サブリース売却の相場を知りたい方へ　「サブリース物件売却くん」が一括査定キャンペーン実施中

株式会社フロンティアが運営する「サブリース物件売却くん」は1月30日より、一括査定キャンペーンを実施中です。

「サブリース物件売却くん」は、サブリース物件をオークション形式で一括査定し、より高値での売却を目指せるWebサービスです。ご自身で複数の業者に個別に査定依頼をする手間がなく、最も高値を提示した仲介業者のみを知ることができるため、売却相場の把握にも役立ちます。

本キャンペーンでは、当社と提携する26社に一括で査定依頼を行います。「収支が悪化しサブリース物件の売却を検討している方」はもちろん、「まずは売却相場を知りたい方」にもご活用いただけます。

一括査定は下記の公式LINEから受付中です。

公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/

公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w

サブリースの売却相場を一括査定で確認する方法

「サブリース物件売却くん」を利用した一括査定の流れをご紹介します。

（1）「サブリース物件売却くん」の公式LINEに登録し、メッセージを送る

まず、「サブリース物件売却くん」の公式LINEを友だち登録し、ご契約状況をお知らせください。一括査定やご相談は無料で、やり取りはすべてLINE上で完結します。ご都合の良い時間にご連絡いただけます。

「サブリース物件売却くん」公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w

（2）サブリース物件を一括査定

当社が提携する26社に一括で査定を依頼し、最も高値を提示した仲介業者1社のみをご紹介します。一般的な一括査定サービスのように複数業者とのやり取りや営業連絡が発生することはありません。

自分の物件が現在いくら程度で売れるか市場価格の目安を把握し、売却した場合の判断材料としていただけましたら幸いです。

（3）売却手続き

一括査定で提示された金額にご納得いただければ、そのまま売却手続きに進むことができます。これまで多くのサブリース物件を取り扱ってきた経験豊富なプロが、スムーズな手続きをサポートします。



過去に断られた物件でも、売却できたケースがあります。まずは、一度ご相談ください。

※サブリース物件の売却を100%保証するサービスではありません。

「サブリース物件売却くん」の特徴

「サブリース物件売却くん」は、サブリース物件をオークション形式の一括査定で売却できるWebサービスです。当社から26社に一括査定を依頼し、最も高値を付けた仲介業者1社のみをご紹介します。

物件オーナーさまからの相談や一括査定は無料。さらに売却時の仲介手数料も無料です。「サブリース物件売却くん」なら「売りたいけれど買い手が見つからず売れない」という状況を回避できます。

通常は売却が難しいとされるサブリース物件でも、「サブリース物件売却くん」では法人顧客を持つ仲介業者と連携しているため、高値での売却が実現しやすくなっています。

一般的な一括査定サービスでは複数の業者から営業連絡が入ることがありますが、当サービスではそのような煩わしい営業や勧誘は一切ありません。安心してご利用いただけます。

■運営会社

株式会社フロンティア

