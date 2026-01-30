【無尽蔵】赤鬼か青鬼か？節分から春まで攻める“鬼旨い”らーめんが季節限定で2種、登場！！

株式会社キタカタ

株式会社キタカタ（本社：新潟県新潟市）が展開する「新潟らーめん 無尽蔵」の対象店舗では、2026年2月2日（月）より、節分シーズンに合わせた期間限定メニューとして、赤鬼をイメージした『旨辛麻婆麺』を発売します。さらに、3月２日（月）からは青鬼をイメージした『ピリ辛にららーめん』が登場。あわせて両商品を対象としたお得なキャンペーン「赤鬼青鬼スタンプラリー」を、2026年2月2日（月）から実施します。

▶「無尽蔵」公式インスタグラム https://www.instagram.com/ramen_mujinzo/

節分×らーめん！赤と青、“鬼モチーフ”の一杯が登場

2月といえば節分。無尽蔵では、日本ならではの季節行事に着目し、「鬼」をテーマにした遊び心あふれる限定ラーメンを企画しました。

2月限定商品として登場する『旨辛麻婆麺』は、赤鬼をイメージした刺激的な辛さとコク深い麻婆餡が特長。真っ赤なビジュアルからは激辛を連想しますが、辛いだけでなく、旨味をしっかりと感じられる味わいです。まだまだ寒さが厳しい季節に、体の芯から温まる、クセになる一杯に仕上げています。

一方、3月に登場する『ピリ辛にららーめん』は青鬼をイメージ。にらの風味とピリ辛スープが調和し、春先でも食べやすい軽快な辛さが魅力です。

両商品共に、新潟市秋葉区で製造している、旨味のある一味唐辛子「超鬼殺し」を使用。普通・中辛・大辛と辛さのレベルをお選びいただけます。

赤鬼、青鬼、方向性の異なる「旨辛」の競演を、どうぞ食べ比べてお楽しみください。

食べるほどお得！「赤鬼青鬼スタンプラリー」開催

期間中、『旨辛麻婆麺』『ピリ辛にららーめん』を含むらーめんを注文するとスタンプを1つ進呈。

スタンプを集めると、次回以降使える値引き特典が受けられる「赤鬼青鬼スタンプラリー」を実施します。ぜひ赤鬼、青鬼、どちらも制覇してください！

■企画概要

- キャンペーン名：赤鬼青鬼スタンプラリー- スタンプ進呈期間：2026年2月2日（月）から3月31日（火）まで- スタンプカード配布期間：2026年2月2日（月）から3月中旬まで（各店無くなり次第、終了）- 実施内容：『旨辛麻婆麺』『ピリ辛にららーめん』を含むらーめんを1杯召し上がるごとに- 専用スタンプカードにスタンプ1個を進呈します。- スタンプ1個で50円引、2個で100円引、3個で300円引となり、次回以降ご利用いただけます- 利用期間：2026年4月30日（木）まで

※ご利用の際は１会計につき、お一人様スタンプカード1枚までとなります。

※イベント開催店舗のみ有効です。店内のＰＯＰをご確認ください。

※他のサービスとの併用はできません。

新商品説明

- スタンプラリー対象店舗：新潟らーめん 無尽蔵 全国20店舗（店舗所在地は下記一覧にてご確認ください）

商品名：赤鬼『旨辛麻婆麺』

販売期間：2026年2月2日（月）から2月28（土）まで

販売価格：980円（税込）

商品説明：新潟のご当地ラーメンとしても人気の高い、醤油ベースの麻婆麺。仕上げに四川花椒・鬼殺し・ラー油を使用した旨辛な一杯です。

商品名：青鬼『ピリ辛にららーめん』

販売期間：2026年３月２日（月）から3月31（火）まで

販売価格：980円（税込）

商品説明：甘・辛・旨のバランスのとれた、ニラたっぷり餡かけらーめんです。

対象店舗：「新潟らーめん 無尽蔵」 （20店舗）

- 無尽蔵 花園家 （新潟県新潟市中央区花園1丁目2番2号 コープシティー花園ガレッソ1階）- 無尽蔵 にいつ家（新潟県新潟市秋葉区善道字潟端555番地 ）- 無尽蔵 かめだ家（新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 イオンモール新潟南 3階）- 無尽蔵 六日町家（新潟県南魚沼市余川字牛蒡島3355-1）- 無尽蔵 中条家 （新潟県胎内市大川町14番40号）- 無尽蔵 むらかみ家（新潟県村上市大字仲間町字坂下605番地）- 無尽蔵 三条家 （新潟県三条市横町2丁目3番2-1号）- 無尽蔵 ごせん家 （新潟県五泉市郷屋川2-3-6）- 無尽蔵 しもつま家（茨城県下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻 2階）- 無尽蔵 かわぐち家（埼玉県川口市前川1丁目1-11 イオンモール川口前川 1階）- 無尽蔵 はにゅう家（埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生 1階）- 無尽蔵 レイクタウンkaze店（埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE3階）- 無尽蔵 しながわ家（東京都港区港南1丁目9番36号 アレア品川 １階）- 無尽蔵 だいせん家（秋田県大仙市和合字坪立177 イオンモール大曲 1階）- 無尽蔵 せんだい家（宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅tekute仙台1階）- 無尽蔵 昭和家 （山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和1階）- 無尽蔵 寒河江家 （山形県寒河江市新山1丁目10-1）- 無尽蔵 いしはら家（群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田 1階）- 無尽蔵 柳津家 （岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜 レインボーモール館 1階）- 無尽蔵 コロワ甲子園店 （兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3 コロワ甲子園 3階）

株式会社キタカタ（キタカタグループ）

キタカタグループは創業45周年！

新潟市を中心に、『新潟らーめん 無尽蔵』『らーめん風伯』などラーメン業態を主力業態とし、全国へ出店している外食チェーン運営企業です。新潟市内には直営で、デニッシュ食パンが人気の『ブーランジェリー リリッカ』や新潟県岩船産コシヒカリを使用した釜めし専門店『五頭の山茂登』などを展開。様々なジャンルのお店でライフスタイルに合わせた”食”の提案を行っています。

＜会社概要＞

名称 株式会社キタカタ

所在地 〒950-0945 新潟県 新潟市中央区女池上山1丁目5番17号

代表者 代表取締役社長 坂井 貴之

創業 1980年 3月

ホームページ ：https://www.kitakata.co.jp/