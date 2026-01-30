【道内59市町村出展】２月28日　北海道新規就農フェアを開催します！

北海道

北海道は、就農を希望している方、農業体験を希望している方、都市部から離れ農村に興味・関心をお持ちの方、そして農業初心者が就農相談できるイベント「北海道新規就農フェア」を2026年２月28日（土）に、ポールスター札幌にて開催いたします。

就農フェアは、道内から59市町村等が集まり、担当者から農業の始め方や就農までの道筋など、農業に関する情報を気軽に得られるイベントです。

就農を目指す方は、就農相談ブースへ。各地域の担当者から支援制度や助成等の具体的な話を聞くことができるほか、就農された方の実体験を聞いたり、気になることを直接質問したりすることで、就農の夢をより具体的なものにすることができます。



こんな方におすすめです！

・農業に興味がある。

・独立して経営者を目指したい。

・自治体の就農支援制度が聞きたい。

・都会から離れて自然の中で暮らしたい。

・農業に興味があるけど何をしたらよいかわからないので教えて欲しい。 など



こんなことができます！

・全道の農業関係者等に相談できる。

・各市町村の農業の魅力、就農支援制度、農業体験について聞ける。

・パンフレットなどの資料収集 など



未経験のあなた、何も決まってないあなた、大丈夫です、一歩踏み出してみましょう！



ご来場お待ちしております。

開催概要

北海道新規就農フェア

１日 時：令和８年（2026年）２月28日（土）

10：30～16：00（受付10：00～15：30）

２場 所：ホテルポールスター札幌２Fポールスターホール（札幌市中央区北４条西６丁目）

JR札幌駅南口より徒歩５分

３入場料金：無料

４対 象：農業にご興味のある方、どなたでも大歓迎です。

５主 催：公益財団法人北海道農業公社、北海道農政部

イベントサイト：https://www.adhokkaido.or.jp/ninaite/info/6592/

※イベント参加無料、予約不要、退出自由、服装自由

６事前申込み

当日参加も可能ですが、事前に申し込みいただくとスムーズに入場できます。

こちらから：https://event-join.net/adhokkaido2602/

内容

全道就農相談ブース

北海道内の59市町村等のブースが参加し、受入れを行う担当者から地域の受入条件や支援制度などの話を聞くことができます。また、個別相談にも対応しています。

就農相談ブースの様子

なんでも相談ブース

公益財団法人北海道農業公社（北海道農業担い手センター）の就農コーディネーターが相談者のニーズに合わせたブースをご紹介します。

また、農業関係の職に就くための知識、技術を学べる農業系の学校や、農業インターンシップ実施法人、酪農ヘルパー利用組合など農業関係団体等の情報を提供します。

なんでも相談コーナーの様子

お問合せ先

公益財団法人北海道農業公社担い手支援部（担当者 森田）

TEL：011-271-2255

会場案内図

拡大地図を表示(https://maps.app.goo.gl/7zBo9EQNnnQjFcrBA)

出展団体

空知エリア

岩見沢市/三笠市/砂川市/深川市/栗山町/月形町/雨竜町/北竜町/沼田町

石狩エリア

札幌市/石狩市/当別町/道央農業公社（江別市・千歳市・恵庭市・北広島市）

後志エリア

黒松内町/蘭越町/余市町

胆振エリア

伊達市/厚真町/安平町/むかわ町

日高エリア

平取町/新ひだか町

渡島エリア

知内町/八雲町/長万部町

檜山エリア

厚沢部町/今金町

上川エリア

旭川市/名寄市/富良野市/士別市/鷹栖町/上川町/美深町

宗谷エリア

浜頓別町/中頓別町/枝幸町/幌延町

オホーツクエリア

置戸町/佐呂間町/北オホーツク農業担い手対策協議会（興部町・雄武町）

十勝エリア

音更町/士幌町/新得町/清水町/大樹町/広尾町/幕別町/本別町/足寄町/陸別町

釧路エリア

浜中町

根室エリア

別海町/中標津町/標津町

チラシのダウンロードはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d88209-1057-d63f44d232b671794be4ce62960d5cdd.pdf