乾燥する季節の救世主「セラミドセット」が登場！Qoo10メガポセールでお得にGET

COSRX inc.

世界各国に展開する韓国発のスキンケアブランド「COSRX」は、2月1日(日)～2月9日(月) までインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」が開催する「メガポセール」に参加いたします。期間中は、お得にCOSRXの製品をお買い求めいただける機会ですので、是非お見逃しなく！

乾燥する季節の救世主「セラミドシリーズ」がセットでお得にGET

2025年9月に販売開始した「セラミドシリーズ」。お肌悩みの元である“壊れた肌バリア”に注目し、弱って敏感になった肌を保湿感で満たしてくれるアイテムが揃っています。２つの商品に共通で肌の必須成分で、保湿成分であるセラミド、コレステロール、脂肪酸を配合し、外部ダメージを受けても肌の水分が失われないようにバリア機能を強化してくれます。

モイスチャライザーは、もっちりやわらかいテクスチャーが特徴で、お肌の温度で滑らかにとろけ塗るたびに肌の奥からしっとり保湿してくれます。ミストは、こだわった微細な噴射力でムラなく肌にしっかり密着し保湿膜を作ってくれます。

◆セット構成

RXザ・セラミドスキンバリアモイスチャライザー 80ml

RXザ・セラミドスキンバリア モイスチャライジングミスト 120ml

◆価格

メガポ限定価格 3,771円 33％割引

販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/925704876

リニューアル後もピュアビタミンC23％配合で、効果はそのままにより使いやすくパワーアップ！

化学的に変形して効能が不透明になりがちなビタミンC誘導体ではなく、吸収されてすぐに本来の効能を発揮するピュアビタミンCを高濃度23％も配合。くすみや毛穴の目立ち、キメの乱れといった肌悩みに多角的にアプローチし、うるおいを与えながら透明感のある肌へ導きます。

集中的なビタミンケアで肌を整え、キメの整ったなめらかなツヤ美肌を実現。夏の紫外線でダメージを受けた肌の美白ケアにも最適です。

◆リニューアルポイント

・ ピュアビタミンC独特の香りを排除

ピュアビタミンCの高濃度配合時に避けられなかったピュアビタミンC独自の香り。その発生原因を特定・除去し、代替成分を配合することで、不快感なく心地よくご使用いただける処方に進化しました。

・ より肌にやさしい処方へ

既存の商品も肌にやさしい処方でしたが、刺激の原因になる成分を取り除く事で、肌のコンディションや様々な肌質でも安心してお使いいただけるよう改良しました。

RX アドバンスド ザ・ビタミンC23セラム 商品概要

【商品名】 RX アドバンスド ザ・ビタミンC23セラム

【容量】 20g

【価格】 メガポ期間限定 2,064円

【使用方法】 洗顔後、化粧水で肌を整えた後にスポイト頭部を軽く押し、手のひらに適量をとって、指先で肌にやさしくなじませます。

指先でくすみなどが気になる部分を中心に、目まわりを除く顔全体になじませてください。

【使用上の注意】 スポイトをつなげる前には振らずに、つなげた後、ご使用の前に1～2回軽く振って使用してください。

長期保管を避けて、ご購入後すぐに使用することをおすすめします。

*酸化防止のため、常に冷蔵保管してください。

*セラムの使用前後にピーリング成分など肌に刺激を与える可能性がある成分が入った製品の兼用はお控えください。

販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/617326490