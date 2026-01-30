AREAセレクションに新たに加わる、ドイツ発アルパカブランドWEICH

株式会社 NODA Japan

日本のインテリアブランド「AREA」（株式会社 NODA Japan）は、海外セレクトアイテムのラインナップに新たにドイツ発のホームインテリアブランド「WEICH」を加え、その展開を開始いたしました。

ニューヨーク、パリ、シンガポールに展開するAREAは、まだ日本ではあまり目にすることのないインテリアアイテムを、独自の視点でセレクトしています。

WEICH Couture Alpaca（ヴァイヒ・クチュール ・アルパカ）は、アルパカという希少な天然素材の魅力を最大限に引き出すことを目的に誕生 したドイツ発のホームインテリアブランドです。

創業者ヤニック・ヴァイヒがペルーを訪れた際、アルパカの驚くほど柔らかな繊維と、現地の人々の動物への敬意に満ちた暮らしに感銘を受け、ブランドを立ち上げました。素材には、繊維が細く高い保温性と柔らかさを備えた「ベイビーアルパカ」を使用。ラノリンを含まないため、ほこりや汚れが付きにくく、アレルギーや敏感肌の方にも安心してお使いいただけます。他の素材と比べても、際立って優れた肌触りの良さが、WEICHの大きな特長です。

原料となるウールやファーは、ペルー・アンデス高地で育つアルパカの毛を、年一度の毛刈りや自然死個体からのみ採取し、動物を犠牲にしない調達を徹底しています。製造工程においても現地の生産者や職人と直接関係を築き、飼育環境や生産工程を自ら確認することで、透明性の高いものづくりを実現しています。 WEICHのプロダクトは、アルパカ素材ならではの上質な質感を活かした、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。ラグやラウンジチェアなどのホームテキスタイルをはじめ、ぬいぐるみや湯たんぽなどのアクセサリーアイテムまで幅広く展開し、心地よい肌触りと包み込まれるような使用感で、空間にやさしい温もりをもたらします。

ぬいぐるみ PACO

M : 39,600 円(税込)

S : 26,400 円(税込)

チェア・オットマン MARIPOSA

チェア : 577,500 円(税込)

オットマン : 158,400 円(税込)

ラグ EDWIN

120x60cm : 212,300 円(税込)

湯たんぽ CALMO

Junior : 34,100 円(税込)

Mini : 20,900 円(税込)

トレー TODO

M : 51,700 円(税込)

S : 39,600 円(税込)

ブランド紹介

AREA は、2003 年に東京で創業したラグジュアリー家具ブランドです。厳選された素材を熟練の職人が一品ずつ丁寧に一生物の家具へと仕立てる作風と、ヘッドデザイナーである野田豪が彩る独特の世界観が融合した作品群は、世界中の根強いファンに支持されています。旗艦店はニューヨーク本店( ミッドタウン)。