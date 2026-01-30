嶋村吉洋の著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』の中国語繁体字（はんたいじ）版が大好評発売中！

株式会社嶋村吉洋映画企画

株式会社嶋村吉洋映画企画（本社：大阪府大阪市） 代表取締役・嶋村吉洋の著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』の中国語繁体字（はんたいじ）版『隔壁的億萬富翁在下午5點以後會做的事：從日常小事開始的45個原子習慣與致富思維』が好評発売中。

■概要

タイトル︓『隔壁的億萬富翁在下午5點以後會做的事：從日常小事開始的45個原子習慣與致富思維』

著者：嶋村吉洋

出版社：蔚藍文化

仕様：224ページ／繁体字中国語

判型：14.8 × 21 × 1.4 cm

ISBN：9786267275818

[日本語版]

■概要

タイトル︓『となりの億万長者が１７時になったらやっていること 大富豪が教える「一生困らない」お金のしくみ』

著者：嶋村吉洋

発売日：2024年4月5日

価格：1,760円（税込）

出版社：PHP研究所

仕様：248ページ／日本語

判型：18.8 × 12.8 × 1.5 cm

■本書の内容

「読んだ人から、ホンモノのお金持ちになれる。」お金、仕事、人間関係……全部うまくいく絶対法則。

10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーとしての顔を持つ嶋村吉洋がお金持ちになるための法則を明かします。

なぜ、お金持ちは自分から挨拶を欠かさないのか？ トイレ掃除を徹底するのはなぜか？ 1,500名を超える成功者と仕事をしてきてわかった「幸せな億万長者が大切にしていること」を45のエッセンスに分けて解説します。

会社に頼れない時代に、普通の会社員が「17時」から、社会資本、人的資本、金融資本の３つを同時に確立するための戦略書。

■目次

序章 「人とのつながり」がビジネスを決める時代になった！――16歳で仕事を始めた少年が、幸せな億万長者になった理由

第1章 幸せな億万長者は定時になったら何をしているのか？ ―― 「会社依存」を抜け出すための意識改革

第2章 社外の「仲間」が仕事とお金をもたらしてくれる ―― 人脈ゼロ、スキルゼロから「コミュニティ」を作り出す方法

第3章 どこに出向き、どんなふうに自分をアピールするか？ ―― チームの輪を広げる「すごい仕組み」

第4章 仲間を信頼すれば、ビジネスは拡大する！ ―― 次々にアイデアを形にする「すごい実行力」

第5章 「投資家の発想」を持つ人だけが稼げる時代へ ―― 一生損しないために知っておきたい「お金の話」

■著者プロフィール 嶋村 吉洋（しまむら・よしひろ）

実業家。投資家。映画プロデューサー。

兵庫県出身。10代で起業し、現在はさまざまな分野で多角的に活躍中。

現在は投資家として、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。

また、オリコン株式会社、株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」を発足。1,500名に及ぶコラボレーター（協力者）が参画し、100以上のプロジェクトを創出している。

さらに、ワールドセールスを狙った映画製作においても、エグゼクティブプロデューサーとして関わった作品が、アメリカやヨーロッパ、韓国などの国際映画祭で受賞を重ね、最新作はネットフリックスで6か国の1位と2位、アメリカの配信で初登場第1位にランクインしている。

著書に『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所刊 ※「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」経済・マネー部門で第1位受賞）、『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』（プレジデント社）などがある。

嶋村吉洋オフィシャルサイト

https://shimamura-yoshihiro.jp/