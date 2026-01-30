“主役は、あまおう。” 福岡県産あまおうのためだけに設計した、FRUITS SAND THREEの新作フルーツサンド登場。

株式会社ANCHOR

主役はあまおう。名脇役は、低糖質ホイップクリーム。

FRUITS SAND THREEは、いちご本来の魅力が最も引き立つこの季節に、福岡県産ブランドいちご「あまおう」を主役にした新商品、フルーツサンド『あまおう』を2026年2月1日（日）より期間・数量限定で発売します。

“甘さ・香り・みずみずしさ”―

あまおうの個性をそのまま味わっていただくため、果実の配置や断面設計に加え、低糖質ホイップクリームとのバランスにも徹底的にこだわりました。使用するのは、低糖質で軽くなめらかな口どけのオリジナルホイップ。甘さを抑えることで、あまおうの風味を引き立て、旬の味わいをより際立たせます。

フルーツサンド『あまおう』は、FRUITS SAND THREEが提案する「この時期にしか成立しない、いちごとクリームの完成形」です。

いちごを楽しむ、いくつものかたち。

FRUITS SAND THREEでは、いちごを使った複数の商品を展開しています。

フルーツサンドをはじめ、スイーツサンド、パンケーキ缶、アサイー缶など、それぞれ異なる形で、いちごの味わいを楽しめるラインアップです。

ご購入は、FRUITS SAND THREE公式ECサイト(https://fruits-sand-three.com/products/ichigo_amaou)と、楽天市場の公式ショップ(https://item.rakuten.co.jp/fruits-sand-three/p_6637701431504/)の両方で販売。お好みの購入方法で、全国どこからでもお楽しみいただけます。

福岡県嘉麻市、FRUITS SAND THREE店舗でも販売。

フルーツサンド『あまおう』フルーツサンド『あまおう 豆乳クリーム』フルーツサンド『いちご』フルーツサンド『いちご 豆乳クリーム』フルーツサンド『いちごクリームいちご』フルーツサンド『チョコクリームいちご』フルーツサンド『いちご大福』スイーツサンド『ミルフィーユ』パンケーキ缶『チョコクリームいちご』パンケーキ缶『苺大福』『いちごクリーム』アサイー缶『アサイーいちご缶』

問い合わせ先

株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/(https://fruits-sand-three.com/pages/age-3)

サンドに使用しているホイップクリームは、独自の配合で開発した「低糖質ホイップクリーム」。

砂糖を使用せず、カロリーゼロでありながら砂糖と同じ甘さを持つ自然派甘味料「ラカント」を配合。ウリ科の植物「羅漢果(ラカンカ)」の高純度エキスと、天然甘味料成分である「エリスリトール」を絶妙なバランスで組み合わせ、砂糖に近い甘さを実現しました。さっぱりとした軽い口当たりで、最後まで食べ飽きない低糖質ホイップクリームです。

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。

シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

専務取締役 松下 幸平

プロフィール

1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。

ANCHORグループは、サービスや製品を通じて幸せな瞬間を創出する企業です。

ANCHORグループは、美容や飲食といった業種の枠を超え、「幸せな体験を生み出す」ことを使命としています。私たちのサービスや商品を通じて、お客様はもちろん、生産者や地域の皆さま、そして関わるすべてのステークホルダーに価値を届け、共に未来を創るブランドであり続けたいと考えています。

代表取締役 中嶋 公治

プロフィール

1980年、福岡県生まれ。福岡美容専門学校卒業後、2006年に嘉麻市で美容室「hair make spot ANCHOR」を創業。2016年に法人化し、現在では複数の美容室・まつ毛パーマサロンを運営。地方都市においても“圧倒的集客”を実現する人材育成・ブランディング手法は全国的に注目を集め、業界セミナーやメディア出演多数。地域と業界をつなぐ“現場発の経営者”として活動の幅を広げている。

飲食事業への挑戦と拡大

2020年、「三世代で楽しめるフルーツサンド」をコンセプトに、フルーツサンド専門店『スリー』を開業。地元産フルーツと低糖質ホイップの組み合わせで人気を博し、EC・モール販売により全国にファンを拡大。月間1万食を超えるヒット商品に成長。

2023年には、新感覚スイーツ『揚げサンド』の専門ブランド「Age.3（アゲサン）」を立ち上げ、銀座一丁目に1号店をオープン。外サクッ・中モチッの独自食感と低糖質ホイップが話題を呼び、TV・Web・SNSに多数取り上げられる。最大2時間待ちの行列店として話題を集めた。

現在は【浅草】【原宿】【香港】【上海】【シドニー】【マニラ】【ドバイ】など国内外に展開。今後も中東・東南アジア・欧州への進出を予定し、商品開発・店舗運営・SNSマーケティングをパッケージ化したフランチャイズモデルで、グローバル展開を推進中。「揚げサンドを世界標準へ」をビジョンに掲げ、世界各国のパートナーと協業を進めている。

店舗情報

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

TEL：070-4310-4439

営業時間 10:00 - 16:00

Instagram：https://www.instagram.com/fruits_sand_three/

揚げサンド専門店 Age.3

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

TEL：070-1317-7334

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_ginza/

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22

TEL：03-6284-7136

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_asakusa/

Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室

TEL：070-9236-1965

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_harajuku/

Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

住所：marsaboulevard(https://www.instagram.com/MarsaBoulevard/) Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_dubai/

Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_manila

Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）

住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007

Instagram：https://www.instagram.com/age.3_sydney

Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）

住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）

Age.3 HONG KONG（アゲサン 香港）

MOKO 新世紀廣場 193 Prince Edward Rd W, Mong Kok, 香港

Instagram：https://www.instagram.com/age.3hk/