建機レンタル会社向け 安全対策・業務効率アップ機器の専用ラインナップを発表
株式会社プラスト
― “簡単脱着”でレンタル運用に最適、事故削減と管理負担軽減を同時に実現 ―
- 利用現場が都度変わる
- オペレーターが毎回異なる
- 短期間で返却・再出庫が繰り返される
そこで今回のラインナップでは、“すべての機器が簡単に脱着できる設計”
建機レンタル会社向け専用ラインナップの特徴
人・車両・障害物をAIが検知し、モニター表示と警報でオペレーターに注意喚起。
- 重機・フォークリフト・高所作業車などに対応
- レンタル機でも導入しやすい後付け設計
- 工具を最小限に抑えた簡易脱着が可能
２. 死角ゼロを目指す「ワイヤレスカメラシステム」
配線工事を最小限に抑えられるワイヤレス仕様。
- バック時の接触防止
- 狭所作業時の安全確認強化
- 短時間で取り外し・再設置が可能
３. 稼働状況の記録とトラブル抑止「ドライブレコーダー機能」
- クレーム・トラブル時の証拠保全
- オペレーターへの安全意識向上
機械ごとに機器を固定せず、必要なタイミングで別の車両へ移設可能。
【2】 故障・整備時の影響を最小化
車両整備や入庫時に機器を簡単に取り外せるため、
【3】 資産として“使い回せる”安全設備
安全機器を車両固定にせず、会社資産として複数機に運用可能。
■ レンタル会社にとっての導入メリット
- 事故リスク低減による企業価値向上
- 「安全装備付き建機」としての差別化レンタル
- トラブル時の記録による管理負担軽減
- 脱着式による高い運用自由度とコスト効率
■ 今後の展開
- 機種別の最適機器選定
- 取付サポート
- 全国対応の設置ネットワーク
- を活かし、レンタル現場の安全レベル底上げを支援してまいります。
会社名：株式会社プラスト
― “簡単脱着”でレンタル運用に最適、事故削減と管理負担軽減を同時に実現 ―
▼▼ “簡単脱着”がレンタル会社にもたらす大きなメリットを解説。
近年、建設現場では安全管理の厳格化が進み、レンタル会社にも「より安全な機械の提供」が強く求められています。一方でレンタル機は、
- 利用現場が都度変わる
- オペレーターが毎回異なる
- 短期間で返却・再出庫が繰り返される
という特性があり、固定設備のような安全機器導入が難しい という課題がありました。
そこで今回のラインナップでは、“すべての機器が簡単に脱着できる設計”
を共通コンセプトとし、レンタル運用を妨げずに安全性と付加価値を向上できる製品群 を集約しています。
建機レンタル会社向け専用ラインナップの特徴
▼▼ 建機レンタル会社向け専用ラインナップの特徴１. 接触事故を未然に防ぐ「AI検知カメラ」
人・車両・障害物をAIが検知し、モニター表示と警報でオペレーターに注意喚起。
死角事故・接触事故のリスクを大幅に低減します。
- 重機・フォークリフト・高所作業車などに対応
- レンタル機でも導入しやすい後付け設計
- 工具を最小限に抑えた簡易脱着が可能
２. 死角ゼロを目指す「ワイヤレスカメラシステム」
配線工事を最小限に抑えられるワイヤレス仕様。
レンタル機特有の「短期利用」「機械の入れ替え」に対応し、載せ替え運用を前提に設計されています。
- バック時の接触防止
- 狭所作業時の安全確認強化
- 短時間で取り外し・再設置が可能
３. 稼働状況の記録とトラブル抑止「ドライブレコーダー機能」
作業中の映像を記録することで、
事故発生時の状況確認
- クレーム・トラブル時の証拠保全
- オペレーターへの安全意識向上
につながります。
※レンタル返却時に取り外してデータ管理が可能
※車両固定ではなく“レンタル運用対応型”の脱着設計
▼▼ “簡単脱着”がレンタル会社にもたらす大きなメリット【1】 機械の入れ替え・再レンタルに柔軟対応
機械ごとに機器を固定せず、必要なタイミングで別の車両へ移設可能。
レンタル回転率を落とさず、安全装備を有効活用できます。
【2】 故障・整備時の影響を最小化
車両整備や入庫時に機器を簡単に取り外せるため、
メンテナンス作業の妨げにならず管理が容易 です。
【3】 資産として“使い回せる”安全設備
安全機器を車両固定にせず、会社資産として複数機に運用可能。
投資効率を高めながら安全レベルを向上させます。
■ レンタル会社にとっての導入メリット
- 事故リスク低減による企業価値向上
- 「安全装備付き建機」としての差別化レンタル
- トラブル時の記録による管理負担軽減
- 脱着式による高い運用自由度とコスト効率
■ 今後の展開
株式会社プラストでは、建機レンタル会社向けに
- 機種別の最適機器選定
- 取付サポート
- 全国対応の設置ネットワーク
- を活かし、レンタル現場の安全レベル底上げを支援してまいります。
今後は重機だけでなく、高所作業車・クレーン・フォークリフトなどへの展開も強化し、「安全が標準装備、しかも簡単に移設できるレンタル機」 の普及を目指します。
【会社概要】
会社名：株式会社プラスト
所在地：大阪府
事業内容：建設・物流現場向け安全機器の販売・取付
公式サイト：https://purasuto.co.jp