 85% / エラスタン 15%- スリーブ：ポリエステル 76% / エラスタン 24%- フルレングスのジッパーとツイン・レース・ポケットが腰回りのボリュームを整え、背面の空気の流れを途切れなく保ちます。

サイズ：S、M、L、XL

価格： 税込41,800円

URL：https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g65726-1403/

Red Bull - BORA - hansgrohe Race Bib Short

専用設計の伸縮性に優れるニット生地が、適度なコンプレッションと動きやすさを両立。パワーを途切れさせない集中を支えます。

- メイン：ポリアミド78% / エラスタン 22%- エラスティックサスペンダーとシームレスウエストが、攻めのポジションでも快適さをキープ。- 切りっぱなしの裾に一体型グリッパーを備え、踏み込んだ瞬間もピタッと安定します。

サイズ：S、M、L、XL

価格： 税込45,100円

URL：https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g64526-4402/

Red Bull - BORA - hansgrohe Short Sleeve Replica Jersey

生地の組み合わせは、アスリートが求めるパフォーマンス調整から生まれました。前面はストレッチ、背面と袖は通気メッシュで、一日中続く快適さと速さを両立します。

- メイン：ポリエステル 85% / エラスタン 15%- スリーブ：ポリエステル 76% / エラスタン 24%- UPF30+ の紫外線保護性能、伸縮性のカフと裾、背面3ポケット、フルジップ。精緻なフォームフィットで、レースはもちろん、毎日のライドにも最適です。

サイズ：S、M、L、XL

価格： 税込18,700円

URL：https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g65726-1203/

Red Bull - BORA - hansgrohe Replica Bib Short

プログレードのコンプレッション生地が、圧迫感のない滑らかなサポートを提供。レース当日の負荷下でも快適さを保つ設計です。

- メイン：ポリアミド78% / エラスタン 22%- エラスティックサスペンダー、メッシュウエスト、切りっぱなしグリッパーが、ベストな位置をしっかりキープ。- アスリートと協業するラボから生まれた単密度 のBody Geometry 3D シャモアが、あらゆる距離で快適性とパワーを支えます。

サイズ：S、M、L、XL

価格： 税込22,000円

URL：https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/g/g64526-4302/

スペシャライズドについて

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (ペダルを回して地球を前に進めよう）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通して人々の健康や生活の質を向上させるとともに、環境や社会問題の改善を目指しています。



スペシャライズドは、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスを追求。ツール・ド・フランスなどのワールドツアーで勝利を量産するトップチームにバイクをはじめとする機材を提供しています。



特に『S-WORKS（エス・ワークス）』と呼ばれるハイエンドモデルは、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーにも支持されています。

技術革新への飽くなき挑戦の姿勢は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。



またトップアスリート向けだけではなく世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開し、マウンテンバイクやロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E－バイクなど、トッププロライダーが乗るバイクと同じ技術を活かしたモデルを販売しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

公式サイト＞https://www.specialized.com/jp/ja/

公式オンラインストア＞https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/default.aspx

公式インスタグラム＞@specialized_japan

公式フェイスブック＞https://www.facebook.com/specialized.japan/