洋風居酒屋 Pecori（ペコリ）全店にて「そのピザ、あなたが決める」アンケート企画を実施！

株式会社ファイブグループ

「"楽しい"でつながる世界をつくる」を経営理念とする飲食企業の株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長：坂本憲史 以下ファイブグループ）が展開する「洋風居酒屋 Pecori（ペコリ） 」は、2026年2月1日（日）から2月28日（土）までの期間、全8店舗にて、お客様参加型の「そのピザ、あなたが決める」アンケート企画を実施します。

洋風居酒屋 Pecori （ペコリ）とは

「『Pecori空間』を演出し、お客様の日常に価値をつける」をミッションに、モザイクランプの光が心地よいレンガ壁の店内で”本格的な洋風料理”を”気軽な居酒屋スタイル”で提供する飲食店です。コンセプトは「【クオリティの高いおもてなし】と【毎日食べても飽きない料理】をリーズナブルに提供する洋風居酒屋」。

「そのピザ、あなたが決める」アンケート企画とは

◆企画内容

本企画では、店頭およびWEBからアンケートにご回答いただき、

「好きなトッピングの組み合わせ」や「こんな味のピザがあったらうれしい」といった声を募集します。集まったアンケート結果は、2026年4月以降に登場予定の新作ピザ開発の参考として活用予定です。あなたの“好き”が、新しい一皿につながるかもしれません。

◆実施期間

2026年2月1日（日）～2月28日（土）

◆参加方法

- 以下のアンケートページから回答URL：https://pecori.five-group.co.jp/content/pecori_campaign2602

※本企画は抽選やプレゼントを目的としたキャンペーンではありません。

※回答内容は新作ピザ開発の参考として活用予定

アンケートで寄せられた声をもとに、2026年4月以降、お客様の好みをヒントにした新作ピザの登場を予定しています。どんなピザが生まれるのか。その過程も含めて、ぜひお楽しみください。

ご来店特典・プレゼントのご案内

ペコリでは、LINE登録いただいた方限定の「ファンカード」提示でおつまみプレゼントも実施中です。

アンケート企画対象の「ペコリ」店舗一覧

洋風居酒屋Pecori - ペコリ吉祥寺店

住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-5 中外ビル5F

電話 : 0422-71-1707

ご予約はこちら：https://pecori.five-group.co.jp/pecori/kichijoji

洋風居酒屋Pecori - ペコリ千葉店

住所 : 千葉県千葉市中央区富士見2-9-2 プライム8ビル8F

電話 : 043-221-2252

ご予約はこちら：https://pecori.five-group.co.jp/pecori/chiba

洋風居酒屋Pecori - ペコリ新宿店

住所 : 東京都新宿区歌舞伎町1-25-3 西武新宿駅前ビル7F

電話 : 03-5285-2033

ご予約はこちら：https://pecori.five-group.co.jp/pecori/shinjuku

洋風居酒屋Pecori - ペコリ町田店

住所 : 東京都町田市原町田4-5-8 MIキューブ町田イースト4F

電話 : 042-726-5045

ご予約はこちら：https://pecori.five-group.co.jp/pecori/machida

洋風居酒屋Pecori - ペコリ溝の口店

住所 : 神奈川県川崎市高津区溝口１丁目８－３ Mizonokuchi ex5F

電話 : 044-833-0051

ご予約はこちら：https://pecori.five-group.co.jp/pecori/mizonokuchi

洋風居酒屋Pecori - ペコリ調布店

住所 : 東京都調布市布田1-44-4 FRANK1 4F

電話 : 042-489-8575

ご予約はこちら：https://pecori.five-group.co.jp/pecori/chofu

洋風居酒屋Pecori - ペコリ亀戸店

住所 : 東京都江東区亀戸5-5-13 リコービル2F

電話 : 03-5858-9282

ご予約はこちら：https://pecori.five-group.co.jp/pecori/kameido

洋風居酒屋Pecori - ペコリ高槻店

住所 : 大阪府高槻市高槻町14番1号第六誠ビル201号室

電話 : 072-691-9677

ご予約はこちら：https://pecori.five-group.co.jp/pecori/takatsuki

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」7年連続認定

ストレスフリーカンパニー2024受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP