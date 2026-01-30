建機レンタル会社向け　安全対策・業務効率アップ機器の専用ラインナップを発表

株式会社プラスト― “簡単脱着”でレンタル運用に最適、事故削減と管理負担軽減を同時に実現 ―

▼▼ “簡単脱着”がレンタル会社にもたらす大きなメリットを解説。

近年、建設現場では安全管理の厳格化が進み、レンタル会社にも「より安全な機械の提供」が強く求められています。一方でレンタル機は、

- 利用現場が都度変わる- オペレーターが毎回異なる- 短期間で返却・再出庫が繰り返される

という特性があり、固定設備のような安全機器導入が難しい という課題がありました。

そこで今回のラインナップでは、“すべての機器が簡単に脱着できる設計”

を共通コンセプトとし、レンタル運用を妨げずに安全性と付加価値を向上できる製品群 を集約しています。

▼▼ 建機レンタル会社向け専用ラインナップの特徴

建機レンタル会社向け専用ラインナップの特徴１. 接触事故を未然に防ぐ「AI検知カメラ」

人・車両・障害物をAIが検知し、モニター表示と警報でオペレーターに注意喚起。

死角事故・接触事故のリスクを大幅に低減します。

- 重機・フォークリフト・高所作業車などに対応- レンタル機でも導入しやすい後付け設計- 工具を最小限に抑えた簡易脱着が可能２. 死角ゼロを目指す「ワイヤレスカメラシステム」

配線工事を最小限に抑えられるワイヤレス仕様。

レンタル機特有の「短期利用」「機械の入れ替え」に対応し、載せ替え運用を前提に設計されています。

- バック時の接触防止- 狭所作業時の安全確認強化- 短時間で取り外し・再設置が可能３. 稼働状況の記録とトラブル抑止「ドライブレコーダー機能」

作業中の映像を記録することで、

事故発生時の状況確認

- クレーム・トラブル時の証拠保全- オペレーターへの安全意識向上

につながります。

※レンタル返却時に取り外してデータ管理が可能

※車両固定ではなく“レンタル運用対応型”の脱着設計

【1】 機械の入れ替え・再レンタルに柔軟対応

機械ごとに機器を固定せず、必要なタイミングで別の車両へ移設可能。

レンタル回転率を落とさず、安全装備を有効活用できます。

【2】 故障・整備時の影響を最小化

車両整備や入庫時に機器を簡単に取り外せるため、

メンテナンス作業の妨げにならず管理が容易 です。

【3】 資産として“使い回せる”安全設備

安全機器を車両固定にせず、会社資産として複数機に運用可能。

投資効率を高めながら安全レベルを向上させます。

■ レンタル会社にとっての導入メリット- 事故リスク低減による企業価値向上- 「安全装備付き建機」としての差別化レンタル- トラブル時の記録による管理負担軽減- 脱着式による高い運用自由度とコスト効率

■ 今後の展開

株式会社プラストでは、建機レンタル会社向けに

- 機種別の最適機器選定- 取付サポート- 全国対応の設置ネットワーク- を活かし、レンタル現場の安全レベル底上げを支援してまいります。

今後は重機だけでなく、高所作業車・クレーン・フォークリフトなどへの展開も強化し、「安全が標準装備、しかも簡単に移設できるレンタル機」 の普及を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社プラスト

所在地：大阪府

事業内容：建設・物流現場向け安全機器の販売・取付

公式サイト：https://purasuto.co.jp