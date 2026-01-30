ケーブルから完全解放、車内がもっと快適に！ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応「GetPairr mini 2.0」がAmazonセールで40％OFF、今なら約4,695円台で購入可

製品概要

惠州凌鹰智能科技有限公司

「GetPairr mini 2.0」は、有線CarPlay／有線Android Auto対応の純正カーナビを、ワイヤレス化できるコンパクトアダプターです。

一度ペアリングすれば、次回からはエンジンONで自動接続。ケーブルの抜き差し不要で、ナビ・音楽・通話をスムーズに利用できます。

本体は指先サイズのミニ設計。車内の見た目を損なわず、通勤・送迎・週末ドライブまで、日常使いに最適な一台です。

製品セール情報

GetPairr mini 2.0

割引率：40％OFF

クーポンコード：HFOG7RTJ

有効期間：1月30日～3月31日

→ 実質4695円（税込）台で購入可能

商品リンク：

USB-Aポート：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC9Z2H1

USB-Cポート：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6K5S72

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zuaC6Qs47XQ ]

製品の特長

１. 乗った瞬間、すぐ使える快適さ

車に乗ってエンジンをかけるだけ。

スマホ操作やケーブル接続は不要で、ナビや音楽が自動表示。

忙しい朝でも、ストレスなくスムーズに出発できます。

２. 家族で共有できるスマートな車内

iPhone／Androidの両方に対応し、最大2台まで接続履歴を保存。

ご主人のAndroid、奥様のiPhoneでも自動切替。

誰が運転しても、いつもの環境がすぐ整います。

３. 運転に集中できる安心設計

Bluetooth通話、音楽再生、音量調整、曲送りはハンドル操作対応。

スマホを触る回数を減らし、運転中の安全性と快適性を高めます。

４. 設定はたった2ステップ

使用条件・注意事項

- 車のUSBポートに挿す- スマホでBluetooth接続これだけ。機械が苦手な方でもすぐに使えます。- 本製品は音声出力専用のため、動画・YouTube等の映像再生には対応していません。- ご利用には、車両が有線CarPlayまたは有線Android Autoに対応している必要があります。[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=-gk3IFoUq68 ]

まとめ

ケーブル不要で、毎日の運転をもっと快適に。

「GetPairr mini 2.0」は、使いやすさ・価格・実用性を兼ね備えたワイヤレス化の入門モデルです。

Amazonセール期間中の今なら、実質4,000円台で購入可能。

初めてのワイヤレスCarPlay／Android Auto導入にもおすすめです。

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩

📧 メールサポート：contact@getpairr.com

💬 LINE公式アカウント：@getpairr

お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336

🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）