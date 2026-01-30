「借りる」が、ここまで進化した 導入現場数５万箇所突破！

株式会社レンタルのニッケン

株式会社レンタルのニッケン

株式会社レンタルのニッケン（本社：東京都港区、社長：齊藤良幸）は、2021年4月1日より提供を開始した「オンラインレンタルサービス」が、導入から好評を博し、2026年１月時点で登録ユーザー数が80,000人、導入現場数が50,000箇所を突破したことをお知らせいたします。

サービスの特徴

スマートフォンやパソコンから24時間いつでも利用可能で、建設機械レンタルの注文・返却依頼や稼働状況の確認などが簡単に行えるサービスです。

サービスの開始依頼、様々なお客様の『困った』に対応すべく新機能を随時追加してまいりました。

オンラインレンタルユーザーに支持される主要機能のご紹介 （※一部有料）

- 場所を選ばずアクセス可能な、充実のオンラインカタログ- アプリ登録・QRコード貼付け不要、現場ですぐに使える作業前点検機能- 合積み調整を支援する搬出入カレンダーと、履歴からのスムーズな再注文機能- 現場との円滑な連携を実現するチャット機能（画像送信対応）

オンラインレンタルについて詳しくはこちら：オンラインレンタル｜建機レンタル｜レンタルのニッケン (rental.co.jp)(https://www.rental.co.jp/service/service30.html)

当社は、今後もオンラインレンタルサービスの促進を通じて、生産性向上や業務効率化だけでなく、お客様および現場のコスト削減に寄与できるよう、ビジネスサポートを行ってまいります。

メディアお問い合わせ先:

◆報道関連のお問い合わせ先 株式会社レンタルのニッケン 広報チーム 03-6775-7825

◆その他のお問い合わせ先 株式会社レンタルのニッケン デジタル戦略本部 dso@ml.rental.co.jp

◆公式HP https://www.rental.co.jp/